Emil Boc a dat un ultimatum firmelor care au câștigat licitația pentru Centura Metropolitană: „Totul are o limită”

Primăria Cluj-Napoca a cerut firmei care supervizează construcția tronsonului II al Centurii Metropolitane să suspende temporar executarea contractului. Foto: Agerpres

Primarul Emil Bolojan le-a dat un ultimatum celor trei firme care au câștigat licitația pentru lucrările de la Centura Metropolitană a orașului Cluj-Napoca. Edilul le-a transmis că au termen de zece zile să clarifice aspectele conflictului juridic, în caz contrar va rezilia unilateral contractul, potrivit Monitorul de Cluj.

„Totul are o limită. Proiectul Centurii metropolitane este de o importanță majoră pentru clujeni. Nu putem accepta ca două firme cel puțin iresponsabile să îi sfideze pe clujeni”, a declarat, vineri, primarul Clujului Emil Boc.

La finalul săptămânii trecute, Primăria Cluj-Napoca a cerut firmei care supervizează construcția tronsonului II al Centurii Metropolitane să suspende temporar executarea contractului.

„Am solicitat celor doi asociați la proiectul centurii metropolitane a Clujului – Dimex și Integral, să rezolve disputa contractuală pe care o au în maxim 10 zile lucrătoare. În cazul în care nu vor face acest lucru, voi solicita departamentelor de specialitate din cadrul Primăriei Cluj-Napoca să analizeze rezilierea unilaterală a contractului. Am luat această decizie din cauza tergiversărilor pe care cei doi asociați le fac cu privire la explicațiile relației contractuale dintre ei”, a anunțat primarul Clujului Emil Boc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Decizia vine după ce una dintre firmele câștigătoare, cu sediul la Bosnia, a reclamat nereguli. Mai precis, compania susține că nu s-a înscris niciodată la această licitație.

„După cinci luni de la câștigarea licitației, unul dintre asociați – firma Integral din Bosnia, care deține 1% din asociere, ne informează că ea nu a participat la licitație, și precizează faptul că documentele depuse de firma Dimex, în numele lor, la licitație, sunt false.

La rândul ei, firma Dimex ne precizează că toate documentele depuse la licitație sunt legale, prezentând documente de asociere semnate inclusiv la un notar în Bulgaria, de către un împuternicit legal al firmei Integral.

Pe de altă parte, firma Integral, spune că nicio persoană – proprietari sau directori, nu a fost împuternicită să semneze asocierea cu firma Dimex.

Firma Dimex, în calitate de lider al asocierii, și-a asumat, prin semnătură electronică, documentele depuse la licitație, în numele Integral, și împreună cu asociații, sunt responsabili de documentele depuse.

Am solicitat mai multe întâlniri fizice sau online, cu cei doi asociați. Întâlniri care au fost refuzate. Am avut doar întâlnire fizică cu reprezentanții firmei Dimex. De asemenea, timp de câteva luni, am solicitat documente de la asociați, prin care să clarifice situația lor contractuală”, a transmis Emil Boc.

Primarul orașului a adăugat că a sesizat organele de urmărire penală. Totuși, edilul a adăugat că acest proiect va fi finalizat cu sau fără aceste trei firme.

„Vreau să vă asigur, dragi clujeni, că împreună cu colegii mei din Primărie, facem tot ceea ce este posibil și legal pentru a realiza proiectul centurii metropolitane a Clujului. Unele lucruri, precum cele precizate, nu depind de noi. Nu avem cum să le rezolvăm singuri. Sunt însă la fel de sigur că organele de cercetare penală vor stabili responsabilități penale a celor vinovați, dacă este cazul. Iar cei care au greșit, asociații, să plătească potrivit răspunderii penale. Un lucru este cert: proiectul centurii metropolitane va fi realizat, cu sau fără acești asociați”, a spus Emil Boc.

Întreg contractul pentru lucrările la Centura Metropolitană este în pericol, deoarece dacă firma din Bosnia nu s-a înscris la licitație atunci întreaga licitație nu mai este valabilă și întreg procesul trebuie reluat de la început.

„Asociații se pot certa între ei, după ce câștigă o licitație. Chiar pot fi schimbați unii asociați ori subcontractanți, în condițiile prevăzute de lege. Dar aici se pune problema validității licitației câștigate. Dimex, ca lider de asociere, a câștigat licitația, pentru că a avut un asociat – firma Integral din Bosnia, fără de care nu îndeplinea condiția de experiență similară.

Dacă Integral nu a existat din punct de vedere juridic la licitație, atunci nici licitația nu este valabilă. Primăria nu avea cum să știe, de exemplu, dacă o împuternicire data la un notar în Bulgaria, o țară a Uniunii Europene, este ilegală, după cum susține firma Integral. Până la înscrierea în fals, documentele trimise de un notar sunt prezumate și considerate legale.

Nimeni însă nu poate să finanțeze un proiect cu asemenea probleme între asociați”, a mai spus Emil Boc.

În urma licitației, în mai 2025 a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la centura metropolitană. Contractul a fost semnat între Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Asocierea Dimex 2000, Hydrostroy AD (asociat) și Integral Inzenjering A.D. Laktasi.