eMAG reduceri. 3 televizoare 4K mari, in rate fara dobanda, mai ieftine si cu 44%

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online eMAG a lansat campania Spring Sale, care vine cu oferte excelente la mii de produse, inclusiv la televizoare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 televizoare de la branduri cunoscute, ce au diagonale mari, de peste 125 de cm, dar care au reduceri foarte mari, chiar si de 44%.

In plus, toate aceste televizoare pot fi cumparate in rate fara dobanda, ceea ce inseamna ca nu veti simti la buzunar o astfel de investitie.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

1. Un televizor LED Smart Samsung, cu diagonala de 138 cm, 55RU7102, 4K Ultra HD, are o reducere de 44% in campania eMAG reduceri Spring Sale.

In plus, televizorul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Pretul este AICI.

PurColor - Vizioneaza continutul tau preferat si te bucuri de culori naturale, care ofera detalii la fel de clare ca in realitate. Ai o experienta de vizionare plina de culori.

Procesorul UHD ofera o calitate superioara imaginii - Calitatea imaginii e realizata de un singur cip care controleaza culoarea, optimizeaza contrastul si controleaza HDR.

Rezolutie 4K UHD - Bucura-te de imagini clare cu televizorul 4K UHD care are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul FHD. Acum poti vedea chiar si detaliile fine din fiecare scena.

UHD Dimming - Bucura-te de culori, de claritate si de nivelurile de contrast optimizate pentru tine. Functia Samsung UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise.

Vizioneaza continut HDR la o claritate superioara. Samsung UHD TV iti ofera mai multe detalii, atat in scenele luminoase cat si in cele intunecate.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu diagonala mare

Cu ajutorul ecranului TV mare, mai multe detalii vor prinde viata. Vei trai fiecare moment al jocului, vei simti fiecare explozie si te vei afla chiar in mijlocul actiunii. Totul devine foarte real pe un ecran mai mare.

Aspect subtire si modern. Designul elegant si subtire este potrivit oricarui spatiu de locuit.

Televizorul Samsung UHD poate fi punctul central al unui stil de viata nou, mult mai simplificat si mai conectat. Se conecteaza cu difuzoare sau dispozitive mobile chiar si apartinand altor marci.

AirPlay 2 - Televizorul Samsung UHD accepta dispozitive Apple pentru prima data. Cu AirPlay 2 integrat poti face streaming sau sharing de continut de pe dispozitivele Apple pe ecranul mare. Vizualizeaza continutul de pe iPhone, iPad sau Mac pe televizorul tau.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

2. Televizorul LED Smart Philips, cu diagonala de 126 de cm, 50PUS6504/12, 4K Ultra HD, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri Spring Sale.

Televizorul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Pretul este AICI.

Datorita compatibilitatii cu sunetul si cu formatele video Dolby premium, continutul HDR pe care il urmaresti va arata si va suna glorios si realist. Fie ca este vorba despre cel mai nou serial online sau de un set de discuri Blu-Ray, te vei bucura de contrast, luminozitate si culoare care reflecta intentiile initiale ale regizorului. Si asculti un sunet spatios cu claritate, detalii si profunzime. Acces printr-un singur buton la un meniu clar pe baza de pictograme.

Televizorul Philips este pregatit sa profite la maximum de formatul video HDR10+. Nivelurile de contrast, culoare si luminozitate sunt reglate de la un cadru la altul. Indiferent daca este vorba de un serial care nu trebuie pierdut sau de o noua superproductie, umbrele vor fi mai adanci. Suprafetele luminoase vor straluci. Culorile vor fi mai fidele.

Televizor LED 4K. Culori bogate, detalii frumoase. - Cu o rezolutie de patru ori mai mare decat rezolutia Full HD conventionala, Ultra HD iti aduce ecranul la viata cu peste 8 milioane de pixeli si tehnologia unica de upscaling Ultra Resolution. Savureaza imagini imbunatatite indiferent de continutul original si beneficiaza de o imagine mai clara, cu adancime, contrast, miscare naturala si detalii vii de nivel superior.

Frumusetea televizorului 4K Ultra HD consta in savurarea fiecarui detaliu. Motorul de procesare Philips Pixel Precise Ultra HD converteste orice imagine primita in rezolutie UHD exceptionala pentru ecranul tau. Bucura-te de imagini in miscare line si clare, cu contrast exceptional. Descopera un negru mai intens, alb mai stralucitor, culori vii si tonuri de piele naturale – de fiecare data si din orice sursa.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu Android

3. Televizorul LED Smart Android TCL, cu diagonala de 127 cm, 50EP660, 4K Ultra HD, are o reducere de 37% in campania eMAG reduceri Spring Sale.

Televizorul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Pretul este AICI.

Seria de televizoare inteligente de ultima generatie EP660 combina designul metalelor ultra subtiri, calitatea exceptionala a imaginii 4K HDR si cel mai avansat sistem Smart TV din toate timpurile: AndroidTV cu Google Assistant incorporat. Conceput pentru cei care nu doresc sa faca un compromis intre eleganta, experienta vizuala de calitate inalta si accesul instant la continut.

Dinamismul de inalta calitate al continutului vizionat in format Ultra High Definition este un standard pentru seria de televizoare inteligente EP660. Iar datorita HDR, ai parte de o cromatica intensa si poti surpinde fiecare detaliu din scenele video pe care le urmaresti. Reproducerea nuantelor dintre cele mai deschise sau intunecate este uimitoare si conectivitatea extinsa, cu orice tip de sursa de continut, iti permite sa vizionezi orice, in cele mai bune conditii.

Televizoarele TCL 4K UHD sunt compatibile cu tehnologia Hybrid Log Gamma. Aceasta integrare este o dovada a promisiunii TLC de a aduce in comfortul casei cea mai avansata tehologie si maximum de conectivitate, care sa creeze o experienta placuta si completa de vizionare. Seria EP660 pastreaza calitatea HDR indiferent de sursa de semnal: HDMI, emisiuni TV, USB, continut accesat prin internet sau prin intermediul aplicatiilor. Pregateste-te sa te bucuri de filme si seriale captivante, spectacole live sau evenimente sportive intr-o calitate HDR de neegalat.

Deoarece continutul HDR nu este extrem de popular inca, functionalitatea inteligenta Smart HDR are capacitatea de a imbunatati continutul standard in imagini de calitate, oferind posibilitatea celor ce vizioneaza sa se bucure de imagini sau filme in care imaginea se afla pe o treapta a calitatii cat mai inalta.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Spring Sale

Prin Inteligenta Artificiala si identificarea scenelor, SMART HDR imbunatateste atat imagini intunecate, cat si luminoase. Pe scene intunecate, suplimenteaza nivelul de luminozitate pentru a exprima obiecte ascunse in umbre mai intunecate. Pe scene de continut mai luminoase, SMART HDR creste nivelul de contrast pentru a diferentia obiectele de fundal. Aceasta face ca imaginea sa fie mai stratificata, mai bogata, rezultand mai multe detalii ale imaginii pe ecran pentru o experienta cat mai reala.

Micro Dimming analizeaza imaginea televizorului in aproximativ o suta de zone separate pentru a adapta luminozitatea. Calitatea imaginii este imbunatatita semnificativ pentru o experienta vizuala exceptionala, mai ales in intuneric.

Picture Performance Index (PPI) permite evaluarea calitatii imaginii, luand in considerare elementele cheie: rezolutie, contrast, gama de culori, miscare si tip ecran.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD TCL

Seria EP66 combina tehnologia avansata de procesare a imaginilor (4K-UHD, HDR, Micro Dimming si panou pe 10 biti) care permite atingerea unei PPI de 1200.

Experienta de vizionare nu este completa fara un sunet impecabil si usor adaptabil. Datorita sistemului Dolby Audio, experienta auditiva este una memorabila, care te face sa traiesti cu intensitate fiecare scena, intregind impactul spectaculos al timpului petrecut in fata televizorului. Te poti uita linistit la serialul preferat si vei ramane placut surprins de sunetul bogat si clar, te poti bucura de continut video interesant si surpinde orice detaliu sonor din cadrul acestuia, datorita sistemului DOLBY Audio.

Cu Android TV, solutia momentului in tehnologia smart pentru televizoare, continutul preferat este intotdeauna la indemana si usor de accesat. Daca esti in cautarea unui nou show sau vrei sa reiei chiar de unde ai lasat video-ul recent vizionat, vei obtine tot ce iti doresti, cand doresti. In plus, cu Google Play Store pentru Android TV, ai sansa sa te bucuri de cele mai in voga si utile aplicatii - de la Netflix si YouTube pana la selectii variate de jocuri si utilitare - exista o aplicatie pentru aproape orice.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.