eMAG reduceri electrocasnice: 6 preturi care iti taie respiratia. Plus voucher cadou

eMAG reduceri electrocasnice. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la numeroase aparate electrocasnice.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

Cei care achizitioneaza in aceasta perioada un aparat electrocasnic primesc si un cadou sau un voucher de tip buy back de pana la 250 de lei daca renunta la un aparat electrocasnic vechi.

Am analizat oferta de reduceri eMAG la electrocasnice si am descoperit cateva produse la preturi foarte bune:

eMAG reduceri electrocasnice – combine frigorifice

1. Combina frigorifica Indesit LI8 FF2I X, cu un volum de 305 de litri, sistem No Frost, clasa A++ de eficienta energetica, cu sertare detasabile la congelator, inaltimea de 189 de cm, fabricata din inox, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Flexibilitate maxima inseamna a oferi aparate care se adapteaza diferitelor nevoi, asigurand intotdeauna cea mai buna performanta de conservare. Incapatoare, comode si extrem de functionale, combinele frigorifice Indesit sunt echipate cu rafturi prietenoase, adaptate fiecarei nevoi de conservare si pastrare a alimentelor in cele mai bune conditii.

Eficiente, spatioase, elegante si practice, disponibile in diferite variante, aparatele frigorifice Indesit sunt capabile sa corespunda oricaror nevoi si sa satisfaca orice cerinte de conservare a alimentelor.

eMAG reduceri electrocasnice – combine frigorifice Indesit

Gama larga de sisteme de racire si diversele interfete precum si manerele disponibile prezinta flexibilitate in utilizare si aspect placut, dar si certitudinea de a beneficia intotdeauna de calitate, fiabilitate, durabilitate si cele mai bune performante in deplina armonie cu mediul.

Freezer Openspace creste capacitatea de depozitare a cutiilor mari datorita celor 2 compartimente flexibile. Este ideal pentru pachete mari congelate sau pentru alimente impachetate in cutii mari. Sertarele detasabile maresc spatiul de congelare a alimentelor, daca e necesar. Ofera pana la 38 % mai multa capacitate de congelare.

eMAG reduceri electrocasnice – combine frigorifice Arctic

2. Combina frigorifica Arctic AK60320+, cu un volum de 295 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 185,3 cm, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

CLASA ENERGETICA A+ ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. Te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie.

eMAG reduceri electrocasnice frigidere

Combina frigorifica beneficiaza si de un compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.

Iar compartimentul de mari dimensiuni al congelatorului ofera optiuni multiple de congelare, inclusiv congelarea rapida. Poate fi folosit pentru toate alimentele congelabile.

eMAG reduceri electrocasnice - masini de spalat

3. Masina de spalat rufe Slim Arctic EF6100A+, cu o capacitate de incarcare de 6 kg, cu 1000 RPM, clasa A+ de eficienta energetica, design s-shape, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

CLASA ENERGETICA A+ ofera un consum redus de energie electrica, comparativ cu masinile din clasa A. Te bucuri de functiile masinii tale, cu un consum optim de energie electrica.

Are o capacitate de incarcare standard, de 6 kg, ce raspunde perfect necesitatilor zilnice. Tu alegi volumul potrivit nevoilor tale.

Turatia maxima este de 1000 rpm, aceasta reprezentand viteza maxima de stoarcere pe care o poti alege pentru spalare, valoarea minima fiind de 600 de rotatii pe minut, iar valoarea maxima atingand 1000 de rotatii. Alegi numarul de rotatii potrivit hainelor tale.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat Arctic

Unghiul de deschidere de 155˚al usii permite accesarea facila a interiorului cuvei, iar sistemul electronic al balansului distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli eficient si cu minim de zgomot.

eMAG reduceri electrocasnice - plite

4. Plita incorporabila Whirlpool AKM 226 IX, pe gaz, cu 4 arzatoare, aprindere electrica, fabricata din inox, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Plita beneficiaza de aprindere electrica, gratar si siguranta. Are un arzator mic, unul mare si doua normale. Este din inox, are o greutate de 8 kg si dimensiunile 4.1 x 58 x 51 cm.

eMAG reduceri electrocasnice - aragaze

5. Aragazul Arctic UAM4S, pe gaz, cu 4 arzatoare, dispozitiv de siguranta, de 50 de cm, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Aragazul UAM4S este un aragaz clasic, de dimensiuni reduse, cu capac de metal si tava de cuptor, care garanteaza preparate gatite in siguranta prin functia Safety Plus. Este perfect pentru bucatariile mai putin spatioase.

Sistemul Safety Plus opreste alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii. Esti mereu in siguranta cu produsele Arctic.

eMAG reduceri electrocasnice – plite si cuptoare

6. Un pachet promotional alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Hansa BOEI62090015, electric, cu un volum de 67 de litri, grill, rotisor, clasa de eficienta energetica A-20%, cu 4 functii, fabricat din inox, si o plita incorporabila Hansa BHGI63100018, pe gaz, cu 4 arzatoare, aprindere electrica, din inox, are o reducere de 310,40 lei in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Facturile mai mici si economiile de energie sunt acum posibile in locuinta dumneavoastra gratie celor mai inalte clase de eficienta energetica pentru aragazurile si cuptoarele Hansa.

eMAG reduceri electrocasnice – plite si cuptoare Hansa

Tava pentru copt PROCOOK este foarte utila. Structura hexagonala a tavii procook, dezvoltata de Hansa, va permite sa preparati alimente mai sanatoase si mai gustoase. Utilizand un finisaj perforat in forma de fagure special al suprafetei, realizat din email antiaderent, carnea si celelalte alimente nu adera la suprafata tavii si nici nu stau pe un pat de grasime in timpul prepararii.

Foto deschidere: StockSnap / pixabay.com