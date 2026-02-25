Peste 15 milioane de euro pentru centre de sănătate mintală care vor trata adicțiile

<1 minut de citit Publicat la 17:23 25 Feb 2026 Modificat la 17:25 25 Feb 2026

Proiectele pot fi depuse începând de miercuri, 25 februarie, ora 17:00. sursa foto: Getty

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat lansarea unui apel competitiv de proiecte, cu o alocare de peste 15 milioane de euro, destinat dezvoltării infrastructurii unităților sanitare publice care vor înființa Centre de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor, relatează Agerpres.

Potrivit ministerului, finanțarea acoperă construcția de clădiri noi, lucrări de modernizare, precum și achiziția de dotări și echipamente medicale necesare funcționării acestor centre.

„Am lansat astăzi un apel de proiecte competitiv în valoare de peste 15 milioane euro pentru investiţii în infrastructura unităţilor sanitare publice care vor dezvolta Centre de Sănătate Mintală pentru Prevenirea şi Tratarea Adicţiilor (CSMPTA). La finalul investiţiilor, unităţile sanitare publice vor fi autorizate ca centre de sănătate mintală pentru prevenirea şi tratarea adicţiilor, contribuind la creşterea accesului la servicii specializate”, se arată în comunicat.

Proiectele pot fi depuse începând de miercuri, 25 februarie, ora 17:00, prin platforma MySMIS2021, termenul-limită fiind 25 mai 2026.

Conform MIPE, după finalizarea investițiilor, unitățile finanțate vor putea realiza anual peste 2.300 de intervenții în domeniul sănătății mintale.