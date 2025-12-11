Ce condiții trebuie îndeplinite anul viitor pentru ca pensiile și salariile să crească din 2027. Explicațiile unui analist economic

Tot mai mulţi români au probleme în a-şi plăti facturile de bază și ratele la bănci. Foto: Getty Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în cel mai optimist scenariu, pensiile și salariile ar putea crește abia în 2027, dacă România va reuși să se împrumute la dobânzi mai mici și să respecte ținta de deficit bugetar. Analistul economic Adrian Negrescu a vorbit, joi seara, la Antena 3 CNN, despre acest subiect și susține că aceste majorări depind de o serie de condiții, mai ales în contextul în care bugetul riscă să întârzie și după luna ianuarie.

Adrian Negrescu susține că prioritatea zero este scăderea inflației.

„Premierul Bolojan trebuie să fie optimistul de serviciu, trebuie să dea speranță oamenilor că din 2027 lucrurile vor sta mai bine.

Și are argumente din această perspectivă, pentru că noi, dacă vom reuși să ne încadrăm prin ținta de deficit de 6% anul viitor, adică să economisim undeva la nivel de 10 miliarde de euro cheltuieli publice sau din evaziunea fiscală, practic să facem economie de acești bani, s-ar putea la un moment dat, în 2027, lucrurile să arate mai bine din punct de vedere economic, să scăpam de inflația asta care lovește puternic România.

Gândiți-vă că anul viitor se preconizează că în a doua parte a anului inflația spre 4-5%, iar în aceste condiții, da, dacă atragem și fondurile europene, s-ar putea să existe măcar o majorare cu rata inflației, a pensiilor, așa cum este trecută legea aprobată anul trecut. Legat de salariul minim pe economie, mi-e teamă că discutăm greșit. Eu cred că trebuie o revizuire a cadrului în care se desfășoară această plată stabilită de stat”, a declarat Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu: „Trebuie să renunțăm la ideea unui salariu minim pe economie”

Analistul economic e de părere că ar trebui să renunțăm la ideea unui salariu minim pe economie și „să încercăm să avem niște salarii pe anumite ramuri economice, în funcție de performanța acelor domenii”.

„Din punctul meu de vedere, trebuie să renunțăm la ideea unui salariu minim pe economie și să încercăm să avem niște salarii pe anumite ramuri economice, în funcție de performanța acelor domenii, în funcție de posibilitatea ca acele companii să acorde aceste salarii foarte mari.

Gândiți-vă că, apropo de chestia asta, creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 reprezintă aproape 100 de lei, cam atât pentru angajați, de 4 ori mai mult costuri pentru antreprenori.

Mai mult de atât, de la fiecare leu pe care statul îl obținea prin această creștere a salariului minim 4 lei se ducea la bugetul de stat, deci statul era principalul câștigător, nu oamenii în această chestie, care se renunță din punct de vedere la această idee a salariului minim pe întreaga economie, pentru că economia românească funcționează cu viteze diferite și una e să ai performanța din sectorul IT și alta este performanța în comerț, acolo unde vedem și noi de la o lună la alta vânzările astea din ce în ce mai mult”, a mai declarat Adrian Negrescu.

„Probabil vom asista la o stagnare economică în prima parte a anului viitor”

De asemenea, întrebat dacă este posibil să îndreptăm către o recesiune, acesta a răspuns că:

„Eu cred că nu putem vorbi de recesiune în contextul ăsta inflaționist, în care toate cifrele de afaceri sunt umflate de creșteri de prețuri peste tot în economie și, până la urmă, la asta se rezumă Produsul Intern Brut, la ceea ce înseamnă dinamica economiei. Probabil vom asista la o stagnare economică în prima parte a anului viitor, pentru că e și sezonalitatea. În lunile ianuarie-februarie, economia aproape închisă din cauza sezonului hibernal.

Apoi, din martie s-ar putea să devina o creștere și să mergem așa ca într-un ferăstrău, cu posibile creșteri în unele luni, cu posibile scăderi în altele. Cred că nu e o perspectiva neapărat foarte, foarte stabilă în ceea ce privește evoluția economica. Eu sper că autoritățile să fie capabile să ia cei 10 miliarde de euro din PNRR, pentru că acolo e miza. Noi, dacă reușim să luăm banii pe luna august, anul viitor, stimulăm sectorul construcțiilor care va stimula creșterea economică. De acolo ar putea veni creșterea economica, nu din consum, cum spuneați vs. foarte bine, salarii înghețate, preturi mari. E puțin probabil că să mai reprezinte un motor atât de important pentru economie”, a încheiat Adrian Negrescu, analist economic.

Ilie Bolojan a anunțat posibile creșteri de pensii și salarii

Premierul Ilie Bolojan a sugerat miercuri, într-un interviu pentru B1 TV, că pensiile și salariile ar putea crește abia din 2027, dacă România va ajunge să se împrumute la dobânzi mai mici, ca urmare a atingerii țintelor de deficit.

Premierul a făcut această remarcă, vorbind despre bugetul pentru anul 2026 și despre disputele din coaliție:

„Problemele rămân, ele nu pot fi rezolvate prin postări, prin atacuri. Problemele trebuie atacate și rezolvate și nu e atât de simplu. Eu sper, că dacă vrem să scoatem România din această situație trebuie să avem avem un buget pentru anul viitor care este predictibil.

Pentru asta, înainte de aprobarea bugetului, care va fi la sfârșitul lunii ianuarie, trebuie să adoptăm toată legislația care să ne permită că dacă stabilim un deficit de 6,2%-6,4% să știm că acea țintă este fezabilă și că ne apropiem de ea la finalul anului....o să ne împrumutăm la dobînzi mult mai mici, vom plăti cu câteva miliarde mai puțin, ceea ce înseamnă capacitate de dezvoltare, servicii mai bune, creșteri de pensii și salarii în 2027. Trebuie să fim onești cu oamenii. E mult mai corect să spui realitatea”.

Pe de altă parte, premierul a spus că anul viitor nu o să mai fie nevoie de majorarea de taxe şi impozite, dar va fi nevoie de disciplină bugetară şi reducerea cheltuielilor acolo unde acest lucru o să fie posibil.

De asemenea, premierul a mai declarat că o creștere a salariului minim ar duce la reduceri de posturi și ar putea să afecteze alte salarii. El a precizat că preferă înghețarea salariului minim pentru anul 2026 la nivelul celui din acest an, dar o decizie finală va fi luată săptămâna viitoare.