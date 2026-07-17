Ministerul Energiei a făcut bilanțul plăților prin PNRR: peste 142 milioane de euro achitați către beneficiari, în 2026

Totalul plăţilor cumulate către beneficiari, de la începutul programului, se ridică la aproximativ 355 milioane de euro. Sursa foto: Agerpres

Valoarea plăţilor efectuate în 2026 către beneficiarii proiectelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a depăşit 142 de milioane de euro, în timp ce numărul cererilor de transfer aflate în procesare este de 75, la un cuantum de 129,44 milioane de euro, arată datele Ministerului Energiei, transmise vineri, conform Agerpres.

Ministerul Energiei a publicat informaţiile pe pagina de Facebook a instituţiei. Potrivit sursei citate, în intervalul 13 iulie - 17 iulie 2026, au fost autorizate şi efectuate plăţi pentru patru cereri de transfer aferente proiectelor finanţate prin PNRR, valoarea totală a sumelor achitate fiind de 3,80 milioane de euro.

Pe de altă parte, totalul plăţilor cumulate către beneficiari, de la începutul programului, se ridică la aproximativ 355 milioane de euro.

Ministerul de resort precizează că valoarea pentru care se mai pot depune cereri de plată este de circa 266,03 milioane de euro şi că implementarea proiectelor finanţate prin PNRR înregistrează o evoluţie concretă.

"La nivel instituţional, sunt asumate ţinte clare, cu accent pe deblocarea şi eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen şi cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare. În acest sens, au fost luate măsuri privind prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, pentru a beneficia de întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută în Regulamentul (UE) 2021/241.

Toate vizitele de monitorizare vor fi finalizate până la sfârşitul acestei luni, pentru proiectele cu cereri de transfer finale.

De asemenea, autorizarea cererilor de transfer finale se va putea efectua şi în baza notificărilor de punere sub tensiune, etapă în care investiţiile finanţate prin PNRR sunt considerate finalizate", subliniază Ministerul Energiei.

Reprezentanţii instituţiei menţionează faptul că ritmul susţinut al plăţilor şi progresul înregistrat confirmă avansul investiţiilor din sectorul energetic şi contribuie la accelerarea procesului de modernizare şi tranziţie energetică a României.