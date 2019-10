Jurnalul de economie, cu Daniel Apostol. Ce înseamnă pentru piața de capital autohtonă statutul de piață emergentă secundară

Daniel Apostol a vorbit la ''Jurnal de economie'', de la Antena 3, despre ce înseamnă pentru România faptul că piața noastră de capital a fost promovata la statutul de Piață Emergentă Secundara de către FTSE Russell, nume important in industria globala a piețelor de capital și subsidiară a companiei London Stock Exchange Group, ce operează bursa londoneză.

PIATA EMERGENTA SECUNDARA - Romania va face parte incepand cu luna septembrie 2020 - Ocupa locul 3 din 4 in clasificarea FTSE - Este nivelul imediat superior statutului de Piata de Frontiera, in care piata noastra de capital era incadrata pana acum.

Piata locala a primit cu entuziasm vestea, principalii indici ai BVB inregistrand evolutii pozitive in zilele premergatoare anuntului, anticipand decizia FTSE Russell. Trend-ul s-a metinut si in ziua urmatoare publicarii deciziei, fapt ce arata ca investitorii sunt increzatori in evolutiile viitoare.

Efectele fundamentale vor incepe sa se faca simtite cu adevarat dupa includerea emitentilor eligibili listati la BVB in indicii FTSE ce acopera pietele emergente:

- Va disparea restrictia fondurilor de investitii al caror mandat este constituit de acoperirea pietelor emergente de a investi in piata locala de capital

- Este de asteptat ca cererea de actiuni de pe piata romaneasca sa inregistreze cresteri

- FTSE Russell anticipeaza intrari de capital pe piata locala de 140 mil. USD

- Este foarte probabil să se alăture si fonduri de investitii cu strategii active.

Pentru a ne forma o imagine despre diferenta dintre nivelul actual al multiplilor de evaluare ale actiunilor de pe piata locala si cei de pe pietele emergente, putem compara cativa indicatori uzuali de analiza fundamentala pentru indicele BET, ca exponent al pietei autohtone, respectiv pentru indicele global al pietelor emergente.

Astfel, daca in cazul pietei noastre vorbim de un raport intre preturile de tranzactionare si profiturile curente anuale ale companiilor de 8,1, in cazul pietelor emergente acesta inregistreaza o valoare actuala de 12,7. De asemenea, in ceea ce priveste raportul dintre preturile de tranzactionare si valorile contabile ale companiilor, piata noastra inregistreaza o valoare curenta de 1,1, in timp ce pe pietele emergente aceasta este de 1,5.

Desi pot exista motive pentru care in continuare proaspat-promovata piata locala de actiuni sa fie mai "ieftina" decat pietele emergente globale, este de asteptat ca aceste diferente sa se reduca in timp, ceea ce se traduce printr-un potential de continuare a aprecierii de valoare pentru actiunile romanesti. Astfel, investitorii au motive pentru care sa mizeze ca, pe termen mediu si lung, piata de capital romaneasca va continua sa performeze.