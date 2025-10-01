”O diplomă în IT nu-ți mai pune lumea la picioare”. Un profesor renumit spune că totul s-a schimbat în 4 ani: ”Ceva se întâmplă”

O carieră în informatică, considerată până recent „sigură pentru viitor”, trece acum printr-o transformare profundă, iar absolvenții se confruntă cu probleme mari în a-și găsi un loc de muncă. FOTO: Getty Images

O carieră în informatică, considerată până recent „sigură pentru viitor”, trece acum printr-o transformare profundă, iar absolvenții se confruntă cu probleme mari în a-și găsi un loc de muncă. Avertismentul vine de la Hany Farid, profesor de informatică la Universitatea California, Berkeley, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume.

„Acum patru ani li se spunea tinerilor: du-te și studiază informatica, va fi o carieră extraordinară. Este viitorul. Totul s-a schimbat în doar patru ani. Este uluitor”, a declarat Farid într-un episod recent al podcastului Particles of Thought realizat de Nova, scrie Business Insider.

Profesorul a adăugat că este greșit ca această schimbare să fie pusă exclusiv pe seama inteligenței artificiale. „Se întâmplă ceva în industrie. Este o combinație de factori. AI joacă un rol, dar și reducerea locurilor de muncă are un impact. Ceva se pregătește”, a spus el.

Într-un interviu pentru Business Insider, Farid a explicat că cele mai bune oportunități pentru absolvenții de informatică nu mai sunt la giganții tradiționali din Silicon Valley. „Am susținut mereu că cele mai interesante aplicații ale informaticii nu se află la Facebook, Google sau Amazon, ci la intersecția dintre informatică și alte domenii: descoperirea computațională de medicamente, imagistica medicală, neuroștiința computațională, finanțele computaționale, științele umaniste digitale – inclusiv arta și muzica –, științele sociale computaționale sau analiza de politici”, a explicat el. „O diplomă în informatică înseamnă mai mult decât să înveți să scrii cod.”

Farid a discutat și despre situația fiului gazdei podcastului, astrofizicianul Hakeem Oluseyi, student în ultimul an la informatică, care se confruntă cu dificultăți similare în găsirea unui loc de muncă. „Studenții noștri aveau de obicei cinci oferte de internship pe parcursul facultății. Absolveau cu salarii foarte mari și mai multe oferte de angajare. Aveau lumea la picioare. Asta nu mai este valabil astăzi. Acum sunt fericiți dacă primesc o singură ofertă”, a spus Farid.

Dezbaterea privind viitorul informaticii se intensifică în Silicon Valley, mai ales pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale capabile să scrie singură cod și al fenomenului „vibecoding”, metode de programare asistate de AI.

Bret Taylor, președintele OpenAI, a subliniat că studenții învață concepte în informatică ce depășesc simpla cunoaștere a limbajelor de programare.

Farid, considerat unul dintre cei mai importanți experți mondiali în tehnologia deepfake, spune că și sfaturile pe care le oferă studenților s-au schimbat. „Le spuneam că trebuie să aibă o educație extinsă, să știe fizică, limbă, istorie, filozofie, și apoi să aprofundeze un singur domeniu până devin foarte buni la el. Acum le spun să fie buni la cât mai multe lucruri, pentru că nu știm ce ne rezervă viitorul”, a declarat el.

Profesorul a adăugat că succesul profesional va depinde în mare măsură de felul în care oamenii vor integra noile tehnologii în munca lor. „Nu cred că inteligența artificială îi va înlocui pe avocați, dar cred că avocații care folosesc AI îi vor înlocui pe cei care nu o folosesc. Și același lucru se poate spune despre orice profesie”, a concluzionat Farid.