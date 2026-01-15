Expert: Criza din Groenlanda ar putea lovi în ratingurile est-europene. România ar evita tot mai greu categoria "junk"

Economiștii au avertizat că retrogradarea României ar avea efecte grave. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Amplificarea tensiunilor privind Groenlanda și pericolul fracturării alianței NATO ar putea afecta perspectivele economice ale statelor europene. Acestea s-ar putea confrunta cu un val de retrogradări cu o treaptă a ratingurilor suverane, a declarat joi principalul analist pentru ratinguri de la agenţia Fitch Ratings, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

O măsură similară a fost deja luată pentru zonele geopolitice fierbinţi, cum ar fi Israelul, Taiwanul şi Coreea de Sud, pentru a reflecta riscurile crescute.

Agenţia ar putea lua în considerare o abordare similară în Europa, dacă alianţa de apărare slăbeşte, a precizat James Longsdon, şeful departamentului de ratinguri suverane de la Fitch.

"Evident, acesta este singurul lucru pe care ar trebui să-l analizăm pentru emitent suveran din Europa, unde trebuie să ne gândim structural la asta", a spus Longsdon într-un interviu pentru Reuters.

Premierul danez Mette Frederiksen, care a avertizat că un conflict cu SUA privind Groenlanda ar însemna sfârşitul NATO, a declarat joi pentru Reuters că există în continuare un "dezacord fundamental" cu SUA, după ce preşedintele Donald Trump a insistat din nou că SUA "are nevoie" de Groenlanda.

Efectele tensiunilor din interiorul NATO pentru statele europene

Longsdon a subliniat că Fitch va "trebui să vadă mai întâi cum evoluează situaţia" şi că orice acţiune de rating va necesita o evaluare atentă, deşi apropierea de Rusia ar fi un factor crucial.

"Ar putea fi acolo unde simţi că vulnerabilitatea la un eveniment geopolitic ar fi cea mai evidentă. Aceasta este regula generală, deci cu cât eşti mai departe de Rusia, cu atât este mai puţin probabil să se întâmple asta", a spus Longsdon.

Cu toate acestea, Longsdon a spus că este puţin probabil ca tensiunile legate de Groenlanda să afecteze ratingul AAA atribuit Danemarcei. Această ţară nordică face parte dintr-un grup mic de ţări europene cu cel mai mare rating, alături de Germania, Elveţia şi Norvegia, şi are unul dintre cele mai scăzute niveluri de îndatorare din clubul ţărilor cu rating AAA.

Aceste precizări vin într-un context economic complicat pentru România. Ratingul țării noastre este doar cu o treaptă peste categoria “junk”, nerecomandată investitorilor, cu o perspectivă negativă. Înrăutățirea contextului geopolitic riscă să anuleze astfel măsurile fiscale axate în special pe creșterea taxelor, motivate de coaliția de guvernare prin evitarea categoriei “junk”.

Economiștii au avertizat că retrogradarea României ar avea efecte grave în ceea ce privește ratele dobânzilor. Acest lucru va atrage creșterea costului de finanțare, un deficit care nu mai poate fi finanțat, din cauza ratelor uriașe ale dobânzilor.