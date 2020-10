eMAG reduceri. 3 frigidere excelente sub 800 de lei

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o campanie de oferte la frigidere de la diverse branduri.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 frigidere foarte bune care costa sub 800 de lei fiecare, chiar daca fac parte din clase foarte bune de eficienta energetica.

eMAG reduceri frigidere Star-Light

1. Un frigider cu doua usi Star-Light CDD-210AP, 204 l, Clasa A+, H 143 cm, Alb, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri frigidere.

Produsul beneficiaza si de livrare gratuita pana in casa.

Pretul este AICI.

Clasa energetica A+ - Fiind proiectat pentru a imbina perfect managementul spatiului si consumul redus, frigiderul cu 2 usi Star-Light CDD-210AP este ideal pentru mentinerea alimentelor proaspete, fara grija facturilor incarcate la energia electrica.

Spre deosebire de modele anterioare, frigiderul cu 2 usi Star-Light CDD-210AP consuma cu pana la 20% mai putine resurse energetice, pastrandu-si calitatile de racire.



Spatiu generos de stocare - Datorita proiectarii inteligente, frigiderul cu 2 usi Star-Light CDD-210AP va pune la dispozitie un spatiu de stocare mai mult decat generos pentru familia dumneavoastra.

eMAG reduceri frigidere ieftine

Dispune de diverse compartimentari inteligente, cum ar fi cele 3 suporturi pozitionate inteligent pe usa sau compartimentele pentru legume si fructe, iar rafturile sunt perfect ajustabile.

Dezghetare automata - Frigiderul este prevazut cu un sistem automat de dezghetare, iar dumneavoastra nu veti mai pierde timpul cu acest proces.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere Albatros

2. Un frigider Albatros FA28N+, capacitate neta 205 L, clasa Energetica A+, alb, are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri frigidere.

Pretul este AICI.

Descriere:

Capacitate brută: 212 litri

Capacitate totală netă: 205 litri

Cap. netă frigider/congelator: 168/37 litri

4 rafturi de sticlă

3 balcoane pe uşă

Sertar pentru legume

Clasă energetică A+

Consum energetic: 215 kWh/an

Dezgheţare automată la frigider

Termostat reglabil

Uşi reversibile

Lumină interioară tip LED

Picioare reglabile

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere Heinner

3. Frigiderul cu doua usi Heinner HF-V213A+, 213 l, Clasa A+, Control mecanic, H 144 cm, Alb, are o reducere de 38% in campania eMAG reduceri frigidere.

In plus, aparatul frigorific beneficiaza de livrare gratis pana in casa.

Pretul este AICI.

Clasa energetica A+ - Beneficiezi de un consum optim de energie electrica si o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.



Capacitate neta totala 213L - Capacitate de incarcare suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga familie.



Control mecanic cu termostat ajustabil - Setezi simplu si rapid temperatura din compartimentele de racire si congelare.

eMAG reduceri frigidere clasa A+

3 rafturi sticla frigider - Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu.



Lumina LED - Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al frigiderului.



Usi reversibile - Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

Pretul este AICI.

