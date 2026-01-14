Lucrările pe lotul 3C2 Chiribiş - Biharia al Autostrăzii Transilvania vor fi supervizate de o asociere de firme din România și Ungaria

Subsecţiunea 3C2 Chiribiş - Biharia are o lungime de 28,5 kilometri, iar lucrările începute în vara anului trecut au ajuns la 30% execuţie. Foto: CNIR

O asociere de firme ddin România și Ungaria vor superviza lucrările de pe lotul 3C2 Chiribiş - Biharia al Autostrăzii Transilvania, a anunțat, miercuri, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CNIR, contractul cu asocierea de firme Ventra Project Management (lider) - Utiber Kozuti Beruhazo Kf, semnat la doar trei săptămâni de la atribuire, are o valoare de 14,9 milioane lei şi este finanţat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021 - 2027.



În baza contractului, consultantul trebuie:

să organizeze şedinţele de progres şi de calitate săptămânale, cu prezenţa fizică în şantier, împreună cu antreprenorul;

să verifice situaţiile de lucrări ale antreprenorului;

să emită certificatele de plată;

să monitorizeze permanent respectarea obligaţiilor şi termenelor contractuale de transmitere a informaţiilor, rapoartelor, documentelor, instrucţiunilor, ordinelor, notificărilor, etc. de către beneficiar şi antreprenor;

să întreprindă acţiuni de prevenire pentru a elimina apariţia disputelor;



Pe lotul 3C2 Chiribiş - Biharia vor fi construite 18 poduri şi pasaje, iar printre dotările moderne se numără un sistem „SPEED” pentru monitorizarea şi detectarea vitezei de deplasare, sistem de securitate prevăzut cu instalaţii şi camere la fiecare 2 kilometri pentru detecţia incidentelor rutiere, precum şi sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mişcare.



Finalizarea acestui lot al A3 din judeţul Bihor va permite circulaţia pe Autostrada Transilvania, fără întrerupere, de la Nuşfalău (judeţul Sălaj) până la Borş, la frontiera cu Ungaria, pe o lungime de 74 de kilometri.

După ce anul 2025 a înregistrat realizări însemnate în ceea ce privește inaugurările de autostrăzi şi drumuri expres cu un total de 146 de kilometri, anul 2026 s-ar putea să ne aducă un record de drumuri de mare viteză. Ținta este una ambițioasă, dar potrivit CNAIR, realistă: în 2026 ar urma să fie inaugurați 244 de kilometri de autostrăzi.