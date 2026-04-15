Fermierii cer Guvernului și UE să ia măsuri urgente pentru a preveni o criză majoră în agricultură: „Să lase prostiile și să acționeze”

Fermierii spun că sunt prinși într-o situaţie fără ieşire, în condiţiile în care marjele de profit sunt deja la minim. Foto: Getty Images

Organizațiile fermierilor și cooperativelor din România au lansat un apel către Guvernul României, președinte, premier, dar și către Comisia Europeană, în care au cerut să „lase prostiile” și să ia măsuri urgente pentru a reduce costurile agricultorilor și pentru a asigura accesul la îngrășăminte, energie și finanțare. În lipsa unor acțiuni rapide, avertizează fermierii, criza din agricultură se va adânci, iar producția agricolă europeană va fi pusă în pericol, relatează Agerpres.

În apelul public, fermierii fac mai multe solicitări:

intervenţia imediată pe piaţa îngrăşămintelor pentru a stabiliza preţurile şi a asigura disponibilitatea acestora;

acordarea de sprijin financiar urgent fermelor şi cooperativelor pentru a face faţă creşterii costurilor;

simplificarea şi modernizarea legislaţiei agricole prin pachetul Omnibus, „eliminând birocraţia care frânează inovarea şi menţinând substanţele de protecţia plantelor existente până la apariţia altora care au eficienţă similară şi cost suportabil”;

garantarea accesului la energie şi gaze la preţuri suportabile, cu prioritate pentru sectorul agroalimentar;

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) atrage atenţia că aceste solicitări vin în contextul agravării situaţiei din agricultură, pe fondul unor noi perturbări externe care afectează producţia şi cresc costurile.



„La mai bine de o lună de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, fermierii şi cooperativele agricole din Europa se confruntă din nou cu o serie întreagă de perturbări externe care le afectează producţia şi le cresc costurile. Situaţia era deja dificilă din cauza războiului din Ucraina, care împinsese în sus preţurile îngrăşămintelor. Apoi, la începutul anului 2026, implementarea mecanismului CBAM a generat o nouă scumpire de 20-25%”, au transmis reprezentanţii organizaţiei.

Fermierii spun că sunt prinși într-o situaţie fără ieşire, în condiţiile în care marjele de profit sunt deja la minim din cauza stagnării pieţelor cerealiere în ultimii ani, iar costurile explodează exact în mijlocul sezonului agricol.

Mulţi fermieri sunt nevoiţi să cumpere mai puţine input-uri sau să reducă suprafeţele cultivate, avertizează organizaţia.

Fermierii români, dar și cei europeni, au semnalat patru probleme critice:

îngrăşămintele care au devenit inaccesibile ca preţ;

preţul motorinei, aproape s-a dublat;

facturile la energie au crescut în toate sectoarele, de la sere până la fabricile de furaje;

ambalajele, transportul şi logistica sunt mai scumpe şi mai greu de găsit ca oricând;

„În faţa acestor crize multiple, Europa are nevoie de un răspuns ferm şi coordonat, care să readucă predictibilitatea, siguranţa si încrederea în rândul fermierilor şi cooperativelor", a avertizat AAC.



În acest context, organizaţiile fermierilor şi cooperativelor din Romania precum şi organizaţiile de fermieri europeni şi cooperative, prin vocea Copa-Cogeca, cer Comisiei Europene câteva lucruri concrete, pentru „a contracara efectele dezastruoase ce se întrevăd”.



„Concluzia este simplă: ceea ce v-am prevenit oficial de acum 6 luni s-a întâmplat. Este nevoie să acţionaţi rapid şi ferm să nu se atenueze şi mai mult criza. Fără măsuri urgente şi excepţionale, producţia agricolă europeană este în pericol, iar factura o vom plăti în final toţi ca consumatori.

Pe aceasta cale, facem un apel public către toate autorităţile competente din Romania şi conducătorii acestora, să lase prostiile şi să se ocupe de lucrurile importante pentru populaţie şi ţară”, au mai transmis reprezentanţii organizaţiei agricole.



