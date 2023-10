Ministrul Energiei, anunț important privind prețurile plafonate la energie: "Tot românul trebuie să ştie"

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a făcut precizări importante despre posibilitatea menținerii prețurilor plafonate la energie, în contextul actual de pe pieţele internaţionale, inclusiv după declanşarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Sursa foto: Profimedia Images

"Văzând ceea ce se întâmplă pe pieţele internaţionale, inclusiv după declanşarea conflictului din Orientul Mijlociu, cred că este o decizie înţeleaptă să păstrăm schema de plafonare-compensare şi să nu îi expunem pe consumatori, nici pe cei casnici, nici pe agenţii economici, unor fluctuaţii de preţ care generează lipsă de competitivitate sau nesiguranţă cu privire la posibilitatea achitării facturilor", a spus Burduja.

El a adăugat că este bine că avem această plafonare a preţurilor, deoarece piaţa internaţională de gaze a luat o dinamică nefavorabilă consumatorului, şi a subliniat că va milita pentru menţinerea schemei de plafonare-compensare.

"Noi ne dorim foarte mult menţinerea schemei de plafonare-compensare exact aşa cum este ea şi vă dădeam mai devreme un argument de ce este bine că astăzi avem o plafonare a acestor preţuri: pentru că vedem deja cum piaţa internaţională de gaze naturale a luat o dinamică nefavorabilă consumatorului. Deci, eu, ca ministru al Energiei, voi milita pentru menţinerea acestei scheme de compensare-plafonare", a precizat ministrul.

De asemenea, acesta a menţionat că va milita şi pentru plata la timp sau cât mai din scurt a sumelor pe care statul român le datorează furnizorilor de energie electrică şi de gaze naturale.

"Tot românul trebuie să ştie că diferenţa dintre preţul la factură, factura aceea care ne vine la finalul lunii, şi preţul din piaţă este suportată de companiile din furnizare. Aceste sume s-au acumulat. Furnizorii nu cumpără toată cantitatea de energie electrică sau de gaze pe piaţa SPOT, ei au contracte dinainte.

Chiar dacă pe piaţă SPOT vedem scăderea preţurilor, aceste sume, compensările, vor veni în continuare la valori semnificative, pentru că sunt parte dintr-un coş pe care fiecare furnizor îl are pe baza contractelor pe care le are. E adevărat, din datele pe care le-am văzut de la ANRE, nivelul compensărilor solicitate în aceeaşi perioadă anul trecut faţă de astăzi este mult, mult mai mic astăzi", a explicat Burduja.

"1,251 miliarde de lei, atât datorează acum Ministerul Energiei către furnizori"

Potrivit acestuia, din perspectiva Ministerului Energiei, schema de compensare-plafonare a funcţionat pentru consumatorul final, dar în prezent restanţele către furnizori sunt în prezent de 1,251 miliarde lei.

"Ştiţi bine, ne-am străduit să găsim fonduri adiţionale pe care să le punem în piaţă şi să rambursăm acele sume către furnizori şi am reuşit lucrul acesta printr-o Ordonanţă de Urgenţă prin care am luat banii disponibili în fondul acela aferent taxării adiţionale a companiilor din energie. Am reuşit să punem în piaţă undeva cred că spre 4 miliarde de lei, poate 3 miliarde şi ceva. Doar ministerul nostru a pus peste 2 miliarde de lei în piaţă pentru consumatorii noncasnici. (...)

Între timp mai vin solicitări la zi. Vă spun, 1,251 miliarde de lei, atât datorează acum Ministerul Energiei către furnizori şi ne aşteptăm să mai vină astfel de sume până la finalul anului, pentru că, în funcţie de fiecare companie din zona de furnizare, ei au venit cu facturile la aprilie, la mai, dar unii sunt încă la ianuarie-februarie.

Deci, este un efort bugetar. Noi avem săptămânal corespondenţă cu Ministerul Finanţelor pe acest subiect şi ne străduim să găsim de la buget aceste fonduri. Şi am şi cerut la rectificarea bugetară peste 3 miliarde de lei, doar pentru noi la minister, să putem să achităm toate aceste restanţe", a punctat ministrul Energiei.