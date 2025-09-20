Efectele majorării TVA pentru locuințe: vânzări mai puține, prețuri mai mari. Cât a ajuns să coste un apartament în Capitală

În luna august, prețurile apartamentelor noi și vechi din marile orașe au fost, în medie, cu 12% mai ridicate decât în aceeași perioadă a anului trecut. Foto: Getty Images

Majorarea cotei TVA pentru locuințe de la 9%, respectiv 19%, la 21% provoacă turbulențe în piața imobiliară. În timp ce prețurile cresc, tranzacțiile scad. În marile orașe din țară se înregistrează creșteri de preț semnificative, iar borna de 2.000 de euro pentru metrul pătrat a fost depășită în București.

Creșterea cotei TVA pentru locuințe și-a lăsat amprenta asupra tranzacțiilor, mai ales în cazul apartamentelor mici, cu o suprafață de maxim 120 de metri pătrați, unde majorarea a fost de 12 procente.

În luna august au fost vândute la nivel național 53.433 de imobile, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În scădere față de luna iulie, când s-a observat o creștere puternică, înregistrându-se aproximativ 66.000 de tranzacții. Explicația: românii s-au grăbit să semneze contractele anticipând majorarea cotei TVA. Astfel, în iulie, la dezvoltatori, cererea a crescut cu aproape 80% faţă de aceiași perioadă a anului trecut.

„Dacă în luna iulie am observat o creștere puternică a contactărilor (+29%), pe fondul dorinței cumpărătorilor de a beneficia de vechea cotă de TVA, în august, chiar dacă numărul vizualizărilor de anunțuri a fost mai mare (+14% față de anul trecut), interacțiunile directe dintre potențialii cumpărători și proprietari au scăzut ușor (-3% față de august 2024).

Acest comportament sugerează că mulți dintre cei interesați preferă acum să observe piața și să analizeze mai mult opțiunile, după valul de achiziții din iulie”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

În luna august, prețurile apartamentelor noi și vechi din marile orașe au fost, în medie, cu 12% mai ridicate decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Metrul pătrat a depășit 2.000 de euro în București

Cele mai ridicate valori se mențin în Cluj-Napoca (3.138 euro/mp), urmat de Brașov (2.241 euro/mp) și București (2.096 euro/mp).

Cluj-Napoca: 3.138 euro/mp

Brașov: 2.241 euro/mp

București: 2.096 euro/mp

La polul opus, cele mai mici valori sunt în Oradea (1.829 euro/mp), Timișoara (1.871 euro/mp) și în Sibiu (1.872 euro/mp).

Oradea: 1.829 euro/mp

Timișoara: 1.871 euro/mp

Sibiu: 1.872 euro/mp

Un agent imobiliar din Sibiu a explicat pentru Antena 3 CNN că un apartament cu două camere în Sibiu, 49 de metri pătrați, finisat la cheie, parcare inclusă în preț, începe de la 101.950 de euro. Unul cu trei camere, 63 de metri pătrați, începe de la 128.950 de euro.

„Un avans de 15% e destul de mare. A crescut prețul la 100.000 deja 15% când era 50.000 era mult mai ieftin. Ne încadram și la Prima Casă. Acum, degeaba asta există Prima Casă, pe de valori peste 70.000 avansul tot 15% deci nu ne ajutor, nu-i ajută cu nimic prima casă pe tineri”, a explicat Robert Iordache de la Eurosib Imobiliare.

Un apartament cu 3 camere în București costă peste 140.000 de euro

În luna august, în București prețul mediu solicitat a fost de 1.903 euro/mp pentru apartamentele noi și de 2.330 euro/mp pentru cele vechi (+22% față de august 2024).

Raportând aceste valori la suprafața medie a locuințelor, potrivit Storia.ro, rezultă calcule estimative pentru prețurile cerute de vânzători:

o garsonieră de 40 mp: 76.120 de euro (nouă) vs. 93.200 de euro (veche), o diferență de aproximativ 17.080 de euro;

un apartament cu două camere de 55 mp: 104.665 de euro (nou) vs. 128.150 de euro (vechi), o diferență de aproape 23.485 de euro;

un apartament cu trei camere de 75 mp: 142.725 de euro (nou) vs. 174.750 de euro (vechi), o diferență de aproximativ 32.000 de euro;

Prețurile apartamentelor în alte orașe

În Cluj-Napoca:

o garsonieră de 40 mp: 124.640 de euro (nouă) vs. 126.240 de euro (veche);

un apartament cu două camere de 55 mp: 71.380 de euro (nou) vs. 173.580 de euro (vechi), o diferență de 2.200 de euro;

un apartament cu trei camere de 75 mp: 233.700 de euro (nou) vs. 236.700 de euro (vechi), o diferență de 3.000 de euro;

În Brașov:

o garsonieră de 40 mp: 87.920 de euro (nouă) vs 90.200 de euro (veche);

un apartament cu două camere de 55 mp: 120.890 de euro (nou) vs 124.025 de euro (vechi);

un apartament cu trei camere de 75 mp: 164.850 de euro (nou) vs. 169.125 de euro (vechi) cele din urmă fiind cu 4.275 euro mai scumpe;

În Constanța:

o garsonieră de 40 mp: 79.600 euro (nouă) vs 80.160 euro (veche), cu 560 euro mai scumpă cea veche;

un apartament cu două camere de 55 mp: 109.450 euro (nou) vs 110.220 euro (vechi), cu 770 euro mai scump cel vechi;

un apartament cu trei camere de 75 mp: 149.250 euro (nou) vs 150.300 euro (vechi), cu 1.050 euro mai scump cel vechi;

În Iași:

o garsonieră de 40 mp: 71.200 euro (nouă) vs 76.960 euro (veche), cu 5.760 euro mai scumpă cea veche;

un apartament cu două camere de 55 mp: 97.900 euro (nou) vs 105.820 euro (vechi), cu 7.920 euro mai scump cel vechi;

un apartament cu trei camere de 75 mp: 133.500 euro (nou) vs 144.300 euro (vechi), cu 10.800 euro mai scump cel vechi;

În Craiova:

o garsonieră de 40 mp: 80.320 euro (nouă) vs 76.280 euro (veche), cu 4.040 euro mai scumpă cea nouă;

un apartament cu două camere de 55 mp: 110.440 euro (nou) vs 104.885 euro (vechi), cu 5.555 euro mai scump cel nou;

un apartament cu trei camere de 75 mp: 150.600 euro (nou) vs 143.025 euro (vechi), cu 7.575 euro mai scump cel nou;

În Timișoara: