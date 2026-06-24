Mitul aurului ca scut anti-inflație: de ce valoarea metalului prețios scade atunci când prețurile cresc

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Aurul se îndreaptă spre a patra scădere lunară consecutivă, deși inflația din SUA atinge un maxim al ultimilor trei ani. Iată de ce prețul aurului e dictat acum de dobânzi, nu de inflație, scrie Euronews.

Aurul ar trebui să fie activul pe care îl cumperi atunci când prețurile o iau razna.

Și totuși, inflația din SUA se află la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, iar aurul se îndreaptă spre a patra scădere lunară la rând, situându-se cu aproximativ un sfert sub maximele istorice atinse în ianuarie 2026.

Metalul menit să te protejeze de inflație face, deocamdată, exact pe dos.

Cum se explică asta? Răspunsul scoate la iveală o concepție greșită, dar esențială, despre aur și despre motivul pentru care metalul prețios nu este întotdeauna scutul anti-inflație pe care mulți îl cred.

Aurul are de suferit din cauza dobânzilor mai mari și a creșterii profiturilor

Punctul de plecare este ceea ce aurul nu este. Nu plătește cupon, ca o obligațiune, și nici dividend, ca o acțiune.

Asta îl face extrem de sensibil la randamentele disponibile în altă parte.

Când obligațiunile de stat oferă randamente aproape nule, faptul că ții o bucată de metal te costă foarte puțin. Când obligațiunile oferă un randament real, costul de oportunitate al deținerii aurului crește, iar cumpărătorii ezită.

Aceeași logică se aplică și în cazul acțiunilor. Când economia generează profituri, companiile cresc și își majorează dividendele și, din nou, costul de a sta pe aur crește.

Exact acesta este regimul pe care îl prețuiesc acum piețele. În primul trimestru din 2026, profitul pe acțiune al companiilor din indicele S&P 500 a crescut cu 25% față de anul anterior, iar analiștii se așteaptă ca avansul anual al profiturilor să rămână de două cifre până în ultimul trimestru din 2027.

În același timp, inflația este împinsă în sus de șocul energetic legat de conflictul cu Iranul și de efectele persistente ale tarifelor vamale.

Băncile centrale răspund menținând o politică monetară restrictivă.

Banca Centrală Europeană a majorat deja dobânzile în iunie, iar atenția s-a mutat asupra Rezervei Federale americane (Fed), condusă de noul său președinte, Kevin Warsh.

Piața prețuiește dintr-odată majorări de dobândă, nu reduceri

Warsh și-a folosit prima ședință pentru a semnala o poziție categoric agresivă (hawkish).

A prezentat creșterea prețurilor mai degrabă ca pe un eșec de politică monetară decât ca pe un accident, transmițând piețelor că „inflația este o alegere” și că „acest comitet va asigura stabilitatea prețurilor”.

Tonul îngăduitor (dovish) pe care mulți îl așteptau nu a venit niciodată. Nouă dintre factorii de decizie ai Fed proiectează acum dobânzi mai mari în acest an.

Investitorii au reevaluat rapid situația. Contractele futures pe dobânda Fed indică acum aproximativ o majorare până în septembrie și aproape două până la finalul lui 2026, o răsturnare bruscă față de reducerile pe care piețele le anticipaseră cu doar câteva luni în urmă.

Unii analiști consideră că nici măcar atât nu e suficient.

Economiștii de la Bank of America și-au schimbat estimarea și se așteaptă acum ca Fed să majoreze dobânzile cu 75 de puncte de bază în total în acest an – în septembrie, octombrie și decembrie –, ridicând dobânda de politică monetară într-un interval de 4,25% – 4,5%.

Raționamentul este tranșant: datele pledează pentru majorări, inflația core PCE – indicatorul de inflație preferat al Fed – se situează aproape de 3,5% și se înrăutățește, iar modul de reacție al lui Warsh pare mai agresiv decât se presupunea anterior.

Optimiștii aurului bat în retragere

Acum un an, aproape toată lumea miza pe creșterea aurului, metalul acționând ca un magnet în contextul incertitudinii legate de tarife și al așteptărilor privind reduceri de dobândă. Acum, optimiștii dau înapoi.

Goldman Sachs și-a redus prognoza pentru decembrie 2026 la 4.900 de dolari uncia, de la 5.400 de dolari, invocând aceeași surpriză agresivă venită din partea lui Warsh și amânarea reducerilor de dobândă. Într-un scenariu și mai agresiv, în care majorările chiar se materializează, banca estimează că aurul ar putea aluneca spre 4.440 de dolari.

Analiștii pe mărfuri de la Bank of America consideră acum că un avans până la 6.000 de dolari este puțin probabil în viitorul apropiat.

„Probabilitatea sporită a unor majorări de dobândă până în decembrie 2026 a fost strâns corelată cu o scădere a prețurilor aurului. Sau, altfel spus, trecerea de la «reduceri inflaționiste» la o politică monetară mai restrictivă diminuează potențialul de creștere al aurului cu aproximativ 50%, în condiții egale”, a declarat analistul Michael Widmer de la Bank of America într-un raport.

Când chiar funcționează cumpărarea de aur

Nimic din toate acestea nu înseamnă că aurul e terminat. Înseamnă doar că, astăzi, condițiile care îl avantajează cu adevărat se schimbă.

Aurul tinde să strălucească atunci când inflația scade, iar banca centrală reduce dobânzile, pentru că randamentele reale scad, iar costul de oportunitate al deținerii lui se prăbușește.

Se descurcă bine și atunci când creșterea economică stagnează, iar piețele de acțiuni se clatină, atrăgând banii spre active sigure.

Istoria sugerează că metalul are cele mai bune performanțe nu atunci când inflația este pur și simplu ridicată, ci atunci când inflația este ridicată, iar factorii de decizie rămân îngăduitori.

Un mit din anii '70

Ideea aurului ca scut automat împotriva inflației este, în mare parte, o rămășiță din anii '70, când prețurile au scăpat de sub control, iar factorii de decizie au reacționat cu întârziere.

Cu o inflație necruțătoare și o politică monetară incapabilă să o țină în frâu, randamentele reale au devenit profund negative, iar investitorii s-au refugiat în active-adăpost precum aurul.

Metalul a urcat vertiginos pentru că nimic altceva nu îi mai proteja.

Astăzi, tabloul este complet diferit. Aurul se confruntă cu vântul potrivnic al dobânzilor în creștere, al randamentelor mai mari ale obligațiunilor și al unui dolar mai puternic. În același timp, economia, în special cea americană, rămâne solidă, cu un șomaj aproape de minime istorice și cu companii din domeniul tehnologic care raportează profituri în plină expansiune.

Lecția este incomodă, dar limpede: să cumperi aur doar pentru că inflația crește poate fi o greșeală.