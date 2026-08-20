Orașul unde ANAF a scos la vânzare un apartament de 55 de mp la doar 3.500 de euro. La prima licitație nu l-a vrut nimeni

1 minut de citit Publicat la 15:12 20 Aug 2026 Modificat la 15:13 20 Aug 2026

Imobilul este evaluat la 37.700 de lei / sursă foto: ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație un apartament cu o suprafață utilă de 54,80 de metri pătrați, în Oradea, la un preț de pornire de doar 18.850 de lei, adică aproximativ 3.500 de euro. Instituția a redus la jumătate prețul de pornire, după ce imobilul nu a fost vândut la licitațiile anterioare.

Apartamentul este evaluat la 37.700 de lei, scrie observatornews.ro.

ANAF a redus valoarea cu 50% în urma licitațiilor anterioare, astfel că acum este scos la vânzare la un preț de 18.850 de lei.

Proprietatea include şi o cotă de 16/312 din teren, potrivit anunțului ANAF.

Imobilul este scutit de TVA

De asemenea, un alt aspect important este că participanții pot face oferte și sub prețul de pornire, dar nu mai puțin de 9.425 de lei, adică 25% din valoarea de evaluare a apartamentului.

„La această licitație puteți plasa ofertă sub prețul de pornire al acesteia dar nu mai mică de 9.425 lei (25% din prețul de evaluare).

Bunul imobil va fi adjudecat la prețul cel mai mare oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației numai dacă s-au plasat oferte valabile de către cel puțin doi participanți.

În caz contrar adjudecarea bunului imobil se face numai dacă oferta plasată este superioară prețului de pornire al licitației”, se arată în anunț.

Totodată, potrivit ANAF, taxa de participare este de 1.885 de lei, iar imobilul este scutit de TVA.

Licitația este anunțată în perioada 19 august - 18 septembrie 2026.