Magnatul care s-a îmbogățit pe timp de criză și-a dezvăluit strategia: “Nimeni nu vrea să se îmbogățească încet”

Averea netă actuală a lui Buffett este de aproximativ 150 de miliarde de dolari. FOTO: Hepta

Magnatul Warren Buffett cunoscut pentru modul în care a profitat de pe urma crizelor de pe bursa americană pentru a se îmbogăți îi sfătuiește pe investitori să aplice în continuare strategia care l-a făcut unul dintre cei mai de succes jucători pe piața de capital: investițiile în valoare, potrivit Fortune.

Această strategie presupune identificarea companiilor a căror valoare reală este mai mare decât prețul lor actual pe piață. Practic, Warren Buffett îi sfătuiește pe investitori să cumpere acțiuni care au un preț mai mic raportat la valoarea reală estimată a unei companii.

Buffett a pariat în mod constant pe faptul că, pe termen lung, piața bursieră americană va crește, în ciuda crizelor sau recesiunilor pe termen scurt. De asemenea, el consideră că nu contează cât de mult timp petreci pe piață, ci cât de răbdător ești.

Este o strategie pe bursă care necesită timp și răbdare - dar care dă roade. Averea netă actuală a lui Buffett este de aproximativ 150 de miliarde de dolari, iar capitalizarea de piață actuală a Berkshire Hathaway este de un trilion de dolari. Împreună cu Saudi Aramco, este singura companie din lume cu o evaluare de peste 1 trilion de dolari care nu este o firmă de tehnologie.

Buffett a rămas fidel investițiilor în valoare, mai ales pe timp de crize

În timpul celor 60 de ani petrecuți la Berkshire Hathaway, Buffett a rămas (în mare parte) fidel investițiilor în valoare.

Buffett a investit într-adevăr în companii tehnologice majore precum Apple, deși Berkshire Hathaway a cedat o cantitate semnificativă din aceste acțiuni.

Aceasta a început cu investiții în companii de marcă precum Coca-Cola și Geico, care ar genera în mod fiabil randamente bune, precum și în companii de asigurări care ar genera o mulțime de numerar pentru reinvestire. Buffett a susținut, de asemenea, ideea de a investi doar în afaceri care aveau sens pentru el.

„Nu investi niciodată într-o afacere pe care nu o poți înțelege”, a spus Buffett. El a mai spus că această strategie îi permite să știe în „cinci minute” dacă o investiție merită.

Deși investițiile în valoare au adus un mare succes lui Buffett de-a lungul carierei sale, este o practică care necesită mult timp și răbdare, deoarece implică identificarea companiilor care se tranzacționează sub valoarea lor intrinsecă - și așteptarea ca piețele să recunoască și să corecteze subevaluarea. De aceea, atât de puțini oameni urmează această practică.

Buffett pledează pentru răbdare

De fapt, fondatorul Amazon și colegul miliardar Jeff Bezos l-a întrebat odată pe Buffett de ce atât de puțini îi copiază abordarea de investiții, potrivit CEO-ului Airbnb, Brian Chesky. El a povestit la emisiunea „The Carlos Watson Show” că lua prânzul atât cu Buffett, cât și cu Bezos, iar când Bezos i-a pus această întrebare, Buffett a răspuns: „Pentru că nimeni nu vrea să se îmbogățească încetul cu încetul”. Și este deosebit de dificil în această epocă, în care satisfacția instantanee domnește, iar strategiile de investiții precum tranzacționarea pe zi și aplicațiile de investiții au devenit mai populare. Companiile par să se teamă de a fi etichetate drept acțiuni „de valoare” și insistă să fie etichetate în schimb drept acțiuni „de creștere”.

„Viața este ca un bulgăre de zăpadă”, a spus odată Buffett, conform „The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life”, o biografie a investitorului scrisă de Alice Schroeder. „Important este să găsești zăpadă umedă și un deal foarte lung. Nu mă refer doar la acumularea de bani. Este vorba despre înțelegerea lumii și a felului de prieteni pe care îi acumulezi.”

Cu siguranță, sfaturile lui Buffett pot părea demodate - sau pentru o epocă foarte diferită de cea în care piața bursieră actuală se mișcă și funcționează. Mai ales în era inteligenței artificiale, a inflației și a tarifelor vamale, acțiunile se pot mișca foarte rapid, ceea ce face extrem de dificil să știi unde să investești.

Totuși, Buffett pledează pentru răbdare: „Piața bursieră este un dispozitiv pentru transferul de bani de la nerăbdător la cel care poate aștepta.”„Când ai dubii, continuă să menții”, a spus el. „Mi-am câștigat majoritatea banilor stând pe gânduri.”