Expert fiscal: Nu sunt excluse noi taxe în 2026. Cel mai ușor de crescut e TVA-ul

Consultantul financiar a avertizat că pericolul unei recesiuni rămâne valabil în 2026. Foto: GettyImages

Nu pot fi excluse impunerea de noi taxe în 2026 și nici majorarea TVA-ului, deja crescut la 21% în 2025, la 24%, avertizează președintele Consiliului Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, într-un interviu pentru Antena 3 CNN. Analistul a explicat că în ciuda asigurărilor date de Guvernul Bolojan, Executivul a preferat până acum metodele cele mai simple și rapide de a strânge bani la buget, cadrul fiscal-bugetar este impredictibil, iar dacă adoptarea bugetului pentru anul acesta este tărăgănată și reducerile cheltuielilor există doar pe hârtie, nu doar că nu va fi posibilă încadrarea în ținta de deficit, dar recesiunea bate la ușă.

Premierul Ilie Bolojan, dar și ministrul Finanțelor, au declarat, în mai multe rânduri, că dacă România menține parcursul setat în 2025 nu vor fi necesare nici noi taxe și impozite, nici majorări. Consultanții fiscali sunt însă sceptici. Șeful Consiliului Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, a explicat că Guvernul Bolojan a demonstrat anul trecut că este dispus să apeleze la măsuri facile pentru a strânge rapid mai mulți bani la buget.

„E posibil orice, mai ales că avem acest cadru impredictibil. Deși avem declarații și asumări că nu vor mai crește taxe, la cum arată lumea, e greu de anticipat. Cel mai rapid, modificarea de TVA și accize a fost preferată, pentru că produce efecte imediate. Ca atare, am văzut că anul trecut a intrat în vigoare în august și au fost sume încasate deja pe 25 septembrie. Prin urmare, o zonă de impozite indirecte ar fi de preferat în cazul în care, la o rectificare din toamnă, să avem nevoie de creșteri de taxe. (...) Cel mai ușor a fost până acum să creștem taxele și tot s-au crescut.”, a spus Manolescu.

Scenariul majorării TVA la 24% este posibil dacă măsurile anunțate pentru acest an nu sunt adoptate de Guvern.

„Scenariul ar fi ca tot ce ne propunem în ianuarie, în buget, să nu se materializeze, să fie necesară o creștere de venituri chiar și pe hârtie, pentru a putea face eventuale cheltuieli care nu sunt eliminate. Dacă bugetul se construiește pe un proiect care se adoptă în Parlament, dar nu este și implementat și se prelungește, cum s-a mai întâmplat, cu atacare la Curte, vedem dacă bugetul va include toate acele reduceri planificate. Dacă însă nu produc efecte în practică, ele sunt doar pe hârtie ca reduceri, pentru că, în realitate, acele sume vor trebui plătite, astfel că deficitul va fi mai mare decât cel anticipat”, a explicat Manolescu.

„E nevoie de o reducere cu 20 de miliarde de lei”

Pentru ca România să se încadreze în ținta de deficit de 6% în anul 2026, Guvernul trebuie să taie din cheltuielile statului cu aproximativ 20 de miliarde de lei. Și nu este suficient.

„Această țintă de 6% s-ar putea să nu fie realizabilă și s-ar putea să vedem un 6,5%, dar până nu vedem bugetul nu știm sigur. E nevoie de o reducere cu un punct procentual, care înseamnă vreo 20 de miliarde. În ce măsură acele reduceri, dacă se vor face, vor duce la realizarea acestui obiectiv rămâne de văzut. Marea problemă nu e intenția, ci materializarea. Discuții despre reduceri de cheltuieli sunt din vară, dar nu s-au mai întâmplat. Au fost modificări și în decembrie, dar pe cheltuieli nu s-a întâmplat nimic de amploare”, a explicat Manolescu.

Consultantul financiar avertizează că România riscă să aibă un deficit pe hârtie în lipsa unor măsuri de stimulare a economiei.

„S-ar putea să se întâmple, ca și până acum, să avem un deficit pe hârtie, care în realitate nu este realizat și, ca atare, va trebui să îl finanțăm. Deficitul pe care l-am avut a fost foarte mare, iar economia a crescut doar cu 1%. Cred că asta ne arată că suntem într-o zonă cu probleme. Dacă un bolnav primește o transfuzie de 10 kilograme de sânge, dar ia în greutate doar un kilogram, este clar că are o problemă și pierde sânge undeva. La fel se întâmplă și cu economia. Turnăm bani aduși din străinătate, prin împrumuturi, dar economia crește foarte puțin. Capacitatea României de a se autofinanța a fost diminuată, iar dacă economia nu reacționează, este clar că nu este una sănătoasă”, a explicat Manolescu.

Consultantul financiar a avertizat că pericolul unei recesiuni rămâne valabil în 2026: „Acest indicator general legat de recesiune sau nu depinde foarte mult de situația fiecăruia, dar, la nivel general, lucrurile nu sunt mai bune și este posibil să vedem o recesiune. Până la urmă, am ținut economia pe această perfuzie din bugetul de stat, cu un deficit extrem de mare în fiecare an”.