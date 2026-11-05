Harta scumpirilor la alimente în Europa. România este pe podium, cu creșteri uriașe. În alte 14 țări prețurile au scăzut

5 minute de citit Publicat la 08:41 05 Noi 2026 Modificat la 08:41 05 Noi 2026

România se află printre țările europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la alimente. Foto: Getty Images

Prețurile alimentelor au crescut relativ puțin în Europa în acest an, însă produsele proaspete încep să se scumpească tot mai mult. În Franța, costă cu 8% mai mult decât anul trecut, iar în sudul Italiei, blocajele din transporturi au lăsat rafturile unor magazine aproape goale. România se află printre țările europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la alimente, potrivit celor mai recente date Eurostat, prezentate de Euronews.

La sfârșitul lunii octombrie, clienții supermarketurilor din Napoli și din alte orașe din sudul Italiei au găsit rafturile de fructe aproape goale.

Timp de aproximativ două săptămâni, șoferii de camioane, nemulțumiți de prețul motorinei, au blocat drumuri și porturi din sudul țării. Transporturile de marfă au fost afectate, iar depozitele nu au mai putut face livrările obișnuite.

În regiunile Campania, Puglia și Calabria, din magazine au început să dispară carnea, laptele proaspăt, fructele și apa îmbuteliată. Unele magazine mici au rămas fără aceste produse în numai o zi.

Problemele de aprovizionare au apărut într-o perioadă în care alimentele proaspete se scumpeau deja.

Potrivit datelor preliminare ale institutului italian de statistică Istat, prețurile alimentelor neprocesate au crescut în octombrie cu 7,5% față de aceeași lună a anului trecut, după o majorare de 5,5% în septembrie.

În același timp, prețurile produselor din coșul obișnuit de cumpărături, care include alimente, articole de uz casnic și produse de îngrijire personală, au crescut cu 2,5%, față de 1,5% în luna precedentă.

Situația din Italia este una extremă, dar arată o tendință care începe să se observe și în alte țări europene: după o perioadă în care prețurile alimentelor au crescut lent, cumpărăturile de zi cu zi încep din nou să coste mai mult.

Energia s-a scumpit puternic, dar și prețurile alimentelor proaspete încep să crească

Inflația din zona euro a ajuns la 4% în octombrie, cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani, potrivit datelor preliminare publicate miercuri de Eurostat.

Cea mai mare contribuție la această creștere a avut-o energia. Carburanții, electricitatea și încălzirea au fost cu 20,8% mai scumpe decât în octombrie anul trecut.

Alimentele au înregistrat creșteri mult mai mici, însă diferențele dintre categoriile de produse sunt importante.

În zona euro, prețurile alimentelor, băuturilor alcoolice și tutunului au crescut cu 1,6% față de anul trecut.

La nivelul întregii Uniuni Europene, alimentele și băuturile nealcoolice erau cu doar 0,6% mai scumpe în septembrie, cea mai recentă lună pentru care există date din toate statele membre.

Totuși, produsele proaspete se scumpesc mai repede decât cele procesate.

În octombrie, alimentele procesate, alcoolul și tutunul au înregistrat o creștere de numai 0,5% în zona euro. În schimb, alimentele neprocesate, precum fructele, legumele, carnea și peștele, s-au scumpit cu 4,6%, față de 2,7% în august.

„Energia și alimentele au dus la creșterea prețurilor, în timp ce inflația de bază a rămas, în mare parte, stabilă, în ciuda șocului provocat de scumpirea energiei”, a explicat Nicola Nobile, economist-șef pentru Italia la Oxford Economics.

Explicația ține și de modul în care ajung alimentele în magazine.

Tractoarele folosesc motorină, serele au nevoie de încălzire, iar majoritatea produselor sunt transportate cu camioane.

Când aceste costuri cresc, produsele proaspete sunt printre primele afectate, deoarece nu pot fi depozitate luni întregi, așa cum se întâmplă cu alimentele care au un termen de valabilitate mai lung.

Cât s-au scumpit alimentele în Franța, Germania și Spania

Diferențele se văd și în cele mai mari economii europene.

În Franța, alimentele s-au scumpit în octombrie cu 1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul produselor proaspete, creșterea a fost însă de 8%, potrivit institutului național de statistică INSEE. În septembrie, scumpirea acestora fusese de 9,5%.

În Germania, prețurile alimentelor au crescut cu numai 0,4%.

În Portugalia, alimentele neprocesate s-au scumpit cu 3,7%, același procent înregistrat și în septembrie.

În Spania, prețurile alimentelor au continuat să crească în octombrie, dar într-un ritm mai lent decât cu un an înainte.

România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri la alimente

Datele Eurostat pentru septembrie, cele mai recente disponibile pentru toate statele Uniunii Europene, arată diferențe mari între țări.

Cipru a avut cea mai mare creștere a prețurilor la alimente și băuturi nealcoolice, de 4% față de aceeași lună a anului trecut.

Pe următoarele locuri se află Spania, România, Malta și Portugalia.

Creșterile anuale au fost:

Cipru: 4%

Spania: 2,7%

România: 2,6%

Malta: 2,5%

Portugalia: 2,4%

În afara Uniunii Europene, Turcia a înregistrat o scumpire mult mai mare a alimentelor, de 27,6% într-un singur an.

La polul opus, în 14 dintre cele 27 de state membre ale UE, alimentele și băuturile nealcoolice erau mai ieftine decât cu un an înainte.

Cea mai mare ieftinire a fost în Suedia, unde prețurile au scăzut cu 6,3%.

Această evoluție a venit după ce guvernul suedez a redus TVA la alimente de la 12% la 6%, începând cu 1 aprilie. Măsura urmează să rămână în vigoare până la sfârșitul anului 2027.

Scăderi importante ale prețurilor, cuprinse între 3,8% și 4,8%, au fost înregistrate și în Letonia, Ungaria și Cehia.

Alimentele s-au scumpit cu peste 50% în România în ultimii cinci ani

Chiar dacă în prezent creșterile anuale sunt relativ mici, ele se adaugă scumpirilor puternice din anii precedenți. Din septembrie 2021, când prețurile energiei au început să crească accelerat, alimentele s-au scumpit cu aproximativ o treime la nivelul Uniunii Europene.

În Europa de Est, majorările au fost mult mai mari.

Ungaria a înregistrat o creștere de peste 50%, iar în Bulgaria, Estonia și România, alimentele costă acum cu puțin peste 50% mai mult decât în urmă cu cinci ani.

Prin comparație, în Luxemburg, Suedia și Franța, scumpirile cumulate din aceeași perioadă se apropie de 25%.

Diferența contează mai ales pentru familiile din țările în care mâncarea reprezintă o parte importantă din bugetul lunar.

Pentru o familie din București sau Sofia, o creștere de 2% a prețurilor din supermarket poate cântări mai mult în buget decât aceeași majorare pentru o familie din Luxemburg.

Iar perspectivele pentru lunile următoare nu sunt tocmai liniștitoare. Economiștii estimează că inflația generală va continua să crească. Pantheon Macroeconomics se așteaptă ca inflația din zona euro să atingă 4,5% în ianuarie și anticipează că Banca Centrală Europeană va majora dobânzile în decembrie.

Datele din octombrie arată că prețurile alimentelor ar putea începe să crească mai repede chiar la începutul sezonului rece, când gospodăriile trebuie să suporte și facturi mai mari la încălzire. În sudul Italiei, consumatorii au început deja să simtă aceste probleme.