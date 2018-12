eMAG reduceri. 4 televizoare 4K Ultra HD ieftine ca sa ai imagini de cristal de Revelion

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Daca ati asteptat sfarsitul de an pentru a cumpara un televizor care sa aiba cea mai buna rezolutie de pe piata, atunci ati luat o decizie inteleapta. Televizoarele 4K Ultra HD au reduceri chiar si de 35% in campania eMAGIA Sarbatorilor.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Star-Light

1. Televizorul LED Star-Light, cu diagonala de 127 de cm, 50DM7000, 4K Ultra HD, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, puteti sa descoperiti magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 50DM7000. Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED slim cu ecran Ultra HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa mareasca unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD la oferta

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita intrarilor HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor. Selectati emisiunile preferate si programati orele de vizionare cu ajutorul functiei EPG.

Televizorul Star-Light este dotat cu cele mai noi tehnologii si beneficiaza de toate porturile necesare pentru a face mai usoara conectarea la orice sursa de semnal. Slotul CI+ este si el prezent. Acest slot este unul foarte important, prin intermediul sau reusind sa eliminati o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+. Eliminati astfel decodorul vechi, cablurile eferente si o telecomanda suplimentara.

Din momentul in care scoateti aparatul din cutie si pana il montati pe perete nu vor trece mai mult de 20 de minute. Instalarea este foarte rapida si o poate realiza oricine. Trebuie doar sa fixati piciorul de sustinere cu ajutorul accesoriilor livrate in pachet, asa ca veti putea viziona filmele preferate in cel mai scurt timp.

Cu acest televizor veti putea privi filmele preferate la cea mai mare rezolutie disponibila astazi: 3840 x 2160 pixeli pentru cea mai clara experienta video. Iar cu ajutorul optiunii Smart aveti si continut suficient pentru a va delecta zi de zi cu aceasta calitate superba a imaginii.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart

2. Televizorul LED Smart Sharp, cu diagonala de 102 de cm, 40UG7252E, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Sistemul audio integrat poarta semnatura harman/kardon® pentru a intensifica experienta audio. Cu o gama dinamica superba, acuratete exceptionala, o rata de distorsionare scazuta si cu un sunet ce umple camera, sistemul audio uimeste, aducand experienta cinematografica, la tine acasa.

Difuzoarele sunt alcatuite din magneti neodim cu membrane din matase, ce asigura o auditie fina si confortabila a muzicii usoare, clasice, folk si rock.

Cu rezolutia 4K imaginea redata capata viata. Filmele, meciurile de fotbal, desenele animate si emisiunile preferate se vad mai bine ca oricand. In plus, te poti bucura de lumea intreaga ce ti se dezvaluie chiar in casa ta, cu ajutorul internetului ce da viata aplicatiilor tale favorite. Acestea sunt mai usor de accesat direct de pe televizorul tau.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Sharp

Conecteaza usor si rapid televizorul la internet si reda continutul multimedia din telefonul tau sau de pe tableta. Acum te bucuri de filmele, pozele si muzica ta direct pe ecranul generos al televizorului.



Beneficiezi de calitate exceptionala a imaginii si miscari fine, prin sistemul propriu Active Motion 400 care reduce umbrele si reda miscarile naturale si firesti. Sunetul este clar, echilibrat, distribuit in intreaga incapere cu solutia virtuala TruSurround dts®. Ai parte de o experienta cinematografica la tine acasa.



Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

3. Televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 100 de cm, 40NU7122, rezolutia 4K Ultra HD, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Cu acest televizor te poti bucura de imagini clare deoarece el are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul Full HD. Acum poti vedea chiar si micile detalii din fiecare scena.

Vei putea vizualiza continut HDR cu o claritate mai buna si o expresie a culorii detaliata. Televizorul Samsung UHD iti ofera detalii mai clare in scenele luminoase si intunecate. Functia UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise.

Televizorul are un design subtire si elegant pentru spatiul tau. Designul modern si elegant umple in mod natural spatiul tau cu o nota aditionala de rafinament.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Samsung

Prin acest televizor poti obtine divertismentul mai repede, mai usor si intr-un mod inteligent. Ai un asistent personal la dispozitia ta, o singura telecomanda pentru a controla totul si un hub simplu pentru a controla toate dispozitivele.

Aplicatia SmartThings ofera si functii tip telecomanda si Panou de comanda.

Savureaza jocurile PC cu actiune rapida pe televizor prin Steam Link. Jocurile tale preferate de pe calculator ajung pe marele ecran fara sa fie nevoie sa te concentrezi asupra unui monitor mic.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Toshiba

4. Televizor LED Smart Toshiba, cu diagonala de 109 cm, 43V6863DG, 4K Ultra HD, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul Toshiba UHD 4K va ofera o claritate a imaginii extrem de apropiata de realitate, televizoarele UHDK afisand de patru ori mai multe detalii decat modelele Full HD.



Puneti-va in actiune pe ecran cu televizorul Toshiba compatibil Dolby Vision. Formatul video HDR preferat de producatorii de filme din intreaga lume, Dolby Vision foloseste metadata dinamice pentru a citi si a calcula exact nivelul de luminozitate potrivit pentru fiecare cadru.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Toshiba

Lucrand in colaborare cu Onkyo, o forta globala in domeniul audio, Toshiba aduce la viata TV-ul cu o calitate imbunatatita a sunetului. Dispunand de difuzoare incorporate si cu subwoofer incorporat, televizoarele ofera un sunet mai clar atat pentru dialogul pe ecran, cat si pentru muzica. Reglate de inginerii Onkyo, difuzoarele sunt proiectate pentru a oferi un sunet precis si viabil, care poate fi auzit la fel de bine in orice loc in camera.

Experimentati tipul de audio pe care va asteptati in mod normal sa il ascultati intr-un cinematograf. Bucurati-va de un dialog care suna autentic si auziti mai mult din actiunea de pe ecran datorita functiei Dolby Audio ™.

Televizorul poate fi utilizat si intr-un mod prietenos pentru mediu. Modul ecologic atinge cu 30% mai multa eficienta energetica.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.