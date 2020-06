eMAG reduceri. 3 aspiratoare robot mai ieftine si cu 70%

eMAG reduceri aspiratoare robot. Magazinul eMAG are oferte excelente in aceasta perioada la aspiratoare robot, reducerile ajungand pana la 70%.

eMAG reduceri aspiratoare robot – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat ofertele si am descoperit ca aspiratoare robot de la branduri cunoscute au acum preturi foarte bune.

In plus, multe dintre aceste aspiratoare – ideale pentru cei care s-au saturat sa "dea" cu aspiratorul, sa se aplece si sa aiba dureri de spate cand fac curatenie – beneficiaza si de livrarea gratuita pana in casa.

eMAG reduceri aspiratoare robot Xiaomi

1. Robotul de aspirare Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Cleaner are un pret excelent in campania eMAG reduceri aspiratoare robot.

Cei care il cumpara beneficiaza si de livrare pana in casa.

Aspiratorul robot Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Cleaner este noua versiune a Mi Robot Vacuum Cleaner, imbunatatit cu functia de mop. Are o putere de aspirare crescuta, o capacitate mai mare si poate spala toate tipurile de podelele si pardoseli din casa sau de la birou. Este versiunea de aspirator pe care o astepti de multa vreme.

Design-ul noului robot aspirator Xiaomi a pastrat liniile clasice si culoarea alba specifica brandului. Senzorul laser a fost mutat spre centrul, iar recipientul de praf a devenit mai mare, acum are o capacitate de 0.60L. De asemenea, aspiratorul robot are un rezervor de apa de 200ml.

Vine cu o baterie cu capacitatea de 2400 mAh, produsa de LG si Panasonic, cu o autonomie crescuta. In momentul in care aspiratorul mai are doar 15% energie se va duce la statia de incarcare. Odata ce bateria a ajuns la 80% energie dispozitivul va continua curatenia din locul in are a lasat-o. O alta caracteristica a noului motor Xiaomi este ca aparatul poate depasi obstacole cu inaltime de pana la 2 cm, astfel ca un cablu uitat pe jos nu va mai constitui o bariera de netrecut pentru aspiratorul robot Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Cleaner.

eMAG reduceri aspiratoare robot la preturi mici

Noul aspirator robot vine cu o multime de imbunatatiri, ca de exemplu, o capacitate de aspirare mai mare de pana la 2500 PA. Dispozitivul este capabil sa atraga foarte mult praf si mizerie, iar daca ai in casa un animal de companie, parul sau nu va mai fi o problema. De asemenea, aspiratorul robot include un mop ceea ce inseamna o curatenie mai buna: dupa ce a strans si aspirat praful, dispozitivul spala si podeaua.

Modelul rezervorului de apa a fost inspirat din natura astfel ca filtrele mentin mopul curat si, totodata, controleaza cantitatea de apa care ajunge pe podea pentru ca tu sa obtii de fiecare data curatenia la care visezi. De asemenea, design-ul a fost gandit astfel incat apa poate fi schimbata cu usurinta, iar mopul inlocuit cat ai bate din palme.

O alta caracteristica a noului aspirator robot este posibilitatea de a spala filtrele de praf ceea ce inseamna ca nu trebuie sa le inlocuiesti atat de des fara teama ca ii va scadea eficienta.

Are o multitudine de senzori.

eMAG reduceri aspiratoare robot Liectroux

2. Aspiratorul robot LIECTROUX C30B, Navigare harta 2D, Control aplicatie WiFi, Putere de aspiratie 3KPA, Rezervor de apa electric, Memorie Smart, Motor fara perii, are o reducere de 70% in campania eMAG reduceri aspiratoare robot.

Descriere:

1. Functioneaza cu Alexa si Google Assistant.

2. Foloseste un motor Nidec si un chip Epson, importate din Japonia.

3. Foloseste o baterie li-ion de 2500 mAh cu chip LG importat din Coreea de Sud.

4. Robotul poate detecta intreaga suprafata din jurul sau, astfel incat poate face curatenie dintr-o camera intr-alta.

5. Cu ajutorul tehnologiei de memorare, robotul nu se va intoarce in locurile deja curatate, rata de repetare a caii de curatare fiind de aproximativ 1%.

6. Robotul de curatare va va anunta cand se incarca, cand incepe sa faca curatenie sau cand este nevoie sa goliti filtrul prin memento-uri vocale.

7. Puterea de aspiratie a robotului, alaturi de tehnologia de proiectare cu filtru HEPA, fac ca aerul secundar sa nu fie poluat. In plus, puteti regla puterea de aspirare in functie de preferintele dumneavoastra.

8. Conexiunea WiFi se realizeaza extrem de rapid, iar dumneavoastra puteti controla aplicatia prin WiFi si traseul de lucru in timp real.

9. Rezervorul de apa cu control electric asigura o curatare eficienta de pana la 100 de minute, volumul recipientului fiind de 350 ml.

10. Rezervoarele interschimbabile de praf si apa transforma procesul de curatare intr-unul mult mai eficient.

11. Aspectul modern al robotului, precum si capacitatile sale, il transforma intr-un ajutor de nadejde, chiar si atunci cand nu il puteti supraveghea.

12. Robotul de curatare a fost conceput cu un corp complet inchis, astfel incat praful nu poate intra si coroda placa principala.

eMAG reduceri aspiratoare robot cu harta de navigare

Caracteristici:

1. Memorie inteligenta: Rata de omitere curatare extrem de mica/ Rata de acoperire ridicata;

2. Tehnologie inteligenta pentru determinarea spatiului de curatare si schimbarea directiei in mai putin de 10 ms.

3. Poate curata diferite tipuri de spatii: de la covoare cu fir scurt/ lung, la suprafete dure precum lemnul, placi ceramice, camera de hotel sau birouri.

4. Proiectarea rolei centrale impiedica accidentele si incurcarea in fire.

5. Sistemul anti-fall detecteaza scarile si evita caderea robotului.

6. Robotul poate curate pana la 100 de minute in continuu.

7. Cu cat puterea de aspirare este mai redusa, cu atat zgomotul produs va fi mai mic.

eMAG reduceri aspiratoare robot Roomba

3. Robot de aspirare iRobot Roomba 605, AeroVac Wall Follow, Program Spot, Senzor detectare scari, Baterie Ni-MH, Alb/Negru, are o reducere de 13% in campania eMAG reduceri aspiratoare robot.

Cei care il cumpara beneficiaza si de livrare pana in casa.

Roomba® 605 merge sa se incarce singur cand termina treaba. Sistemul sau puternic de curatare capteaza murdaria, praful, toate tipurile de par si resturile mari de pe podele si covoare. iRobot este marca #1 in lume de roboti aspirator si singura marca ai caror roboti sunt dotati cu doua perii contrarotative ce desprind, ridica si aspira murdaria.

-Sistem inteligent de navigatie iAdapt;

-Sistem de curatare in trei etape;

-Sistem de curatare a colturilor si de-a lungul peretilor, Wall Follow;

-Cap de curatare adaptabil de generatia a2a;

-Cos colector de mare capacitate AeroVac®;

-Sistem de filtrare AeroVac®;

-Sistem ANTITANGLE ce previne incalcirea in cabluri si franjuri;

-Bara de protectie cu amortizare;

-Senzori ce previn caderea de pe scari;

-Baterie XLife;

-Statie de incarcare cu adaptor integrat.

eMAG reduceri aspiratoare robot cu incarcare

Cu ajutorul a zeci de senzori, monitorizeaza spatiul in incapere de 67 de ori pe secunda iar in combinatie cu 40 de miscari predefinite, permite ca Roomba sa reactioneze inteligent la conditiile curente din incapere.

Sistem de curatare in trei trepte:

1. Periuta laterala rotativa Datorita prezentei periutei laterale rotative, Roomba este in stare sa curete si locurile in jurul mobilei, de-a lungul peretilor si alte locuri greu accesibile - Wall Follow.

2. Doua perii care se rotesc una contra celeilalte Roomba colecteaza foarte eficient praful si impuritatile mari de pe pardosea.

3. Putere de aspiratie optima - In cosul colector se afla un motor de aspiratie puternic care aspira praful fin si impuritatile marunte prinse in periute.

Modelul Roomba 605 este echipat cu un cap de curatare adaptabil de generatia a 2-a care se adapteaza dinamic la suprafata curatata, fie ca este vorba de pardosea flotanta, fie de covoare, linoleum sau gresie.

Roomba este prevazuta si cu cosul colector de mare capacitate pentru impuritati, AeroVac care, cu ajutorul filtrului din micro-fibre, capteaza si cel mai fin praf.

Detectie acustica de impuritati - Roomba este echipata cu sistemul Dirt Detect care, cu ajutorul senzorilor acustici, detecteaza locurile extrem de murdare de care Roomba se va ocupa intensiv.

