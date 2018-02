Mugur Isărescu: Banca Naţională nu are un controlor de preţuri. Ea lucrează cu anticipaţii

Foto: Agerpres

Banca Naţională a României nu are un controlor de preţuri, ea lucrează cu anticipaţii şi cu factorii pieţei, a declarat, vineri, Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în conferinţa de prezentare a Raportului asupra inflaţiei.



"Noi nu putem - folosesc un cuvânt nu foarte potrivit - să ghicim deciziile a zeci de operatori economici care negociază fiecare cu clienţii lor majorări de preţ. Preţurile sunt libere. Banca Naţională nu are un controlor de preţuri. Ea lucrează cu anticipaţii, cu factorii pieţei", a subliniat Isărescu.



Inflaţia ar putea ajunge la 4,9% în primul trimestru din acest an şi apoi la 5,1% în cel de-al doilea trimestru din 2018, însă guvernatorul BNR vorbeşte despre un "efect de bază" şi susţine că 80-90% din puseul inflaţionist "este deja în spatele nostru".



"Noi de regulă nu facem prognoze, decât pentru noi, prognoze de preţ. Vi le prezentăm pe cele lunare cu un anumit risc. Sunt prognozele noastre, dar pentru a tempera ceea ce văd că se amplifică în discursul public în ciuda rugăminţii noastre pe care v-am adresat-o şi v-o adresăm din nou de a nu prezenta puseul acela inflaţionist ca fiind prognoza noastră că o să crească preţurile. 80-90% din acel puseu inflaţionist este deja în spatele nostru. Sunt majorări de preţuri care s-au realizat. De aceea nici nu considerăm că am acţionat cu întârziere şi dovada clară, aş spune, peremptorie, este prognoza noastră", a precizat Isărescu.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 3,5% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, de la 3,2% cât era prognoza iniţială pentru 2018. Pentru finalul anului 2019, BNR estimează o rată a inflaţiei de 3,1%.