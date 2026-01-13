Gerul vine cu facturi record la energie în România: Termocentralele nu pot acoperi consumul, asigurat prin importuri la prețuri uriașe

România a importat energie electrică la preţuri uriașe în zilele de ger. FOTO: Profimedia Images.

Zilele geroase vin cu facturi mai mari pentru români, având în vedere că țara noastră trebuie să importe masiv energie pentru a face față consumului.

Marți a fost a treia zi la rând cu ger în care România a importat energie electrică la preţuri uriașe. O analiză a prețurilor medii la care s-a tranzacționat energia în toată Europa indică faptul că, în România, un Mw a costat 248 de euro.

Peste aceste prețuri se află Ungaria cu 253 euro pe Mw şi Polonia cu 261 de euro pe Mw, pe fondul unui consum foarte mare.

În ceea ce privește tranzacționarea pe ore a energiei, datele indică în cazul României două vârfuri de consum care au aruncat în aer prețurile la energie.

Primul vârf al zilei, undeva spre dimineață, când s-a plătit 1.773 de lei pe Mw. Asta înseamnă în jur de 350 de euro. Un al doilea vârf, un tarif de achiziție de 1.926 de lei pe Mw. Adică aproximativ 377 de euro.

În România, consumul la ora 9:00, marți dimineață, era de 9.037 Mw, producția în schimb era de 7.100 de MW, ceea ce înseamnă că diferența de aproape 2.000 de Mw a trebuit importată.

Din cei 7.100 de Mw, producție totală pe care țara noastră i-a produs, undeva la 3.000 Mw au fost asigurați de termocentralele pe cărbune sau gaz, asta înseamnă undeva la 40% din producția totală.

Vorbim despre acele facilități pe care România trebuia să le închidă și pentru care viitorul oricum nu este foarte cert. Oricât de multă ar fi energia produsă de aceste termocentrale nu are cum să acopere vârfurile de consum, pentru care România este nevoită să se bazeze pe import.

Într-o intervenților pentru Antena 3 CNN, Bogdan Ivan a precizat că un rol important în echilibrarea sistemului energetic în perioada de ger îl joacă repornirea termocentralelor pe cărbune:

“Avem avantajul faptului că avem aceste precipitații în ultima perioadă, am ajuns la un volum foarte mare al precipitaților, producem foarte multă energie pe segmentul hidro, producem constant energie bazată pe nuclear. Pentru că avem în continuare cărbune la CE Oltenia, am activat la maximum toate capacitățile producției de energie electrică pe bază de cărbune”.