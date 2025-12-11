Guvernul adaugă încă 4 companii la lista de 17 care vor fi analizate pentru reformă

În primă etapă, sunt vizate 21 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. Foto: Guvernul României

Guvernul Bolojan a adăugat, joi, încă patru companii pe lista de 17 întreprinderi publice care fi supuse analizei pentru reformă, relatează Agerpres. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului (CNCAF) Minvest, Romaero, Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin și Avioane Craiova vor fi evaluate de Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condusă de vicepremierul Oana Gheorghiu. La finalul acestei analize, Guvernul va decide dacă aceste companii vor fi listate la bursă, reorganizate sau lichidate.

„Acestea vor completa lista cu primele 17 întreprinderi publice, care a fost aprobată în şedinţa Guvernului din data de 5 decembrie 2025, ca urmare a unei noi reuniuni a Comitetului. Astfel, sunt incluse în listă următoarele întreprinderi publice centrale din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului: CNCAF Minvest S.A, Romaero S.A, CNMPN Remin S.A şi Avioane Craiova S.A”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă.



Conform Guvernului, includerea acestora este necesară pentru „asigurarea unui cadru unitar de monitorizare şi coordonare a implementării principiilor guvernanţei corporative, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin PNRR”.



Vineri, premierul Ilie Bolojan a anunţat, în ceea ce priveşte reforma companiilor de stat, că Guvernul a stabilit rolurile instituţiilor implicate, menţionând că, în primă etapă, sunt vizate 17 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti.

„Prin memorandumul care a fost aprobat astăzi se definesc cu claritate rolurile instituțiilor care sunt implicate în așa fel încât, după parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menținute în activitate cu reformele care sunt necesare. (...) De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformate sau care vor fi lichidate”, a spus atunci Ilie Bolojan.