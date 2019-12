Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș: Avem sute de milioane de euro din fonduri europene, blocate în contestații în instanță

Sute de milioane de euro din fonduri europene sunt blocate în acest moment din cauza constestațiilor pe diverse proiecte, a anunțat noul ministru al Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii. Potrivit acestuia, marea problemă o reprezintă nefuncționalitatea completelor de judecată pe achiziții publice și termenele de judecată foarte îndepărtate.

"Completele de judecată pe achiziții publice nu prea funcționează. Întârzierile produc un impact financiar major, în plus, riscăm să pierdem și banii alocați de la Uniunea Europeană. Am avut astăzi o discuție la Ministerul Justiției și după ce se alege noul președinte al CSM va avea loc o întâlnire, dânșii sunt deschiși să operaționalizeze completele. Nu știu dacă numărul de cauze pe aceste complete nu va crea invidii în sistem, dar pe datele de la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor există în prezent 3180 de contestații pe parcursul unui întreg an calendaristic. La nivelul a 14 curți de apel câte există în România ar fi un număr rezonabil de dosare. Vorbim cu siguranță de sute de milioane de euro", a declarat Boloș.