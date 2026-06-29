Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe litoral s-a înjumătățit în ultimul an: "Proprietarii s-au întors în economia gri”

O mare parte dintre proprietari au renunţat la clasificare şi s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Numărul apartamentelor autorizate pentru închiriere de pe litoral s-a înjumătățit într-un singur an, după reducerea valorii tichetelor de vacanță, iar proprietarii s-au reorientat către piața nefiscalizată, susțin reprezentanții industriei ospitalității, care avertizează că statul pierde atât venituri din taxe, cât și controlul asupra unei părți tot mai mari a pieței turistice, potrivit Agerpres.

O mare parte dintre proprietari au renunţat la clasificare şi s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate, susţine preşedintele Asociaţiei patronale Resto Constanţa, Corina Martin.

"În doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanţă, efectele sunt deja grave şi vizibile în turism. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe Litoral s-a înjumătăţit, pentru că o mare parte dintre proprietari s-au întors în economia gri", susţine Martin, care este şi secretar general-vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR).

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Patronale a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Beach Barurilor, Cluburilor, Organizatorilor de Evenimente, Furnizorilor şi Producătorilor de pe Litoral, dacă la începutul sezonului estival 2025 existau 3.584 de apartamente clasificate, în acest an, pe situaţiile oficial prezentate pe site-ul ministerului de resort mai sunt doar 1.847, cu o capacitate de 9.494 de locuri de cazare. La nivel naţional sunt clasificate 7.784 de apartamente, cu 38.074 de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că litoralul concentrează aproximativ 24% din apartamentele clasificate şi aproape 25% din capacitatea de cazare din această categorie, se mai arată în comunicat.

"Să ne înţelegem, apartamentele "lipsă" din situaţiile oficiale nu au dispărut pe undeva. O mare parte dintre proprietari au renunţat la clasificare şi s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate, pentru că reducerea valorii tichetelor de vacanţă a diminuat cererea şi a făcut tot mai puţin atractivă funcţionarea în circuitul autorizat. Statul pierde de două ori: încasează mai puţine taxe şi impozite şi stimulează, fără să îşi propună, dezvoltarea economiei gri. În loc să încurajeze operatorii să rămână în legalitate, măsurile adoptate au avut efectul invers", a subliniat Corina Martin.

În plus, numărul de turişti şi de înnoptări s-a redus sever în România, în urma pierderii unui segment important de turişti - bugetarii care au renunţat la vacanţe în ţară, nemaifiind motivaţi de valoarea de 1600 de lei pe care o aveau anterior, sub formă de tichete de vacanţă, susţine sursa citată.

În aceste condiţii, Corina Martin consideră că datele evidenţiază necesitatea unor politici publice care să sprijine turismul românesc şi să stimuleze menţinerea în circuitul turistic a unităţilor de cazare autorizate, în beneficiul turiştilor, al operatorilor economici, al economiei locale şi al întregii industrii naţionale a turismului românesc.