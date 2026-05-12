Fondul Inițiativei celor Trei Mări ar putea aduce 1,8 miliarde de euro în PIB-ul României

Publicat la 16:22 12 Mai 2026

Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări a generat investiţii de aproximativ 255 milioane de euro în economia românească, iar impactul cumulativ asupra PIB-ului României este estimat la 1,8 miliarde euro în perioada 2020-2035, arată raportul de impact al Fondului, publicat marţi, scrie Agerpres.

„Primul raport de impact privind Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări (FII3M) evidenţiază contribuţia semnificativă a acestuia la dezvoltarea economică a regiunii Europei Centrale şi de Est, inclusiv în România, prin mobilizarea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă”, se arată în comunicat.

Publicarea raportului are loc în continuarea discuţiilor şi priorităţilor reafirmate în cadrul celui de-al 11-lea Summit al Iniţiativei celor Trei Mări, desfăşurat la Dubrovnik, Croaţia, unde au fost abordate teme legate de dezvoltarea infrastructurii, conectivităţii şi competitivităţii economice regionale, menţionează sursa citată.

„Începând cu 2025, Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) contribuie, în numele şi contul statului român, activ la evoluţia şi impactul Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări în regiune şi în România”, se mai arată în document.

Conform sursei citate, BID este în prezent implicată şi în alte vehicule investiţionale dezvoltate sub egida Iniţiativei celor Trei Mări, Fondul de Inovare şi, respectiv, Fondul de Infrastructură al Iniţiativei celor Trei Mări.

„Pentru România, Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări reprezintă o investiţie cu rezultate solide. În prezent, fondul a generat investiţii de aproximativ 255 milioane de euro în economia românească (equity şi capital adiţional), cu un impact potenţial total estimat la circa 1,24 miliarde de euro în investiţii pe durata de viaţă a fondului. Raportat la contribuţia României la Fond, realizată prin BID, de 20 milioane de euro, aceste rezultate evidenţiază capacitatea fondului de a transforma resurse publice limitate într-un volum semnificativ mai mare de investiţii şi activitate economică”, se precizează în comunicat.

Potrivit unei analize independente a Ernst and Young, Fondul a generat deja un impact cumulativ asupra PIB-ului regional de 1,7 miliarde de euro în perioada 2020-2025.

Estimările indică faptul că în perioada 2020-2035, în 10 ţări, fondul va genera un impact cumulativ asupra PIB-ului de 9,4 miliarde de euro, din care 1,8 miliarde de euro în România. Totodată, Fondul va genera, conform raportului, venituri fiscale cumulative de 2,3 miliarde euro în perioada 2020-2035, în statele Iniţiativei celor Trei Mări.

De asemenea, contribuţia medie anuală la crearea de locuri de muncă în statele membre ale Uniunii Europene este estimată la peste 10.000. Aceste rezultate demonstrează capacitatea fondurilor susţinute de băncile de dezvoltare de a mobiliza capital privat şi de a genera investiţii semnificative, chiar şi în condiţiile unor contribuţii publice iniţiale relativ reduse.

Totodată, Fondul arată că obiectivele strategice regionale pot fi atinse în paralel cu respectarea unui mandat investiţional solid.

În prezent, Fondul sprijină cinci companii active în sectoare strategice precum energia, infrastructura digitală şi transporturile. Dintre acestea, trei companii sunt prezente în România, contribuind la dezvoltarea infrastructurii feroviare şi energetice, inclusiv prin proiecte de producţie de energie regenerabilă şi soluţii de stocare a energiei în baterii (BESS).

Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor. Creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, BID contribuie la crearea unui mediu economic durabil şi prosper, pregătit să facă faţă provocărilor şi schimbărilor viitoare.

Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice şi sociale, a competitivităţii economice, a inovării, a creşterii economice sustenabile şi atingerii neutralităţii climatice în scopul remedierii disfuncţionalităţilor de pe piaţa financiară.

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică şi economică care reuneşte 13 state membre ale Uniunii Europene aflate între mările Adriatică, Baltică şi Neagră. Principiile de bază ale Iniţiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creşterea coeziunii la nivel European, precum şi consolidarea legăturilor transatlantice. România este membră a Iniţiativei din 2016, găzduind primul Forum de Afaceri al Iniţiativei în 2018.

Cele 13 state membre ale Iniţiativei sunt: Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Grecia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Iniţiativa are următoarele state membre asociate: Ucraina, Republica Moldova, Albania şi Muntenegru.

Iniţiativa are următorii parteneri strategici: Statele Unite ale Americii, Comisia Europeană, Germania, Japonia, Spania, Turcia şi Italia.