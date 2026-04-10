Eurostat: România este peste Ungaria şi Bulgaria la nivelul de trai. Cele mai bogate și cele mai sărace țări din UE, în 2025

Potrivit unei analize publicate de Eurostat, pe baza datelor din 2025, România este la 78% din PIB per capita exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, față de media Uniunii Europene. A rezultat că românii au un nivel de trai superior maghiarilor, care în acest clasament sunt la 76%, sau bulgarilor, care sunt ultimii în top, cu 68%. Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor în standarde de putere de cumpărare (PCS) este o măsură utilizată pe scară largă pentru a compara nivelurile veniturilor naționale, deoarece ia în considerare diferențele de nivel al prețurilor, notează Euronews.

Produsul intern brut pe cap de locuitor, în standarde de putere de cumpărare, variază semnificativ în Europa în 2025. Una din trei persoane din UE locuiește într-o țară în care PIB-ul pe cap de locuitor în standarde de putere de cumpărare (PCS) este peste media UE.

În 2025, PIB-ul pe cap de locuitor în PCS variază semnificativ în Europa. Cu o medie UE stabilită la 100, acesta variază de la 68 în Bulgaria și Grecia la 239 în Luxemburg, conform Eurostat. Este de aproximativ 3,5 ori mai mare în Luxemburg decât în ​​Bulgaria și Grecia.

PIB-ul României, în putere de cumpărare: 78%

Aceasta înseamnă că, după ajustarea diferențelor de preț, o persoană medie din UE își poate permite 100 de unități dintr-un coș comun de bunuri și servicii. În Bulgaria și Grecia, își pot permite aproximativ 68 de unități, în timp ce în Luxemburg își pot permite aproximativ 239 de unități, urmată îndeaproape de Irlanda cu 237 de unități.

România se află la 78% din media UE, în timp ce Polonia e la 81%, iar Ungaria la 76%. Sub nivelul României se mai situează Bulgaria, Croaţia, Slovacia sau Grecia (detalii în graficul de mai jos).

Luxemburgul și Irlanda au de departe cel mai mare PIB pe cap de locuitor, cu 139% și 137% peste media UE. În schimb, este cu 32% sub media UE în Bulgaria și Grecia.

Germania (115%), Belgia (115%), Suedia (110%), Malta (110%) și Finlanda (101%) sunt alte țări peste media UE.

Pe lângă Grecia și Bulgaria, alte șase țări au un PIB pe cap de locuitor exprimat în termeni de paritate a puterii de cumpărare (PCS) cu cel puțin 20% sub media UE. Acestea sunt Letonia (71%), Slovacia (75%), Ungaria (76%), Croația (78%), România (78%) și Estonia (79%), cifrele fiind prezentate ca procent din media UE.

Media UE: 41.600 euro în termeni de putere de cumpărare, în 2025

PIB-ul mediu pe cap de locuitor al UE, raportat la puterea de cumpărare, s-a situat la aproximativ 41.600 euro în 2025, conform datelor preliminare. În rândul țărilor UE, acesta variază de la 28.300 euro în Bulgaria, la 99.300 euro în Luxemburg. Din acest punct de vedere, PIB-ul mediu pe cap de locuitor al României este de 32.400 de euro.

Pe lângă Luxemburg și Irlanda, PIB-ul pe cap de locuitor, calculat în paritatea de putere de cumpărare, depășește 50.000 euro în Olanda și Danemarca.

În general, țările est-europene au cel mai mic PIB pe cap de locuitor în paritatea de putere de cumpărare (PCS), în timp ce statele vestice și nordice ale UE au cel mai mare. Productivitatea muncii, măsurată ca producție per lucrător sau per oră lucrată, și intensitatea ocupării forței de muncă sunt factori importanți care stau la baza diferențelor dintre țări, potrivit Eurostat.

În 2025, doar 10 dintre cele 27 de țări ale UE se situau peste media UE în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, exprimat în funcție de paritatea de putere de cumpărare. Acestea reprezintă aproximativ 34% din populația totală. Per total, unul din trei cetățeni ai UE locuiește într-o țară în care PIB-ul pe cap de locuitor, exprimat în funcție de paritatea de putere de cumpărare, a fost peste media UE. Acest lucru indică diferențe substanțiale între țările UE.

Marea Britanie (99%) este aproape de media UE.

Consumul individual real pe cap de locuitor, exprimat în PCS, este un indicator cheie al bunăstării materiale a gospodăriilor și al nivelului de trai. Diferența este mai mică în această măsură decât în ​​PIB-ul pe cap de locuitor, exprimat în PCS.