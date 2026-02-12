Emil Boc a respins convocarea unei ședințe extraordinare pentru contractul Centurii, după ce o firmă din Bosnia a acuzat nereguli

Emil Boc a precizat că anul acesta nu s-au făcut niciun fel de plăți în avans pe contractul pentru tronsonul 2 al Centurii Metropolitane. Foto: Agerpres

Primarul Emil Boc a respins solicitarea consilierilor din USR, PSD și AUR de a convoca o ședință extraordinară privind contractul pentru construcția Centurii Metropolitane, relatează site-ul ActualdeCluj.ro. Firma din Bosnia, care a câștigat o parte din lucrări, susține că nu s-a înscris niciodată la licitație, cere anularea de îndată a contractului și amenință că va cere despăgubiri de la statul român în caz contrar, potrivit unui răspuns al companiei pentru Antena 3 CNN.

Consilierii locali din grupurile USR, PSD și AUR, au solicitat convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local pentru data de 13 februarie 2026, de la ora 15:00, pentru a discuta situația suspendării contractului lucrărilor la Centura Metropolitană.

În replică, primpria Cluj-Napoca a transmis că solicitarea nu respectă prevederile legale așa că este respinsă. Primăria condusă de Emil Boc a precizat că o ședință extraordinară poate fi convocată de primar sau prin cerere scrisă a unei treimi din consilieri, dar pentru probleme urgente care nu pot fi amânate până la ședința ordinară.

Consilierii PSD-USR-AUR îi cer explicații lui Emil Boc

Consilierii locali de la PSD, USR și AUR insistă însă că Emil Boc este dator să dea explicații. Consilierul local George Trif (USR) a cerut prezentarea cronologiei evenimentelor, notificărilor primite de Primărie, măsurilor juridice și administrative luate, riscurilor privind finanțarea proiectului și calendarul de remediere.

„Considerăm că primarul Emil Boc poartă o responsabilitate directă pentru situația în care ne aflăm, în special prin lipsa de transparență și lipsa de asumare publică în momentul apariției problemelor. Un proiect de asemenea amploare nu poate fi tratat prin cosmetizarea realității, declarații contradictorii sau minimizarea impactului.

Clujenii au dreptul să știe adevărul, iar Consiliul Local are obligația de a exercita control democratic efectiv asupra modului în care este gestionat un proiect de infrastructură de importanță majoră. Nu căutăm scandal politic. Căutăm adevăr, responsabilitate și soluții. Solicităm participarea în ședință a tuturor factorilor decidenți relevanți din Primărie și a aparatului tehnic/juridic, pentru ca dezbaterea să fie una aplicată, bazată pe documente, și urmată de măsuri concrete”, au transmis consilierii locali din cele trei partide – PSD, USR și AUR – într-un comunicat de presă.

Ce spune Emil Boc

Emil Boc a precizat că anul acesta nu s-au făcut niciun fel de plăți în avans pe contractul pentru tronsonul 2 al Centurii Metropolitane, adică cel câștigat de asocierea Dimex 2000 Company, Hydrostroy Bulgaria și Integral Inženjering a.d. Laktaši (firma din Bosnia).

În paralel, municipalitatea a programat o ședință ordinară pentru 16 februarie 2026, însă pe ordinea de zi nu figurează tema Centurii Metropolitane.

La data de 16 februarie expiră ultimatumul dat de primarul Emil Boc celor trei companii care au câștigat licitația pentru a remedia situația, în caz contrar urmând să propună rezilierea contractului.

La Centura Metropolitană a Clujului în acest moment se lucrează doar pe un tronson de 2 kilometri, între vestul municipiului Cluj-Napoca și locul viitorului Spital Regional de Urgență. Pe celălalt tronson, tronsonul principal de 40 de kilometri din Centura Metropolitană, lucrările încă nu au început. Se lucra de abia la proiectare și în acest moment contractul a fost suspendat.

Primăria a cerut suspendarea temporară a lucrărilor și a cerut expertiză juridică suplimentară, după ce firma bosniacă a anunțat că nu s-a înscris la licitația pe care a câștigat-o.

Mai mult, firma din Bosnia a sesizat autoritățile bosniace, invocând posibile infracțiuni de fals și uz de fals. Dosarul este în prezent investigat de Direcția pentru Criminalitate Organizată și Gravă din Republica Srpska și de Parchetul Districtual din Banja Luka.

De asemenea, a fost sesizată și DNA Cluj.