Mutare-surpriză pe piața bancară. Ce a decis o mare bancă din România

Banca Transilvania a devenit acţionar al Victoriabank, a treia cea mai mare bancă din Republica Moldova, având o participaţie de peste 66% împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, au anunţat, marţi, reprezentanţi ai băncii.



BT şi BERD sunt acţionari majoritari ai Victoriabank şi parteneri strategici pentru susţinerea antreprenorilor şi economiei Republicii Moldova.



Este pentru prima oară în ultimii 10 ani când o bancă din afara Republicii Moldova investeşte pe această piaţă, BT deschizând astfel drumul investiţiilor în ţara vecină.



Banca Transilvania a anunţat în noiembrie 2017 planul de a investi în Republica Moldova, iar între timp a primit aprobarea pentru achiziţie din partea autorităţilor de supraveghere din România şi Republica Moldova - Banca Naţională a României, Banca Naţională a Moldovei şi Consiliul Concurenţei din Republica Moldova.



Ca acţionar al Victoriabank, Banca Transilvania a anunţat ca priorităţi susţinerea mediului de afaceri privat din Republica Moldova, în special sectorul IMM şi micro,

dezvoltarea unei palete cat mai variate de produse şi servicii pentru persoanele fizice, alinierea culturii organizaţionale şi guvernanţei corporatiste Victoriabank la cele ale Grupului Financiar Banca Transilvania, implicare în dezvoltarea personală şi profesională a persoanelor cu spirit întreprinzător din Republica Moldova prin întâlniri şi cursuri organizate de BT Club, prin care sunt oferite ocazii şi oportunităţi de învăţare şi de networking.



Victoriabank are aproape 30 de ani de activitate, 540.000 de clienţi, 1.400 de angajaţi şi aproape 100 de sedii.



Este protagonista unor premiere notabile pe piaţa bancară locală, cum sunt primul card emis, primul bancomat, primul POS şi primele carduri premium.



Victoriabank se remarcă, de asemenea, prin activitatea de carduri: cu 285.000 de carduri, are peste 17% cotă de piaţă, iar ca rulaj cu cardul la comercianţi, are peste 37% din piaţă.



Banca se bucură de un grad foarte ridicat de încredere din partea clienţilor: are cel mai ridicat nivel al depozitelor raportate la totalul activelor din întreaga piaţă din Republica Moldova, de 80%, iar raportul credite/depozite este cel mai redus de pe piaţă, de 39%.



Banca Transilvania, a doua cea mai mare bancă din România, are 2,2 milioane de clienţi, peste 7.000 de persoane în echipă şi peste 500 de sedii. BT este Banca Oamenilor Întreprinzători, cu peste 250 de mii de clienţi persoane juridice, iar o treime din firmele nou înfiinţate în România în 2017 alegând să lucreze cu Banca Transilvania. BT este liderul pieţei cardurilor, cu 3 milioane de carduri emise, cu care au loc peste un milion de tranzacţii/zi. Banca Transilvania a acordat în ianuarie - septembrie 2017 aproape 140.000 de credite noi persoanelor fizice, IMM-urilor şi celor din zona Corporate, în valoare totală de peste 9 miliarde lei. Strategia sa este susţinută de acţionari internaţionali puternici, cum este BERD şi IFC - Banca Mondială.



Grupul Financiar Banca Transilvania este prezent în Republica Moldova de acum 10 ani, când a lansat compania BT Leasing MD, lider de piaţă în zonă ca valoare a finanţărilor de mijloace fixe acordate în leasing