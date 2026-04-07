Scandal în Guvern. Florin Barbu cere ca fermierii să cumpere motorină fără acciză și TVA direct de la pompă

Este scandal în Guvern între Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii pe tema motorinei pentru agricultori. Florin Barbu i-a trimis o scrisoare lui Alexandru Nazare, în care îl avertizează că există riscul ca România să piardă 600 de milioane de euro din fonduri europene, să rămână fără cereale și să se confrunte cu o criză alimentară care ar putea duce la noi scumpiri. Ministrul Agriculturii a cerut ca fermierii să poată cumpăra combustibil fără acciză și fără TVA, direct de la pompă. Barbu a declarat, la Antena 3 CNN, că de două luni nici premierul, nici ministrul Finanțelor nu l-au chemat la o discuție privind impactul scumpirilor asupra agriculturii și industriei alimentare.

Ministerul Agriculturii a redactat proiectul de lege și l-a publicat în transparență decizională la data de 27 martie, însă Guvernul Bolojan a decis o reducere generală, temporară, a accizei la motorina standard cu 30 de bani pe litru.

În scrisoarea pe care i-a trimis-o ministrului Finanțelor, ministrul Florin Barbu susține că din cauza scumpirii motorinei, a îngrășămintelor și energiei, campania agricolă de primăvară are deja întârzieri semnificative.

Motorină fără acciză și TVA direct de la pompă

În adresă se arată că prețul îngrășămintelor a crescut cu aproximativ 60% în ultimele luni, de la 2.700 de lei pe tonă în decembrie 2025 la peste 4.300 de lei pe tonă, iar mecanismele de creditare și garantare pentru fermieri sunt, „în practică, blocate”. În aceste condiții există riscul ca întreaga producție din acest an să fie pusă în pericol, ceea ce ar duce la consecințe în cascadă.

În lipsa unor măsuri urgente, trei milioane de hectare de pământ ar putea rămâne neînsămânțate în această primăvară. Iar consecințele ar fi dramatice: o scădere a producției agricole cu aproximativ 15 milioane de tone, pierderi estimate la 3,7 miliarde de euro și riscul pierderii a circa 600 de milioane de euro din fonduri europene aferente subvențiilor pentru agricultură.

„Ar fi un impact greu de suportat la bugetul de stat”, a spus ministrul Agriculturii la Antena 3 CNN.

Ministrul Agriculturii a spus că deși acciza este rambursată agricultorilor, banii ajung cu întârziere la fermieri, din pricina birocrației excesive. Astfel că propune un mecanism nou în locul sistemului actual de rambursare trimestrială prin APIA.

„Am propus un mecanism foarte simplu în care fermierii, pe baza unei adeverințe pe care noi o eliberăm de la APIA, să poată achiziționa cei 78 de litri direct de la pompă fără acciză și fără TVA.

(...) Acciza, TVA oricum erau rambursate către fermierii români, dar erau rambursate cu întârziere. Eliminăm și birocrația pentru că trimestrial stăteau fermierii să depună acele documente la APIA.

Mai mult de atât, fluxul financiar era unul foarte greoi, pentru că trebuie să ai implicați peste 2000 de funcționari în a evalua acele facturi, acele documente depuse de către fermieri. Bineînțeles, sunt cheltuieli și pentru softuri, pentru tot ceea ce înseamnă mentenanță. (...) E un moment destul de dificil în agricultura din România”, a explicat Florin Barbu la Antena 3 CNN.

Ministrul Agriculturii a adăugat că în acest moment sistemul de creditare din România nu mai funcționează de două luni. În tot acest timp, nu au mai fost date credite în agricultură.

„Am solicitat și intervenția Băncii Naționale a României, dar și intervenția Ministerului de Finanțe pentru că în anul 2024 și în 2025 noi am avut și programe de finanțare, mecanisme propuse de către Ministerul Agriculturii prin care Ministerul Agriculturii acorda credite, iar pe pe o perioadă de 5 ani Ministerul Agriculturii a achitat roborul și celelalte comisioane. În momentul de față nu mai avem partea de garantare a creditelor”, a spus Florin Barbu.

Întrebat dacă Guvernul Bolojan mai funcționează având în vedere acest nou scandal, Florin Barbu a afirmat că de „două luni de zile pe mine nu m-a chemat nimeni la Ministerul de Finanțe sau să merg la Guvern să am o discuție cu prim ministru pe subiect tot ceea ce înseamnă agricultură și industria alimentară”.

PSD cere deblocarea urgentă a proiectului

PSD a cerut public deblocarea urgentă a proiectului și l-a acuzat pe premier că întârzie măsura. Liderul PSD a afirmat că este „de nepermis” ca o treime din suprafaţa arabilă a României să rămână necultivată din cauza blocajelor din Guvern şi din coaliţia de guvernare.



„De mai bine de o lună, proiectul PSD 'Motorină ieftină pentru agricultură' stă blocat în Guvern, în timp ce fermierii sunt copleşiţi de costurile uriaşe la carburanţi şi la fertilizanţi. Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental. Nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect, care are impact zero asupra deficitului bugetar!

Este doar orgoliu politic şi încăpăţânare! Iar, din cauza acestei incapacităţi cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creşteri explozive ale preţurilor la produsele agroalimentare. Românii cu venituri mici şi medii vor fi cei mai loviţi dacă nu intervenim acum! Guvernul trebuie să reacţioneze mai rapid şi cu mai multă hotărâre! Românii nu au nevoie de scenarii şi diversiuni ieftine, ci de soluţii concrete”, a spus Sorin Grindeanu.