Românii cumpără acţiuni la Meta Platforms. Compania lui Mark Zuckerberg este preferata investitorilor români

Acţiunile preferate în rândul investitorilor români în luna noiembrie sunt cele ale Meta Platforms, compania mamă a Facebook şi WhatsApp, care a raportat venituri de 51,24 miliarde de dolari în trimestrul III, în creştere cu 26% faţă de anul precedent, potrivit unei analize de specialitate, dată joi publicităţii. "Gigantul rămâne unul dintre cele mai puternice motoare de publicitate digitală din lume, însă apar tot mai multe întrebări cu privire la sustenabilitatea cheltuielilor sale şi la direcţia sectorului AI în ansamblu", spune Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, potrivit Agerpres.



Meta intră în 2026 cu o creştere importantă a veniturilor şi investiţii tot mai mari în inteligenţa artificială. În acelaşi timp, presiunea reglementărilor, pierderile din metaverse şi sentimentul volatil al investitorilor continuă să afecteze evoluţia acţiunilor.



"În al treilea trimestru al anului 2025, Meta a raportat venituri de 51,24 miliarde de dolari. Acestea au crescut cu 26% faţă de anul precedent, impulsionate aproape în totalitate de familia sa de aplicaţii: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger şi Threads. Reality Labs, divizia de hardware şi VR/AR a Meta, a contribuit cu 470 de milioane de dolari la venituri, dar a înregistrat o pierdere trimestrială de 4,43 miliarde de dolari, pe măsură ce compania continuă să se orienteze către calculul avansat, dispozitivele AR/VR şi interfeţele bazate pe AI.

Publicitatea digitală rămâne, însă, fundamentul Meta. Se preconizează că piaţa globală a publicităţii va atinge 1.160 miliarde de dolari în 2025, crescând cu 6-8% anual, pe fondul creşterii activităţii de comerţ electronic şi al instrumentelor de învăţare automată din ce în ce mai sofisticate. Meta şi Alphabet domină în continuare sectorul, deşi concurenţa din partea TikTok, Snap, Amazon şi a noilor startup-uri adtech se intensifică", relevă analiza.



De la începutul anului, acţiunile Meta au crescut cu 11%, plasându-se sub performanţa indicelui S&P 500, de 17%.

"Creşterea a fost frânată de taxa unică de 15,9 miliarde de dolari, de cheltuieli ridicate pentru dezvoltarea AI şi infrastructură, dar şi de presiunea continuă din partea autorităţilor de reglementare din Europa", explică Radu Puiu.



Conform sursei citate, avansul se datorează adoptării puternice a Reels, a reclamelor Instagram, a instrumentelor WhatsApp Business şi a noilor produse publicitare bazate pe AI. Conducerea se aşteaptă la venituri de 56-59 miliarde de dolari în T4 2025 şi prevede o creştere a veniturilor din publicitate în intervalul 20-25% până în 2026.



"Punctul central al strategiei pe termen lung a Meta este o ofensivă agresivă în domeniul inteligenţei artificiale susţinută de investiţii de până la 72 de miliarde de dolari în 2025, cu o creştere importantă estimată pentru 2026. Strategia include extinderea majoră a infrastructurii centrelor de date, lansarea noii divizii Superintelligence Labs, un ritm accelerat al angajărilor şi achiziţii masive de cipuri Nvidia AI. În acelaşi timp, ambiţiile de a atinge superinteligenţa şi de a conduce dezvoltarea AI de nouă generaţie rămân constante", susţine Puiu.



Meta, alături de Microsoft, Alphabet, Amazon şi OpenAI, a contribuit la alimentarea unei creşteri globale a construcţiei şi cheltuielilor pentru centrele de date AI. Amploarea acestui fenomen a stârnit îngrijorări cu privire la o potenţială bulă AI, Wall Street cerând din ce în ce mai mult un impact clar asupra veniturilor din aceste cheltuieli masive.



În conformitate cu Digital Markets Act (DMA), Meta ar putea fi sancţionată cu amenzi de până la 10% din veniturile globale dacă se constată că nu respectă regulile.

"Termenul limită din ianuarie 2026 pentru DMA este un moment critic", subliniază analistul financiar XTB România.



Concurenţa este, de asemenea, în creştere. TikTok, Amazon, reţeaua publicitară ByteDance şi platformele adtech emergente bazate pe AI pun la încercare puterea de stabilire a preţurilor şi implicarea utilizatorilor Meta. Între timp, Reality Labs continuă să se lupte cu adoptarea, pierzând peste 75 de miliarde de dolari din 2019.



Meta aşteaptă venituri de 56-59 miliarde de dolari în al patrulea trimestru al anului 2025, impulsionate de puterea continuă a activităţii sale publicitare îmbunătăţite prin AI. Lansarea ochelarilor inteligenţi Ray-Ban de nouă generaţie şi a noului software AI la începutul anului 2026 vor fi teste cheie pentru Reality Labs.



"Investitorii rămân, totuşi, cu păreri împărţite. Unii consideră Meta un lider dominant în domeniul publicităţii şi AI, tranzacţionat la o evaluare atractivă. Alţii avertizează că cheltuielile de capital în creştere, luptele cu autorităţile de reglementare şi pierderile din metaverse ar putea exercita presiune asupra marjelor şi câştigurilor. Deocamdată, atractivitatea pe termen lung a Meta se bazează pe o întrebare simplă: Investiţiile masive în AI şi infrastructură pot genera suficientă valoare pentru a justifica costurile? Cu acţiunile care se menţin în intervalul 600 - 700 de dolari, următoarele câteva luni ar putea determina dacă Meta va intra într-o nouă etapă de creştere sau dacă acţiunile vor continua să întâmpine dificultăţi sub greutatea propriilor ambiţii. În plus, multiplii de evaluare rămân un punct sensibil.

Un raport preţ-câştiguri de 22,78x fac acţiunile companiei să pară ieftine în comparaţie cu alte nume majore din domeniul tehnologiei. Pentru a avea termen de comparaţie, media raportului preţ-câştiguri a companiilor Magnificent Seven se află în intervalul 29x - 33x", adaugă analistul financiar.



