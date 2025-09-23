INTERVIU. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu: Avem cele mai mici prețuri la alimente din Europa, cu câteva excepții

Chirițoiu, despre plafonarea prețurilor: Măsura a avut efect, dar a scumpit alte produse. Foto: GettyImages

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a vorbit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, despre măsura plafonării prețurilor la alimentele de bază, despre care a spus că a scumpit alte produse. De asemenea, acesta spune că prețurile la energie încep să scadă, însă Consiliul va continua controalele.

Bogdan Chirițoiu: „În primul rând, ceea ce am spus noi guvernului este că măsura a avut măsura a avut impactul scontat, în sensul că a scăzut prețul produselor alimentare de bază, dar în același timp au trecut 2 ani, deci companiile s-au adaptat, nu mai are un mai un element de noutate și vedem că au crescut alte prețuri. Deci undeva s-au ajustat companiile și bun. Au scăzut prețurile la alimentele bază. Da, au crescut corespunzător prețurile altor produse non-alime, unele alimentare une no alimentare, cum ar fi detergenții.

Nu putem plafona la nesfarșit, avem nevoie de alte măsuri care să înlocuiască: un consiliu de monitorizare de prețuri să se uite la probleme exacte sau acroduri voluntare de reducerea prețului între producatori și procesatori.

Treaba asta nu poate să continue la infinit, da, deci e clar că măsura asta chiar dacă o prelungesc acuma nu mai poate să stea decât câteva luni și atunci trebuie să gândim ce punem în locul ei pentru ca tranziția să se facă să facă cât mai lin. Și sunt idei ce să punem în loc. E o idee să ne să avem un grup de lucru care se uite numai la produsele unde vedem probleme.

Să ne uităm caz cu caz acolo unde vedem probleme și să rezolvăm problemele care fac să crească prețurile la vreun produs și de asemeni putem să avem acorduri voluntare pentru o anumită perioadă, dacă vă aduceți aminte, așa am făcut inițial, a fost pe zone, produse lactate, a fost un acord voluntar care a mers.

Trebuie să ne hotărâm ce vrem. Vrem să fie prețuri mari la producători sau prețuri mici la consumatori? pentru că amândouă nu e posibil să existe. Nu există o variantă în care e ieftin la când mergem la raft și e foarte scump ce primește, ce primește producătorul.

Dacă prelungește nu poate s-o facă decât pe o perioadă scurtă, pentru că deja, pentru că deja ține de mult timp și intrăm probleme de legalitate, apar riscul de legalitate, plus că eficiența scade pentru că piața se adaptează.

Și doi, oricum să gândim de pe acuma, să nu fim luați prin surprindere, pentru că noi, da, de obicei ne punem problemele cu o săptămână înainte de a ne izbi de ele. Da, deci să gândim din timp care sunt măsurile cu care o vom, cu care vom înlocui această plafonare a adaosului comercial.

Jurnalist Antena 3 CNN: Președintele PSD, Sorin Grindeanu a cerut președintelui ANAF să verifice toți comercianții pentru că, spune dumnealui, sunt suspiciuni că nu s-a respectat plafonare adausului comercial. Ce ați observat voi în această perioadă de 2 ani de zile cât au a ținut măsura?

Bogdan Chirițoiu: Noi ne uităm să vedem cum evoluează prețurile la raft și acolo unde vedem creșteri care mi se par suspecte, trimitem datele la ANAF. Anaf au făcut controale și în acești 2 ani și a aplicat amenzi. Deci au fost situații în care au fost găsite cazuri de comercianți care n-au respectat plafonarea, dar astea sunt episodice, deci sunt situații rare. Deci, unu, ANAF-ul a făcut controale și în trecut, va face și acum foarte bine. A aplicat amenzi în trecut, foarte posibil să aplice amenzi și acuma, dar pe ansamblu măsura a fost respectată și creșterile de prețuri, repet, n-au legătură cu comportamente incorecte ale comercianților, ci sunt rezultatul situației noastre macroeconomice.

Bogdan Chirițoiu: Piața din România funcționează bine. Deci, pe ansamblu, faptul că vedem că TVA-ul a crescut la toate produsele, impactul pe alimente mai mic decât în restul economiei, vedem că alimentele au, cred, ca urmare a creșterii TVA-ului cu două procente, vedem cel mai mic impact la zona de alimente, vedem că inflația și prețurile cresc mai mult pe zona de produse non-alimentare și pe zona de servicii și mai puțin pe alimente. Asta întărește opinia că probleme de concurență n-avem atât de mari pe zona de alimente, nu zic că-i perfect nimic. Nu perfect da, da, una peste alta, concurența pe zona de comerț alimentar merge bine la noi, pentru că avem mulți jucători,

Mai degrabă avem probleme pe textile, încălțăminte. Acolo prețurile noastre sunt la media și peste media Uniunii. La alimente, în general sunt sub, cu niște excepții: ouă, lapte, uneori suntem peste prețurile europene. Da, pe ansamblu, suntem undeva la 70% doar din prețurile din medii din Europeană.

Jurnalist Antena 3 CNN: Plafonarea la energie a fost eliminată și acum facturile, din păcate pentru mulți români s-au dublat. Cum arată piața energiei acum în ceea ce privește prețurile, pentru că vedem, ministrul energiei vrea să ducă această problemă chiar și pe masa, CSAT-ul?

Bogdan Chirițoiu: Ce aș observa eu bine este că avem Hidroelectrica care vine cu prețuri joase și unu, mulți clienți s-au mutat la Hidroelectrica și doi, faptul că există Hidroelectrica cu prețul astea mai joase îi obligă și pe ceilalți să le coboare. Deci față de perioada de început a liberalizării, da, vedem acum cum ofertele pe care le fac furnizorii au s-au dus în jos.

Important este cu ce măsuri poate să vină guvernul să ajute și atunci pe cei mai vulnerabili.Îi ajută cu tichete de energie, ce cred eu mai trebuie să facem, să avem grijă și de partea de industrie, pentru că aici n-am nici în perioada anterioară, nici acum n-am venit cu destul de măsuri de de sprijin și producătorii noștri și avem companii care consumă multe electricitate, plătesc o electricitate mai scumpă decât firme din alte țări

Se duce în locurile de muncă, pentru dacă firmele nu sunt profitabile, ele nu o să mai funcționeze în România. Dar și nu vrem să pierdem nici Alro, nici Sidex, nici alte companii mari care consumă multă energie și atunci trebuie să le oferim la un preț care să le permită să concureze cu cei din alte țări din Uniune și și chiar și cu cei din afara Uniunii.

Jurnalist Antena 3 CNN: Veți mai face controle pe această zonă? Pentru că cerea chiar și Ministrul Energiei tot mai multe controle în rândul furnizorilor.

Bogdan Chirițoiu: Posibilitatea de comportamente incorrecte există și pentru asta trebuie să facem controle. Am făcut și o să facem controale. Ne uităm și la comportamente din perioada plafonării, de aceea avem un dialog cu ANRE-ul pe această zonă, avem și obsesia noastră, dacă vreți, faptul că companiile mal de distribuție i-ar împiedica pe clienților, distribuția și furnizare, i-ar impiedica pe clientilor de la furnizare să se mute la alte companii gen Hidroelectrica. Aici am venit în investigație în lucru, dar aș vrea să ne asigurăm că cei care vor să se mute, pot să se mute ușor și fără probleme.

Noi vrem ca piața să funcționeze bine, dar chiar dacă piață de creștere va funcționa bine, asta nu înseamnă că va fi ieftină. Și atunci, pentru anumiți consumatori vulnerabili, casnici, dar și industriali, trebuie să venim cu niște măsuri de sprijin. Deci o piață bună nu înseamnă neapărat o piață ieftină.