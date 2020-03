eMAG reduceri. 3 imprimante ieftine si performante, sub 310 lei

eMAG reduceri imprimante. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la imprimante multifunctionale performante.

Am analizat oferta si am descoperit imprimante foarte ieftine, de sub 310 lei, dar care sunt foarte performante.

1. Imprimanta inkjet color Canon PIXMA TS305, A4, Negru, are un pret excelent in campania eMAG reduceri imprimante.

Aceasta este o imprimanta Wi-Fi accesibila si compacta, pentru imprimarea usoara prin wireless a documentelor si fotografiilor de 4x6” fara chenar, de pe dispozitive inteligente si din servicii cloud.

Realizati din mers copii ale documentelor, cu ajutorul functiei de capturare si copiere cu smartphone-ul, prin aplicatia Canon PRINT.

Imprimati cu usurinta prin wireless, de pe dispozitive inteligente si din cloud, gratie conectivitatii Bluetooth, aplicatiei Canon PRINT si compatibilitatii cu Apple AirPrint / Mopria.

Realizatii copii rapid si usor cu ajutorul camerei foto a smartphone-ului, designului inovator cu grila al imprimantei si functiei de capturare si copiere cu smartphone-ul din aplicatia Canon PRINT.

Imprimati documente perfect clare si fotografii fara chenar de 4x6” in culori vii, datorita tehnologiei FINE de la Canon si cernelurilor hibride. Beneficiati de documente A4 imprimate la viteze de 7,7 ipm monocrom/4,0 ipm color.

Bucurati-va de utilizare usoara si de conexiuni rapide la dispozitive inteligente gratie butoanelor de control simplu. Aceasta imprimanta compacta, eleganta si functionala este ideala pentru orice locuinta.

Creati imprimate foto distractive cu mesaje ascunse, cu ajutorul aplicatiei „Message in Print” de la Canon, pentru dispozitive iOS. Trimiteti-le prietenilor un cod QR pentru aplicatie, pentru a putea descoperi surpriza.

2. Imprimanta multifunctionala HP Deskjet 3639 All-in-One, Wi-Fi, Alba, are si ea un pret grozav in campania eMAG reduceri imprimante.

Faceti totul simplu, cu un All-in-One convenabil, pe care va puteti baza. Ramaneti conectat cu cel mai simplu mod de a imprima de pe smartphone sau tableta. Imprimati, scanati si copiati rapid – imediat dupa scoaterea din cutie – si evitati dezordinea cu un design care economiseste spatiul.

Incepeti sa imprimati si conectati-va rapid, cu configurarea simpla de la smartphone, tableta sau PC.

Conectati smartphone-ul sau tableta direct la imprimanta si imprimati simplu, fara a accesa o retea.

Gestionati activitatile de imprimare si scanati din miscare cu aplicatia mobila gratuita HP All-in-One Printer Remote.

Plin de valoare – imprimati pana la de doua ori mai multe pagini cu cartusele de cerneala originale de capacitate extinsa HP.

Obtineti materiale imprimate de inalta calitate – de fiecare data – utilizand marca de imprimante nr. 1 din lume. Panoul de afisare are pictograme simple pentru controlul functiilor de imprimare, scanare si copiere. Creezi fotografii, pliante si alte documente fara chenar – chiar acasa.

Incepeti sa lucrati imediat ce scoateti produsul din cutie, iar imprimanta se conecteaza automat la reteaua wireless.

Economisiti spatiul cu un „all-in-one” compact, conceput pentru a incapea pe birou, pe un raft sau oriunde aveti nevoie de el.

Imprimati in orice incapere doriti – fara a cauza intreruperi. Modul „silentios” optional va ajuta sa reduceti zgomotul.

Imprimati fotografii, documente si altele, atunci cand sunteti in miscare, utilizand HP ePrint. Fotografiile fara chenar sunt imprimate chiar la marginea hartiei. Obtineti imprimari foto minunate, fara decupaje.

3. Multifunctionala Canon Pixma MG3050, A4, Wireless, Negru, are o reducere de 38% in campania eMAG reduceri imprimante.

Imprimanta multifunctionala color cu functie de scanare si copiere cu conectivitate Wi-Fi si functii pentru serviciile cloud este ideala pentru utilizatorii de acasa care doresc libertatea de a imprima de pe tableta, smartphone, laptop sau camera foto.

Beneficii: Copiati, imprimati si scanati cu o multifunctionala Wi-Fi accesibila.

Conectati-va la smartphone sau tableta cu aplicatia Canon PRINT.

Imprimati direct din serviciile cloud preferate, imprimati mai multe pagini cu aceleasi costuri, cu optiunile pentru cerneluri XL.

Exprimati-va creativitatea cu Easy Photo Print+ Imprimare, scanare si copiere fara efort la domiciliu. Pasiti in lumea minunata a conexiunii wireless cu Canon PIXMA MG3050 series, o multifunctionala versatila pentru imprimarea, scanarea si copierea rapida si simpla a documentelor.

Construita pentru toate nevoile zilnice de imprimare, de la documente cu foarte mult text si pana la fotografiile color, aceasta imprimanta multifunctionala cu functie Wi-Fi are o carcasa cu un design compact si adecvat pentru birouri.

Imprimati de pe smartphone, tableta sau camera. Compatibilitatea cu Google Cloud Print si aplicatia Canon PRINT pentru iOS si Android ofera imprimare rapida si simpla de pe dispozitive mobile. Puteti, de asemenea, sa imprimati prin wireless de pe camera compatibila cu WLAN PictBridge, iar Modul punct de acces permite utilizatorilor mobili sa se conecteze la imprimanta chiar si fara o retea Wi-Fi.

Imprimarea de pe dispozitive mobile si din cloud Utilizand PIXMA Cloud Link, accesata prin aplicatia Canon PRINT, puteti imprima acum de pe retele de socializare si servicii cloud populare, inclusiv Facebook, Instagram, Google Drive, Dropbox, OneDrive si multe altele.

Reduceti costul de imprimare PIXMA MG3050 are costuri de exploatare accesibile. Utilizati cartusele optionale de cerneala Canon XL de inalta capacitate si puteti economisi chiar si 30 % per pagina comparativ cu alte produse standard echivalente.

Organizati cu usurinta si imprimati fotografii cu aplicatia My Image Garden, iar Easy-PhotoPrint+ va permite sa creati si sa imprimati felicitari, colaje foto si multe altele, utilizand imagini de pe tableta, PC sau serviciul cloud preferat.

Veti obtine text clar si fotografii superbe. Utilizand cerneluri cu pigmenti in culori vii si negri, sistemul de cartuse FINE al PIXMA MG3050 asigura documente perfect clare si imagini de inalta calitate atat color, cat si monocrom.

