Fitch menține ratingul României, dar avertizează: Sunt riscuri semnificative din cauza „oboselii fiscale” și a tensiunilor din Coaliție

Perspectiva negativă reflectă, în opinia Fitch, deteriorarea finanțelor publice în urma deficitelor fiscale ridicate. sursa foto: Getty

Agenția de evaluare financiară Fitch a decis, vineri, să păstreze ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Nivelul menține România în categoria recomandată investițiilor, dar la limita inferioară, iar perspectiva negativă indică riscuri semnificative pe termen mediu, relatează Agerpres.

Potrivit agenției, poziționarea României este susținută în principal de statutul de stat membru al Uniunii Europene, care facilitează intrările de capital, susține convergența veniturilor și asigură acces la finanțare externă.

„Ratingul României `BBB minus` este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi accesul la finanţarea externă. PIB-ul per capita şi guvernanţa sunt peste ale altor ţări cu rating `BBB`. Aceste puncte tari sunt puse în balanţă de deficitele gemene bugetare şi de cont curent, mari şi persistente, de creşterea datoriei publice, polarizarea politică şi datoria externă netă destul de ridicată”, se arată în comunicat.

Perspectiva negativă reflectă, în opinia Fitch, deteriorarea finanțelor publice în urma deficitelor fiscale ridicate, chiar dacă acestea sunt în scădere, și a creșterii accelerate a raportului datorie guvernamentală/PIB.

Agenția notează că Executivul instalat în vara lui 2025 a început implementarea unor măsuri importante, cu efecte vizibile în 2026, deși bugetul pentru anul viitor nu a fost încă adoptat. Totuși, riscurile la adresa consolidării fiscale rămân considerabile, pe fondul creșterii economice modeste, al dificultăților de implementare, al „oboselii fiscale” și al tensiunilor din coaliția de guvernare.

„Implementarea rapidă a măsurilor de consolidare de către noul Guvern Bolojan, inclusiv majorarea TVA în august 2025, a pus deficitul bugetar pe o tendinţă de scădere, de la nivelul ridicat record. Pe baza datelor preliminare cash (deficit de 7,7% din PIB), estimăm că deficitul bugetar ESA a fost aproape de 8% din PIB anul trecut. Implementarea completă a măsurilor din 2025 şi îngheţarea cheltuielilor în 2026 ar putea atenua deficitul ESA cu aproape două puncte procentuale în 2026", arată agenția.

Cu toate acestea, Fitch avertizează că există incertitudini privind amplitudinea ajustărilor fiscale suplimentare după 2026, inclusiv în contextul schimbării planificate a prim-ministrului în aprilie 2027 și al ciclului electoral din 2028. În prognozele agenției, deficitele bugetare ale României vor rămâne printre cele mai ridicate din categoria statelor cu rating „BBB”.

Datoria publică a crescut accelerat în ultimii doi ani. Fitch estimează că la finalul lui 2025 aceasta a ajuns la aproape 59% din PIB, peste media de 56% a țărilor cu rating similar. Proiecțiile indică o creștere la 63% din PIB în 2027, iar în lipsa unor măsuri suplimentare, tendința ascendentă ar putea continua.

Pe partea de creștere economică, performanța rămâne slabă. Economia a avansat cu sub 1% în 2025, afectată de consolidarea fiscală și de cererea externă redusă. Fitch estimează că ritmul de creștere va rămâne sub potențialul de 2% până în 2027, în contextul unor ajustări bugetare suplimentare și al compromisurilor politice dificile.

Consumul gospodăriilor va scădea pe fondul reducerii veniturilor reale disponibile, însă investițiile ar urma să crească semnificativ, susținute de fondurile europene și de majorarea componentei de granturi din Planul de Redresare și Reziliență.

Inflația ridicată reprezintă un alt punct vulnerabil pentru ratingul României. Impactul majorării TVA și eliminarea plafonării prețului la electricitate amplifică presiunile inflaționiste. De cinci ani, inflația depășește ținta BNR de 2,5% ±1 punct procentual, iar media pentru perioada 2024–2026 este estimată la un nivel dublu față de media statelor cu rating „BBB”.

În ceea ce privește dezechilibrele externe, deficitul de cont curent s-a apropiat de 8% din PIB în 2025, peste nivelul de 6,7% din 2023 și mult peste media de 1% a țărilor din aceeași categorie de rating. Fitch estimează o reducere sub 7% din PIB în 2026, în principal ca urmare a scăderii importurilor generate de consumul public și privat. Totodată, datoria externă netă este prognozată să crească gradual, de la 21% din PIB în 2024, mult peste nivelul mediu de 3% al statelor cu rating „BBB”.

Agenția subliniază însă că accesul la fonduri europene rămâne un sprijin esențial pentru acoperirea deficitelor gemene. Creșterea granturilor din Planul de Redresare și Reziliență, precum și accesul recent la împrumuturile din Programul SAFE (Security Action for Europe), în valoare de 16,7 miliarde de euro, inclusiv o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro în condiții favorabile, ar putea reduce presiunile asupra costurilor de finanțare și riscurile externe pe termen scurt.

În analiza Fitch, o eventuală retrogradare ar putea fi determinată de eșecul implementării măsurilor suplimentare de consolidare fiscală necesare pentru stabilizarea datoriei publice, precum și de deteriorarea lichidității sau a finanțării externe pe fondul tensiunilor politice ori al menținerii deficitelor ridicate.

În schimb, o evoluție pozitivă ar putea veni din progrese solide în consolidarea fiscală, care să stabilizeze datoria ca pondere în PIB și să permită revizuirea perspectivei de la negativă la stabilă, alături de reducerea îndatorării externe și a riscurilor asociate finanțării externe, în urma unei îmbunătățiri structurale a deficitului de cont curent, se arată în raport.