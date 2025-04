Mai puțini cozonaci în acest an, de Paște, din cauza măsurilor fiscale. Peste 30% din producție pleacă la export

Consumul de cozonac a scăzut. FOTO: Getty Images

Patiserii estimează că vor „coace” mai puţini cozonaci în perioada Sărbătorilor Pascale, din cauza costurilor mai mari înregistrate după eliminarea facilităţilor fiscale în industria alimentară, dar şi a adaosurilor comerciale ridicate practicate de unii comercianţi, transmite Agerpres.

„Anul acesta credem că facem mai puţini cozonaci deoarece costurile producătorilor sunt mai mari, dar şi adaosurile comerciale practicate de unii comercianţi sunt de multe ori nesimţite. Sincer, nu pot să spun altfel. Nu poţi să vinzi un cozonac care pleacă de la producător cu 60 lei, să-l vinzi în magazin cu 140 de lei. Unii dau vina pe TVA, că e 19%, dar nu este adevărat, la cozonaci este 9%. Nu e bine să bagi chiar aşa mâna în buzunarul cumpărătorului. Dacă te duci în piaţă şi cumperi roşii cu 45 de lei sau o cireaşă cu doi lei, asta e treaba ta, dar la produsele acestea şi în perioada aceasta, fii mai indulgent cu clientul. Şi nu vreau să vorbesc despre preţul la cofetării. Într-adevăr cacaua s-a scumpit mai tare, dar nuca are cam acelaşi preţ, zahărul e chiar mai mic la preţ, iar la făină avem preţuri foarte bune”, a declarat preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, Aurel Popescu.

Acesta a precizat că eliminarea facilităţilor fiscale din industria alimentară a influenţat costurile producătorilor, în medie, cu 18%, iar aceştia au fost nevoiţi să majoreze preţul la produsele de morărit şi panificaţie pentru a nu lucra în pierdere.

„Dacă îi punem pe angajaţi să plătească impozitul pe venit, pleacă de la noi şi nu mai vin, nici nu se uită înapoi. Deci, am fost obligaţi să preluăm noi sarcina asta şi ne-a încărcat costurile cu 18% în medie, iar la unele brutării şi mai mult, acolo unde ponderea salariilor este foarte mare, pentru că totul se face manual. Aceste costuri s-au văzut şi în preţul producătorului, pentru că altfel vindeam în pierdere. Chiar şi preţul pâinii a crescut”, a adăugat Popescu.

30% din producție merge la export

Dacă în anii trecuţi oferta industriei autohtone în perioada Sărbătorilor Pascale era de peste 7,5 milioane de cozonaci, în acest an prognozele ROMPAN sunt între 7 şi 7,5 milioane, iar 30% din această producţie merge la export.

„În perioada aceasta mergem la export cu de toate, patiserie congelată, pâine, cozonaci, pască, dar cel mai mult merg acum cozonacii. Aproximativ 30% din producţie se duce pe piaţa externă, în special în ţările cu comunităţi mari de români. Pot să vă spun că am exportat croasante congelate în patria croasantelor, în Franţa. Exportăm şi paste, dar mai mult în Africa pentru că noi facem paste din grâu moale, nu din grâu dur, cum fac italienii. Eu sunt mulţumit de faptul că ieşim, că ne mişcăm, că avem asemenea unităţi cum am văzut la Vâlcea. Şi la Suceava au făcut o fabrică de produse congelate şi deja ies pe partea lor la export. Adică ne mişcăm. Eu am spus tuturor colegilor: noi până acum nu am mâncat pâine din afară decât până în 5% din totalul pâinii. De ce? Pentru că n-am avut autostrăzi, pentru că n-aveam Schengen şi stăteau camioanele ore în şir, dar şi pentru că aveam un preţ mic la pâine. Acum, costurile ne-obligat să ne ducem şi cu preţurile în sus, avem Schengen şi nu mai stă maşina la vamă, iar autostrăzi se fac. Deci, o să duduie maşinile pe autostrăzi”, a punctat şeful ROMPAN.

În privinţa consumului, Aurel Popescu consideră că acesta a înregistrat o scădere, având în vedere că „vindem cozonac şi cu felia”.

„Eu cred că a mai scăzut consumul, pentru că vindem cozonac şi cu felia. Ambalăm o singură felie, mai groasă. Acum, la preţurile acestea şi la adaosurile comerciale, lumea este mai precaută şi caută să ia gramaj mai mic, să facă economie, deşi eu văd că nu poţi să circuli pe şosele de maşini. Eu când văd maşini multe zic că economia merge”, a adăugat el.

Potrivit sursei citate, anul trecut a crescut consumul de paste în România, depăşind borna de 3 kg/locuitor/an, în timp ce la pâine a rămas constant la circa 75 kg/locuitor/an.

„Suntem la un consum de 3,1 kilograme la paste şi sper să mergem mai departe, iar la pâine am rămas cam tot la 75 de kilograme. Avem un studiu de piaţă, acum îl facem împreună cu Grupul Bimbo, care plăteşte tot şi atunci vom şti mai exact cum a evoluat consumul. Cred că în luna iunie va fi gata. Este un studiu aprofundat pe tot ce produce industria”, a mai spus Popescu.

2024, cel mai prost an pentru industria românească de morărit și panificație

Pe de altă parte, preşedintele ROMPAN a afirmat că anul 2024 a fost cel mai prost an pentru industria românească de morărit şi panificaţie, în contextul în care sunt câteva companii mari care „au necazuri” şi vor ieşi greu din situaţiile în care se află.

„Anul 2024 a fost cel mai prost an pentru industrie. În mod cert avem câteva companii chiar mari, care au necazuri şi care o să iasă greu din această treabă. E foarte greu. Ne-a prins rău cu stocurile de grâu. Am cumpărat cu 1,4 -1,5 lei/kg şi am vândut cu 1,1 - 1,2 lei/kg. Pierdere curată. Multă lume ne întreabă de ce nu cumpărăm tot grâul, de ce nu-l contractăm din toamnă ca să avem tot anul. Da, într-o economie bine aşezată, aşa se face, închei contractele toamna când se seamănă grâul, dar la noi sunt probleme şi nu funcţionăm aşa”, a mai spus reprezentantul patronatului.

ROMPAN, prima asociaţie constituită în România în 1990, are în prezent 140 de societăţi, care fac circa 45-50% din pâinea ţării, 70% din producţia de făină şi tot 70% din producţia de paste făinoase şi biscuiţi.