„Mai rău de atât nu se poate”. Un economist explică ce urmează pentru economia românească după ce INS a anunțat recesiune tehnică

Ciprian Dascălu a declarat că acesta este scenariul cel mai negativ pentru România. Foto: captură Antena 3 CNN

Economistul Ciprian Dascălu a explicat, vineri, la Antena 3 CNN, că deși economia României a intrat în recesiune tehnică în 2026 este așteptată o ușoară creștere economică, deși sub potențial. „Mai rău de atât nu se poate”, a adăugat economistul. Dascălu a declarat că anunțul Institutului Național de Statistică nu era așteptat în piață, însă datele revizuite arată că scăderea economică a fost mai mare decât se credea, cu atât mai mult cu cât incertitudinile legate de pachetul de noi măsuri fiscal-bugetare i-a făcut pe mulți să își amâne investițiile.

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, a anunțat, vineri dimineață, Institutul Național de Statistică (INS). Ciprian Dascălu, economist-șef la o bancă din România, a declarat că datele INS arată că în 2025, economia țării noastre a înregistrat o cifră pozitivă doar în trimestrul doi.

„Recesiunea tehnică, dacă ne raportăm la așteptările pieței, nu era așteptată pentru că s-au revizuit datele și pentru trimestrul al treilea. În trimestrul al treilea aveam, trimestru la trimestru, o cifră pozitivă. Definiția recesiunii tehnice, cum ați menționat, trebuie să avem două trimestre consecutive de scădere.

Dacă ne raportăm doar la trimestrul patru scăderea economică este mult peste ce se aștepta piața, vorbim de -1,9% trimestru la trimestru față de -0,3, care era consensul în sondajul Bloomberg la care se uită toată lumea.

Dacă ne uităm un pic mai departe și privim întreg anul, aceste revizuiri de date care se întâmplă foarte des la PIB, vedem că am avut o scădere economică trimestru la trimestru și în trimestrul unu al acestui an. Practic, am avut doar trimestrul doi cu o cifră pozitivă trimestru la trimestru. De aici vedem și așteptările pieței, creșterea economică pentru 2025 a fost de doar 0,6%, față de așteptări de 1,3%, 1,4%”, a explicat economistul.

Totuși, o contracție economică era de așteptat, a adăugat Dascălu.

„Toată lumea se aștepta să avem un fel de contracție economică din moment ce am avut o consolidare fiscală care a fost amânată foarte mult timp. Dacă ne uităm la deficitul bugetar, de la 9,3% venind la 7,65% e o ajustare semnificativă.

Întrebarea este de ce în 2024 am avut o crșetere de doar 0,9%, cu un deficit fiscal imens care trebuia corectat. Trebuie să înțelegem cu toții, acest deficit înseamnă niște împrumuturi pe care le plătim în viitor. Dacă ne uităm la job market, la ce se uită americanii, și ne uităm la trimestrul patru, numărul de joburi din economie este relativ constant și foarte aproape de maximul istoric. Foarte multă lume și-a amânat investiții din cauza acestor incertitudini legate de pachetul de consolidare”, a explicat economistul.

Ciprian Dascălu a declarat că acesta este scenariul cel mai negativ pentru România, iar așteptările sunt ca economia să accelereze spre finalul anului, deși nu atât de mult pe cât ar putea.

„Pentru noi, pentru acest an, să spunem că mai rău de atât nu se poate. Ne așteptăm la o ușoară accelerare economică, venind de foarte jos 0,6%, probabil vom vedea ceva ușor peste 1% creștere. Economia vine de trei ani consecutiv cu creștere sub potențial, probabil principalul driver al revirimentului economic din acest an sunt fondurile europene”, a mai spus el.

Dacă până acum România s-a bazat pe o economie de consum, Dascălu a declarat că acest model trebuie regândit, deoarece țara noastră nu își atinge potențialul economic.

„Consumul este în scădere. Toată lumea se aștepta. Au crescut taxele, inflația a crescut foarte mult, aproape de 10%, salariile au crescut într-un ritm decent, undeva 5-6%, dar în termeni reali, salariile nominale ajustate cu inflația, suntem în teritoriu negativ deja din august. E destul de evident pentru toată lumea că acest model de creștere economică și-a atins limitele, e epuizat. Vorbeam de 2024, deficit de 9,3%, cu creșteri de salarii în sistemul public de 20% și care a livrat doar o creștere economică de 0,9% față de un potențial de 2,5%. Înseamnă că e destul de mult sub potențial și ar trebui să ne regândim acest model de creștere economică”, a spus economistul.

România s-a mai aflat în recesiune tehnică în 2012, 2015, 2020 și 2024. Între 2008 și 2010, economia a traversat însă o recesiune profundă, cu efecte majore asupra locurilor de muncă și nivelului de trai.