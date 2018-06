Preţurile gazelor vor crește în această iarnă

foto: Pixabay.com

Gazele naturale vor fi mai scumpe iarna viitoare, deoarece cotaţiile petroliere s-au majorat foarte mult în ultima perioadă, a declarat, luni, Vasile Ciolpan, directorul departamentului de comercializare energie din cadrul Romgaz.



"Aşa cum se văd cotaţiile petroliere astăzi, şi gazul va fi mai scump la iarnă. Structura gazelor pe care le vom utiliza la iarnă este formată din gazele din producţia curentă, plus gazele din depozite, plus importuri pentru vârfurile de consum, import care a existat în fiecare iarnă în funcţie de temperaturi şi de cerere", a spus Ciolpan, în cadrul unei conferinţe pe teme de energie, organizată de revista Capital.



El a arătat că programul de stocare a gazelor în depozitele subterane se desfăşoară în grafic, iar în următoarele trei luni va fi îndeplinită obligaţia privind cantitatea care va fi înmagazinată.



"Dar simpla realizare a obligaţiei de înmagazinare s-ar putea să nu fie suficientă pentru vârfurile de consum care apar în fiecare iarnă, mai este necesară şi o cantitate care tradiţional se achiziţionează din import", a susţinut oficialul Romgaz.



Potrivit acestuia, Romgaz deţine depozite cu o capacitate de 3 miliarde de metri cubi de gaze, din care se utilizează 2,2 - 2,4 miliarde, în funcţie de prognozele de consum pentru iarnă.



La finele lunii mai, Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON România, declara că preţul gazelor pe piaţa românească, atât cele de producţie internă, cât şi cele de import, va creşte semnificativ iarna următoare, ca urmare a majorării cotaţiilor petroliere.



"În România, preţul gazelor de import este legat de cotaţiile ţiţeiului, care au crescut foarte mult în ultima perioadă, astfel că ne aşteptăm ca preţul pentru iarnă să crească semnificativ, asta este clar. Importul de gaze va avea un impact şi în preţul final", a spus oficialul companiei de gaze.



În plus, întrucât nu există o competiţie adevărată pe piaţă, fiind doar doi producători interni, preţul gazelor autohtone va tinde să crească şi el spre cel de import.



"Există un risc mare ca preţul de producţie internă plus tariful de înmagazinare să ajungă la nivelul preţului de import", a susţinut Hajdinjak.



El a arătat că, deja, iarna trecută preţul gazelor de import a fost cu 20% mai mare decât în iarna anterioară, ca urmare a creşterii cotaţiilor petroliere.



Singurul care susţine că preţul gazelor nu va creştere la iarnă este chiar ministrul Energiei, Anton Anton. În urmă cu două săptămâni, el a fost întrebat de jurnalişti care este strategia României de a proteja consumatorii vulnerabili de creşterea preţului gazelor, aşteptată pentru următoarele luni. "Nu-i adevărat", a răspuns ministrul, refuzând să-şi argumenteze opinia.