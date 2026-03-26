“Efectele la pompă vor fi simbolice”, avertizează un economist despre OUG pentru reducerea prețului la benzină și motorină

George Forcoş
2 minute de citit Publicat la 17:53 26 Mar 2026 Modificat la 17:53 26 Mar 2026
benzinărie bucurești
Adrian Negrescu spune că limitarea exporturilor s-ar putea întoarce ca un bumerang împotriva României. Foto: Agerpres

Măsurile incluse în ordonanța privind carburanții vor avea efecte limitate asupra prețurilor la pompă, este de părere economistul Adrian Negrescu. El a precizat într-un comentariu pe Facebook că deciziile Guvernului au, în mare parte, un caracter simbolic: 

“Autoritățile au renunțat la ideea de a limita adaosul la 50%, o decizie care urma să creeze penurie pe piață. Au eliminat prevederea privind sancționarea cu 10% din cifra de afaceri a companiilor care nu respectă prevederile ordonanței. Era o măsură ieșită din comun”, a scris acesta, joi, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Adrian Negrescu spune că limitarea exporturilor s-ar putea întoarce ca un bumerang împotriva României, în condițiile în care 46% din rezerve se află în străinătate.

“Dacă și alte țări acționează în consecință, efectele pot fi catastrofale în cazul unei crize majore de carburanți”, a avertizat consultantul.

Pe de altă parte, definirea adaosului comercial necesită clarificări suplimentare pentru a nu lăsa loc interpretărilor și, mai ales, comportamentului speculativ al firmelor sau abuziv al statului, susține Adrian Negrescu.

“Efectele la pompă vor fi simbolice, deciziile luate neavând puterea de a influența dinamica prețurilor. Sper că Ministerul Energiei să prezinte datele concrete”, a punctat el.

În opinia sa, statul a evitat să umble la TVA și accize dintr-un motiv evident, acestea fiind “principalele surse pe care se bazează bugetul de stat în 2026, într-un context financiar extrem de dificil”.

“Ideea de a oferi o compensație la pompă tuturor românilor este absurdă și nefundamentată economic. Statul n-are de ce să îl ajute pe cel care are mașină scumpă și se plânge de prețul motorinei”, a subliniat Negrescu.

Ce măsură ar fi trebuit luată, potrivit economistului

Soluția corectă este direcționarea subvențiilor către categoriile de business-uri care au potențial inflaționist, a adăugat el.

“Atâta timp cât prețul petrolului și cotația motorinei cresc la nivel internațional, orice soluție adoptată de statul român, alta decât reducerea TVA sau a accizelor, are doar caracter simbolic”, consideră sursa citată.

El crede că “ezitările și modificările ordonanței privind carburanții demonstrează o lipsă tot mai crasă de competență în elaborarea actelor normative cu impact în economie”.

Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgență privind declararea, în perioada 1 aprilie - 30 iunie, a situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, benzină și motorină, act normativ care instituie măsuri de protejare a economiei și populației.

Perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză, arată un comunicat al Executivului.

Astfel, adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină este limitat la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic, fiind exceptate exporturile și livrările intra-comunitare.

×
Etichete: plafonare adaos comercial Adrian Negrescu preturi carburanti benzinarii

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close