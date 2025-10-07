INS: Românii câștigă mai mult, dar cheltuie aproape tot: doar 15% din venituri mai rămân pentru economii

Veniturile medii ale românilor au continuat să crească în primăvara acestui an, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În trimestrul al doilea din 2025, o gospodărie a avut, în medie, venituri totale de 9.502 lei pe lună, adică 3.824 de lei pe persoană, notează Agerpres.

Cheltuielile au urmat același trend: 8.042 lei lunar pe gospodărie, respectiv 3.237 lei pe persoană, adică 84,6% din totalul veniturilor. Cu alte cuvinte, românii reușesc să pună deoparte, în medie, mai puțin de 16% din ceea ce câștigă.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, veniturile au crescut cu 15-17%, iar cheltuielile cu peste 16%, ceea ce arată că o parte importantă din creșterea veniturilor este „înghițită” de scumpiri și de costul tot mai ridicat al vieții.

Salariile rămân principala sursă de venit

INS arată că, în medie, veniturile bănești au fost de 8.928 lei pe gospodărie, iar veniturile în natură (produse proprii, hrană sau alte beneficii neplătite în bani) de 574 lei.

Salariile și alte drepturi de natură salarială au reprezentat cea mai mare parte a veniturilor – 69,1%, în creștere ușoară față de începutul anului.

La acestea se adaugă prestațiile sociale – pensii, indemnizații, alocații – care au avut o pondere de aproape 20% din total, și veniturile în natură, care au acoperit aproximativ 6%.

Diferențe mari între urban și rural

Datele INS confirmă decalajul constant dintre mediul urban și cel rural.

În orașe, o gospodărie câștigă, în medie, 11.091 lei lunar, cu 40% mai mult decât în mediul rural, unde venitul mediu este de aproximativ 7.800 lei.

La nivel individual, un locuitor din mediul urban are un venit mediu de 4.572 lei, față de 3.000 lei în mediul rural.

Structura veniturilor diferă și ea:

În urban, 75% din bani provin din salarii, iar doar 17% din prestații sociale.

În rural, salariile contează mai puțin, iar veniturile din ajutoare și beneficii sociale urcă la peste 22%.

În plus, veniturile în natură – produse alimentare din gospodăria proprie, de exemplu – sunt de trei ori mai mari la sate decât în orașe.

Cheltuielile sunt mai mari, mai ales pentru alimente și locuință

Cheltuielile totale medii lunare ale românilor au ajuns la 8.042 lei pe gospodărie, în creștere cu 5% față de trimestrul anterior.

Cei mai mulți bani merg, ca de obicei, pe consum – adică mâncare, utilități, haine și transport.

În medie, o gospodărie a cheltuit:

1.592 lei pe alimente și băuturi nealcoolice (33,3% din buget),

657 lei pe locuință, apă, electricitate și gaze (13,7%),

391 lei pe îmbrăcăminte și încălțăminte (8,2%),

337 lei pe transport (7,1%).

La polul opus, educația rămâne cea mai mică prioritate în bugetul familiilor: doar 31 de lei lunar pe gospodărie, adică 0,7% din totalul cheltuielilor.

Orașul cheltuie mai mult, satul produce mai mult pentru sine

Diferențele între oraș și sat se mențin și în privința cheltuielilor.

În mediul urban, o gospodărie cheltuie, în medie, 9.383 lei pe lună, adică de 1,4 ori mai mult decât una din mediul rural.

Un orășean cheltuie lunar 3.868 lei, în timp ce un locuitor de la sat, în jur de 2.500 lei.

În orașe, cea mai mare parte din bani se duce pe taxe, impozite și contribuții – aproape 37% din total.

În mediul rural, în schimb, ponderea consumului din resurse proprii (produse cultivate sau crescute în gospodărie) este de 10,6%, de aproape patru ori mai mare decât în mediul urban.