"Europa este epicentrul crizei motorinei". Experții avertizează că stocurile se apropie de cele mai scăzute niveluri din ultimii ani

„Tabloul este cu adevărat tensionat”, au declarat analiștii. Foto: Getty Images

O criză a ofertei de motorină se manifestă în Europa, în contextul unei serii de provocări majore legate de aprovizionare, avertizează Morgan Stanley, care a semnalat marje record de rafinare în regiune și stocuri în scădere, potrivit Bloomberg.

„Tabloul este cu adevărat tensionat”, au declarat analiștii, inclusiv Martijn Rats, într-o notă din 19 iulie. „Modelarea noastră privind cererea și oferta indică o scădere a stocurilor europene de motorină la minimele ultimilor ani spre sfârșitul anului”, au adăugat aceștia.

Piețele globale de energie au fost zdruncinate luna aceasta de noua reluarea războiului dintre SUA și Iran, deși prețurile produselor petroliere au crescut mai puternic decât cele ale țițeiului. Piața motorinei - un combustibil extrem de important care alimentează camioanele, agricultura și industria - s-a înăsprit din cauza unei serii de factori, inclusiv perturbările din strâmtoarea Ormuz, dar și atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor rusești și o interdicție de export a motorinei impusă de Moscova.

„Adevăratul blocaj din sistemul petrolier în acest moment este rafinarea, mai mult decât țițeiul”, au spus analiștii, indicând că în unele segmente ale pieței, prețurile pentru livrare ulterioară au ajuns sub cele pentru livrare imediată. „Epicentul tuturor acestor lucruri este piața motorinei, și în special Europa.”

Marjele de rafinare a motorinei din nord-vestul Europei - cunoscute sub numele de „crack spreads” - au crescut la un nivel record, au spus aceștia. Se așteaptă ca stocurile locale să se reducă constant din august, ajungând la un minim de aproximativ 299 de milioane de barili în noiembrie - cel mai mic nivel pentru această perioadă a anului din cel puțin 2015, au adăugat aceștia.

Mai departe, condițiile din industrie din China au contribuit, de asemenea, deoarece rafinăriile au procesat mai puțin țiței. „China nu furnizează niciodată direct Europei motorină”, au spus analiștii, dar atunci când „China folosește mai puțin, pur și simplu există mai puțin produs în sistemul global care se revarsă spre vest”.

Cu toate acestea, Morgan Stanley a avertizat că penuria se reflectă deja în prețuri, sfătuind investitorii să nu parieze pe mai multe câștiguri față de nivelurile actuale.