Peste 13.000 de firme s-au închis în 2025, nu au mai făcut față taxelor și inflației. Cele mai multe sunt magazine și service-uri

1 minut de citit Publicat la 09:59 06 Oct 2025 Modificat la 09:59 06 Oct 2025

Peste 13.000 de firme s-au închis în 2025, nu au mai făcut față taxelor și inflației. FOTO: Getty Images

Tot mai multe firme își opresc activitatea. Numărul suspendărilor a depăşit pragul de 13.000 în 2025, cele mai multe fiind înregistrate în Bucureşti şi Cluj. Printre motivele care au dus la întreruperea temporară a activității se numără blocajul financiar, taxele şi inflația, spun economiştii.

Concret, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2025 a fost de 13.251, în creştere cu 7,31% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţ, deci inclusiv magazine și în sectorul reparării autovehiculelor şi motocicletelor, adică service-uri.

Numeric, cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, Cluj, Bihor, Braşov, Neamţ și Timis.

Procentual, comparativ cu 2024, cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 70,93%), Dolj (plus 38,67%) şi Neamţ (plus 31,31%).



La polul opus, numeric, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţele Teleorman, Ialomiţa, Caraş-Severin, Covasna si Tulcea.



Sunt mai multe motive pentru care patronii aleg să pună în stand by activitatea. Un prim motiv este blocajul financiar. S-au adunat foarte multe facturi restante între companii.

În plus, în unele sectoare de activitate se observă o scădere considerabilă a consumului, iar activitatea devine nerentabilă. Creșterea taxelor, inflația, toate duc la scăderea fonsumului.

Creșterea facturilor de exemplu, duce la o creștere a costurilor. Efectul suspendărilor este un adevărat semnal de alarmă, spun economiștii, având în vedere că este un ultim pas înainte de a pune definitiv lacătul pe ușă.

