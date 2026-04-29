Legea prosumatorilor este constituţională. CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan. Apar 3 noi drepturi pentru cei care produc energie

2 minute de citit Publicat la 20:11 29 Apr 2026 Modificat la 20:11 29 Apr 2026

Președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat, Lorant Antal, a anunţat, miercuri, că Legea prosumatorilor este în acord cu prevederile constituționale, după ce CCR a respins sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan. Actul normativ introduce trei drepturi esențiale pentru prosumatori.

Şeful statului sesizase CCR cu privire la modul în care Parlamentul a modificat legea în procedura de reexaminare, dar Curtea Constituțională a României a respins, cu majoritate de voturi, sesizarea președintelui. Aşadar, actul normativ este constituțional şi introduce trei drepturi esențiale pentru prosumatori.

Președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat, Lorant Antal, a explicat care sunt acestea:

Decontarea lunară devine obligatorie: regularizarea consumului să se facă în fiecare lună de către furnizorii de energie şi nu într-un termen de până la 2 ani Compensarea între locuri de consum: energia electrică în plus va putea fi folosită pentru acoperirea consumului din alte locații ale prosumatorului Compensarea între utilități: cu surplusul de energie electrică poţi plăti factura la gaze naturale.

"Curtea Constituțională a stabilit că Parlamentul s-a încadrat în limitele cererii de reexaminare a legii criticate, formulate de președintele României, și a adoptat soluții legislative congruente cu obiectul acestei cereri, respectând, astfel, jurisprudența constantă și consolidată a Curții Constituționale în privința redeschiderii procedurii de legiferare ca urmare a formulării unei cereri de reexaminare. Prin urmare, Curtea a stabilit că legea criticată nu încalcă art.77 alin.(2) și art.147 alin.(4) din Constituție", se precizează în comunicat.

Ce a constatat CCR

Cu privire la criticile de neconstituționalitate, Curtea a constatat că:

- legea criticată, în redactarea sa inițială, reglementa, în esență, aspecte referitoare la dreptul prosumatorilor la compensarea cantitativă a energiei electrice consumate din rețea cu energia electrică produsă și livrată în rețea, precum și la compensarea financiară a acesteia. Totodată, prevedea că responsabilitatea în materie de echilibrare pe piața de energie electrică revenea prosumatorilor care au putere instalată de producere a energiei electrice de cel puțin 900 kW, în condițiile în care art.5 alin.(2) lit.b) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește că o asemenea responsabilitate vizează instalațiile de producere a energiei electrice cu o putere instalată inferioară celei prevăzute de legea criticată (400 kW);

- președintele României a formulat o cerere de reexaminare a legii cu privire la chestiunile antereferite;

- potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, redeschiderea procedurii legislative se realizează numai cu privire la aspectele antamate în cererea de reexaminare a legii;

- Camera Deputaților și Senatul au adaptat conținutul normativ al legii la cele solicitate prin cererea de reexaminare, soluțiile legislative astfel adoptate încadrându-se în obiectul acestei cereri;

- în aceste condiții, Parlamentul nu a depășit limitele reexaminării prin adoptarea dispozițiilor mai sus menționate, respectând prevederile constituționale incidente în materia reexaminării legii.