Legea prosumatorilor este constituţională. CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan. Apar 3 noi drepturi pentru cei care produc energie

Președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat, Lorant Antal, a anunţat, miercuri, că Legea prosumatorilor este în acord cu prevederile constituționale, după ce CCR a respins sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan. Actul normativ introduce trei drepturi esențiale pentru prosumatori.
Şeful statului sesizase CCR cu privire la modul în care Parlamentul a modificat legea în procedura de reexaminare, dar Curtea Constituțională a României a respins, cu majoritate de voturi, sesizarea președintelui. Aşadar, actul normativ este constituțional şi introduce trei drepturi esențiale pentru prosumatori.
Președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat, Lorant Antal, a explicat care sunt acestea:
- Decontarea lunară devine obligatorie: regularizarea consumului să se facă în fiecare lună de către furnizorii de energie şi nu într-un termen de până la 2 ani
- Compensarea între locuri de consum: energia electrică în plus va putea fi folosită pentru acoperirea consumului din alte locații ale prosumatorului
- Compensarea între utilități: cu surplusul de energie electrică poţi plăti factura la gaze naturale.
"Curtea Constituțională a stabilit că Parlamentul s-a încadrat în limitele cererii de reexaminare a legii criticate, formulate de președintele României, și a adoptat soluții legislative congruente cu obiectul acestei cereri, respectând, astfel, jurisprudența constantă și consolidată a Curții Constituționale în privința redeschiderii procedurii de legiferare ca urmare a formulării unei cereri de reexaminare. Prin urmare, Curtea a stabilit că legea criticată nu încalcă art.77 alin.(2) și art.147 alin.(4) din Constituție", se precizează în comunicat.
Ce a constatat CCR
Cu privire la criticile de neconstituționalitate, Curtea a constatat că:
- legea criticată, în redactarea sa inițială, reglementa, în esență, aspecte referitoare la dreptul prosumatorilor la compensarea cantitativă a energiei electrice consumate din rețea cu energia electrică produsă și livrată în rețea, precum și la compensarea financiară a acesteia. Totodată, prevedea că responsabilitatea în materie de echilibrare pe piața de energie electrică revenea prosumatorilor care au putere instalată de producere a energiei electrice de cel puțin 900 kW, în condițiile în care art.5 alin.(2) lit.b) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește că o asemenea responsabilitate vizează instalațiile de producere a energiei electrice cu o putere instalată inferioară celei prevăzute de legea criticată (400 kW);
- președintele României a formulat o cerere de reexaminare a legii cu privire la chestiunile antereferite;
- potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, redeschiderea procedurii legislative se realizează numai cu privire la aspectele antamate în cererea de reexaminare a legii;
- Camera Deputaților și Senatul au adaptat conținutul normativ al legii la cele solicitate prin cererea de reexaminare, soluțiile legislative astfel adoptate încadrându-se în obiectul acestei cereri;
- în aceste condiții, Parlamentul nu a depășit limitele reexaminării prin adoptarea dispozițiilor mai sus menționate, respectând prevederile constituționale incidente în materia reexaminării legii.