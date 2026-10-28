Greva generală la Oil Terminal ar putea afecta 50% din aprovizionarea României cu carburanți. Angajații amenință cu oprirea activității

Mai întâi, pe 30 octombrie va avea loc o grevă de avertisment, cu întreruperea activității. FOTO: Oil Terminal

Sindicatul companiei de stat Oil Terminal din Constanța pregătește o grevă generală pe perioadă nedeterminată, începând din 18 noiembrie, după ce negocierile cu conducerea privind majorarea salariilor cu 6,5% au eșuat, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul BVB.

Pe 26 octombrie a avut loc o ședință de conciliere a conflictului colectiv de muncă inițiat de sindicat, la care au participat delegația angajatorului, delegația sindicatului și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța. Nu s-a ajuns la o soluție convenită de comun acord privind solicitările sindicatului referitoare la majorarea salariilor. În aceste condiții, sindicatul Oil Terminal a decis să declanșeze greva.

Mai întâi, pe 30 octombrie va avea loc o grevă de avertisment, cu întreruperea activității. Începând din 18 noiembrie, sindicatul a amenințat că va declanșa o grevă generală pe perioadă nedeterminată.

Oil Terminal a susținut în instanță că o eventuală oprire a activității sale ar afecta cel puțin 50% din aprovizionarea României cu carburanți, potrivit Profit.ro. Compania a avertizat, de asemenea, că o întârziere de patru până la cinci zile ar putea duce la epuizarea stocurilor de țiței de la rafinăria Petrobrazi, operată de OMV.

"Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii și investitorii că în data de 26.10.2026 a avut loc ședința de conciliere a conflictului colectiv de muncă declanșat de către Sindicatul Oil Terminal, la care au participat delegația angajatorului, delegația sindicatului și reprezentanții ITM Constanța.

În urma concilierii nu a fost identificată și convenită o soluție de comun acord cu privire la revendicările sindicatului privind majorarea salarială, în lipsa aprobării Memorandumului.

Sindicatul Oil Terminal a transmis Hotărârea de a declara greva astfel:

1. Grevă de avertisment în data de 30.10.2026, în intervalul 10-12, cu oprirea activității.

2. Grevă generală începând din data de 18.11.2026, pe termen nelimitat.", se precizează în comunicat.

Sindicatul intenționa să declanșeze o grevă generală pe perioadă nedeterminată pe 28 septembrie, după ce data inițială fusese stabilită pentru 17 septembrie. La momentul respectiv, însă, instanța a decis că greva era ilegală și a suspendat-o, dar hotărârea nu era definitivă. Ulterior, demersurile pentru declanșarea grevei au continuat.

Conducerea companiei a refuzat să majoreze salariile cu 6,5%

Compania, cu sediul în Constanța, operează unul dintre cele mai mari terminale petroliere din sud-estul Europei, prin care sunt importate și exportate țițeiuri.

Sindicatul Oil Terminal a declanșat conflictul de muncă la 1 august 2026, după ce conducerea companiei a refuzat să majoreze salariile cu 6,5%, argumentând că Guvernul nu adoptase un memorandum care să îi permită să facă acest lucru, potrivit Replicaonline.

De atunci, au avut loc mai multe discuții între conducere și angajați, însă nu s-a ajuns la niciun acord, iar procedurile pentru declanșarea grevei au fost inițiate. Angajații companiei au organizat greve de avertisment pe 10 și 16 septembrie, fiecare cu o durată de două ore, fără întreruperea activității.

Oil Terminal a susținut că rafinăriile care funcționează în prezent în România acoperă aproximativ 40–50% din necesarul de carburanți al țării, restul provenind din transporturile gestionate prin Oil Terminal, în principal prin Depozitul Sud.

Prețurile carburanților din România sunt deja la niveluri record. O grevă generală la Oil Terminal vin în contextul în car Ministerul Finanţelor şi Ministerul Energiei au elaborat un proiect de hotărâre privind prelungirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere până la 31 ianuarie 2027, în vederea menţinerii măsurilor de protecţie pentru limitarea creşterii preţurilor la carburanţi.