O parte din afaceriștii din România pot primi peste 8 milioane de euro de la stat

Operatorii economici din România care activează în conformitate cu legislaţia naţională în domeniul reciclării deşeurilor pot primi până la 8,4 milioane de euro pentru construirea unei fabrici de reciclare, a anunţat marţi ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

"Trebuie să ştim că producem extrem de multe gunoaie, doar dacă ne raportăm la cele municipale. Peste 6 milioane de tone ajung în fiecare an la gropile de gunoi. Un alt lucru negativ se referă la cifrele ruşinoase la colectare separată şi reciclare deşeuri, pentru că astăzi România reuşeşte ca 12-13% din cantitatea de deşeuri să o trimită în fabricile de reciclare. Şi al treilea lucru la care mă voi referi este legat de gunoiul trimis la groapă. Peste 80% din ceea ce producem ajunge în gropile de gunoi, faţă de 20 şi ceva la sută, media Uniunii Europene. Iar aceste chestiuni la care m-am referit mai devreme pot fi remediate în parte, e adevărat, şi folosindu-ne de Sistemul Garanţie-Returnare, pentru că SGR-ul îşi propune anul acesta să atingă o performanţă de 65%, iar începând cu al treilea an de funcţionare, ţinta pe care am propus-o prin lege este de peste 90%, ţintă dovedită a fi fezabilă de performanţele altor sisteme de garanţie-returnare din Europa.

Pentru a fi completă această Horă a reciclării despre care discutăm, mai avem nevoie de încă un lucru, şi anume de fabricile care vor trebui să gestioneze cele opt miliarde de ambalaje pe care ne propunem să le strângem în fiecare an", a spus Fechet, cu ocazia lansării Ghidului de finanţare al programului "Fabrici de reciclare - Construirea de instalaţii de reciclare a deşeurilor în vederea atingerii ţintelor de reciclare din pachetul economiei circulare".