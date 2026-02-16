Iancu Guda: „Sectorul privat a suferit și acum trebuie tăiat de la sectorul public”

Profesorii au protestat în fața Guvernului. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Economistul Iancu Guda a criticat dur, la Antena 3 CNN, partidele care se împotrivesc reformei din administrația publică, pe care le-a acuzat că nu respectă programul de guvernare pe care l-au agreat în iunie 2025. Acesta a declarat că sectorul privat a suferit atunci când taxele au fost crescute, iar acum a venit rândul sectorului public să contribuie la reducerea deficitului. Guda a subliniat că tăierile de salarii de la stat sunt necesare, dar a atras atenția că nu trebuie făcute „din pix”, ci trebuie analizată fiecare situație în parte.

Economistul Iancu Guda a declarat că reforma administrației publice din România întârzie deoarece deranjează interese politice. Acesta a criticat dur în mod special PSD, partidul pe care îl acuză că a blocat majoritatea măsurilor de austeritate la stat.

„Problema de fond e că se rezistă împotriva unor reforme în administrația publică care deranjează interese politice, care nu mai pot fi suportate pentru că datoria României este foarte mare și ajustarea care trebuie făcută e imensă. (...)

După atâția ani în care v-ați îndatorat și s-au creat aceste discrepanțe între sectorul privat și sectorul public, s-a îndatorat țara asta ca să se facă populisme pe datorie, îndatorând generațiile viitoare, unii care plătesc, alții care nu plătesc, avem cea mai mare economie subterană.

Mesajele cred că au fost foarte clare. Poporul a spus foarte clar vrem reforme, vrem să nu mai vedem pensii speciale nesimțite, vrem să vedem echitate, adică eu de ce să plătesc și altul să nu plătească. Reformele din programul de guernare exact asta vizează, dar când se ajunge la reformele speciale se blochează de șase luni de cei patru judecători PSD, când se intră în reforma companiilor de stat se împotrivesc, când se intră la reforma salarizării pentru introducerea criteriilor de performanță se împotrivesc, când se intră la primari, comasare, se împotrivesc pentru că sunt deranjate aceste interese piramidale. Normal că poporul e dezamăgit și dezgustat. Echitatea înseamnă am plătit noi, plătiți și voi. Ideal era să plătească sectorul public mai întâi, apoi cel privat”, a spus Iancu Guda.

Economistul a acuzat partidele din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că nu respectă programul de guvernare pe care l-au agreat în iunie 2025.

„În primele șase luni sectorul privat a suportat creșteri de taxe. Programul de guvernare scrie foarte clar că trebuie să se taie cu 20% costurile salariale din administrația locală și centrală. Toate partidele au fost de acord. Când au fost creșteri de taxe la sectorul privat nimeni nu a chițăit. Indiferent de numele premierului care este la guvernare trebuie ca toată lumea să plătească. Nu se poate doar sectorul privat și când ajungem la sectorul public, unii se întorc cu spatele și zic 'nu mai suntem de acord'.

1.096 de companii multinaționale contribuie la jumătate din bugetul național. Sectorul privat a suferit și acum trebuie tăiat de la sectorul public. Și acum unele partide care au semnat în iunie că sunt de acord”, a spus Guda.

Analistul a susținut că nu era timp ca Guvernul Bolojan să înceapă cu reforma la stat pentru a reduce deficitul și a atras atenția că, dacă România ar fi fost retrogradată de agențiile de rating, măsurile de austeritate ar fi fost mult mai dure.

„Nu era timp, într-o lună trebuiau implementate măsurile. În iunie, agențiile de rating au spus foarte clar că dacă nu venim într-o lună cu măsuri de tăiere de cheltuieli pentru reduerea deficitului fiscal sau creștere de venituri într-o singură lună intrăm în risc nerecomandat investițiilor, ceea ce însemna o austeritate și mai dură. (...)Reforma în administrația publică nu se poate face de pe o zi pe alta. Nu se face de zeci de ani”, a spus Guda.

Economistul a atras atenția că se pot găsit soluții pentru a reduce risipa la stat fără o abordare unitară.

„Când au fost crescute taxe la sectorul privat nu a fost împotrivire, acum când trebuie tăiat din sectorul public e împotrivire pe linie. Realitatea e că problema vine de la salarii și analiza nu trebuie făcută la nivel total, să tăiem de la toți doctorii, să tăiem de la toți profesorii. Nu, realitatea e că trbuie ca fiecare minister să vină cu măsuri de eficientizare, că nu e corect să tai cu 10% la toți profesorii, dar sunt școli cu grad de neocupare, unde natalitatea e foarte mică. (...) Se pot găsi soluții, care nu se pot implementa de pe o lună pe alta, dacă se dorește cu adevărat”, a conchis Iancu Guda la Antena 3 CNN.