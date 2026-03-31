Oficiali români și internaționali dezbat securitatea și economia la evenimentul The Economist. "Euro, un obiectiv pentru România"

Securitatea regională şi europeană şi riscurile pentru economie se dezbat zilele acestea la evenimentul The Economist Romania Government Roundtable, organizat de celebra revistă la Bucureşti. Evenimentul reuneşte experţi de top şi autorităţi publice. Soluţiile pentru creşterea economică sustenabilă, energie accesibilă şi inovare sunt extrem de importante în acest context global dificil, în care România este extrem de afectată. "Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România", a subliniat preşedintele Nicuşor Dan la conferinţa The Economist.

Oficiali români și internaționali dezbat securitatea și economia la București

Prezent la eveniment, guvernatorul guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a avertizat ca dacă războiul din Iran va continua, impactul asupra economiei va fi sever, iar guvernul ar trebui să continue ajustarea fiscală.

"Ne confruntăm în continuare cu provocări privind stabilitatea financiară. Există un șoc imens în ceea ce privește conflictele geopolitice, tarifele comerciale, iar toate afectează politicile monetare. În acelaşi timp, această joncțiune între politicile monetare și fiscale necesită un act de echilibru delicat pentru a păstra disciplina fiscală, pentru a susţine salarii sustenabile, creșterea productivității și pentru a încuraja investiții concomitent", a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, luni, la conferinţa The Economist.

Nicuşor Dan: "Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România"

La evenimentul din Capitală a luat cuvântul şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

"Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că e o regulă economică foarte simplă: eşti mai competitiv dacă eşti mai mare. În condiţiile în care, avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze şi euro este o formă de a se integra în economia europeană", a precizat şeful statului.

Ulterior, Nicuşor Dan a mai adăugat: "Nu putem avea o piaţă unică europeană fără să avem o piaţă unică energetică europeană. Şi vedem cum competitivitatea noastră este afectată de diferenţele de preţuri ale energiei, vorbesc de Europa în ansamblu".

Stabilitatea economică, securitatea energetică sunt temele centrale ale evenimentului organizat de The Economist în Bucureşti, în contextul geopolitic actual.

"Războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un nou șoc extern negativ asupra ofertei pentru Europa, prin mai multe canale, printre care se numără în principal impactul său asupra piețelor energetice.

Actualul șoc al prețurilor la energie este unul natural, așa cum se arată în proiecțiile de bază ale experților BCE publicate în martie. Se preconizează că șocul va determina o creștere a inflației globale pe termen scurt, afectând în același timp creșterea economică prin costuri ridicate ale energiei, venituri reale mai mici, incertitudine sporită și scăderea încrederii", a menţionat Yannis Stournaras, guvernatorul Băncii Naţionale a Greciei.

The Economist Romania Government Roundtable 2026 continua si pe tot parcursul zilelor de marţi, 31 martie, şi miercuri, 1 aprilie, cu dezbateri despre Pace, stabilitate, creștere economică echitabilă și coeziune socială la frontiera de est a Europei sau securitate energetică.