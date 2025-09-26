Decodarea recomandării Băncii Centrale Europene. Câți bani cash ne trebuie în casă în caz de criză. "Să avem bancnote mici"

Banca Centrală Europeană și mai multe țări au trimis populației mesaje și recomandări să țină bani cash în casă în stuații de criză. FOTO: Getty Images

Banca Centrală Europeană și mai multe țări au trimis populației mesaje și recomandări să țină bani cash în casă în stuații de criză, bani care să acopere nevoile timp de 72 de ore. Profesorul de economie mondială, Christian Năsulea a explicat vineri, la Antena 3 CNN, că această recomandare a fost făcută în contextul înmulțirii atacurilor asupra unor sisteme informatice.

Întrebat câți bani ar trebui să avem cash și care sunt situațiile de criză la care face referire Banca Centrală Europeană, Năsulea a răspuns că este vrba despre atacurile asupra sistemelor informatice.

"Să înțelegem contextul. Întâi, să înțelegem de ce vine această idee de promovare a cash-ului din partea Băncii Centrale Europene, care în trecut ne încuraja să trecem spre mijloace electronice de plată. Am avut din ce în ce mai multe cazuri în care au fost atacuri asupra unor sisteme informatice și atunci nu am putut să plătim cu cardul. Pentru că lumea se schimbă, din păcate, într-o direcție nu foarte bună, am putea să ne trezim în situația în care sistemele electronice de plată să nu funcționeze pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp.

Și atunci este important să putem să plătim cu cash în așa fel încât să putem să ne asigurăm minimul necesar pentru câteva zile.

De aici recomandările de la Banca Centrală Europeană. Să ne facem un calcul, să vedem câți bani cheltuim în trei zile și să fim siguri că avem numerar în bancnote mici, ca să putem plăti ușor pentru trei zile. În alte țări, recomandările sunt să avem puși deoparte bani în numerar pentru o săptămână, în așa fel încât să putem plăti pentru ceea ce ne este absolut necesar în cazul în care pică sistemele electronice de plăți", a declarat Năsulea.

Declarația a fost făcută în contextul în care BCE a recomandat ca familiile ar trebui să păstreze bani lichizi acasă pentru a putea plăti produsele esențiale în timpul crizelor. Cercetarea, publicată miercuri de Banca Centrală Europeană (BCE), arată că în timpul fiecărei crize recente, cererea de numerar în Europa a crescut brusc. Bancnotele oferă un „beneficiu psihologic și practic distinct”, afirmă studiul, care poartă titlul sugestiv: „Rămâi calm și ține la tine bani cash” („Keep calm and carry cash”).

Cât numerar să ai în casă pentru situații de criză, în funcție de țară

De exemplu, autoritățile din Țările de Jos, Austria și Finlanda recomandă ca fiecare gospodărie să păstreze între 70 și 100 de euro de persoană, suficient pentru a acoperi necesitățile de bază timp de aproximativ 72 de ore.

În Suedia, recomandarea este de a deține suficienți bani lichizi pentru a putea plăti alimente, medicamente și combustibil pentru cel puțin o săptămână. „Calculați costul total al acestor produse pentru o săptămână, pentru întreaga familie. Păstrați numerar acasă, în bancnote de valoare mică, pentru tranzacții, în cazul întreruperii plăților digitale”, se precizează în ghidul oficial.

Explicând de ce oamenii preferă bancnotele în astfel de momente, studiul BCE notează că, în situații de stres extrem, publicul percepe numerarul drept o rezervă de valoare sigură și un mijloc de plată fiabil. Un astfel de caz s-a produs în aprilie, când o până de curent masivă a afectat Spania și Portugalia, blocând terminalele de plată și forțând numeroase magazine să accepte doar numerar.

În martie, Comisia Europeană a emis o recomandare potrivit căreia cetățenii Uniunii Europene ar trebui să aibă în casă suficiente provizii – hrană, apă și alte bunuri esențiale – pentru cel puțin 72 de ore în caz de urgență. Documentul de 18 pagini avertiza că Europa se confruntă cu o realitate nouă și mai sumbră, menționând războiul din Ucraina, sabotajul infrastructurii critice și războiul electronic ca factori principali.

Anul trecut, Suedia și Finlanda și-au actualizat, de asemenea, ghidurile pentru cetățeni cu privire la supraviețuirea în caz de război. Broșurile distribuite gospodăriilor conțin instrucțiuni privind pregătirea pentru pene de curent, întreruperi de comunicații și fenomene meteorologice extreme. Recomandările variază de la stocarea de apă îmbuteliată și produse de igienă, până la cultivarea alimentelor comestibile în gospodărie.

Românii ar trebui să fie pregătiți să supraviețuiască 10 zile în cazul unor situații de urgență. Arafat: „Să aibă alimente, bani cash”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat în luna iulie, în timpul unei conferințe despre schimbările climatice, că românii trebuie să fie pregătiți în cazul unei situații de urgență și să se poată descurca singuri 72 de ore sau chiar 10 zile. „Oamenii trebuie să aibă apă, alimente neperisabile, bani cash”, a adăugat Arafat.

„Minimul 72 de ore, care se poate extinde la 10 zile. Oamenii trebuie să aibă apă, alimente neperisabile, congelate. Trebuie să aibă radio cu baterii, să asculte în cazul în care îi sunt transmise informații. Trebuie să aibă medicamente, să nu fie nevoiți să meargă la farmacii. Pregătirea înseamnă rezervă în casă, să poți supraviețui 72 de ore fără să depinzi de stat. Dacă statul are intervenții s-ar putea să nu poată interveni. Trebuie să aibă oamenii bani cash. Am văzut la Valencia că n-au mai funcționat bancomatele”, a explicat Raed Arafat.