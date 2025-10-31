Prețurile locuințelor în marile orașe s-au dublat în ultimii ani. Salariul de care ai nevoie pentru ca banca să-ți acorde împrumut

Piața imobiliară trece printr-un moment de fragilitate. FOTO: Getty Images

Prețurile locuințelor au crescut puternic în ultimii ani. În orașe precum Cluj-Napoca și Brașov, apartamentele s-au dublat ca preț, iar în București locuințele sunt cu aproape 70% mai scumpe. Salariile însă nu au ținut pasul, iar tot mai mulți români se încadrează cu greu la un credit. Cu un venit mediu de o mie de euro, banca oferă acum un împrumut suficient doar pentru o garsonieră. Dobânzile tot mai mari îngreunează și ele accesul la o locuință.

69 de metri pătraţi, pentru 399.000 de euro. Este preţul cerut pentru un apartament de 3 camere din centrul oraşului Cluj‑Napoca. Proprietarul spune că locuința se dă la cheie, adică complet utilată și mobilată. Cu toate acestea, cu aceeași sumă poți să îți cumperi un apartament în Madrid sau Berlin. Este un simplu exemplu despre cum arată acum piața imobilară la care puțini mai au acces. O analiză recentă a unei platforme imobiliare arată că în ultimii ani prețurile au explodat în marile orașe.

În unele orașe, prețurile s-au dublat în ultimii 6 ani. În Cluj-Napoca, spre exemplu, prețul a crescut cu 93%, ceea ce înseamnă o creștere de 1.500 de euro pe metru pătrat, iar acum prețul ajunge la 3.000 de euro.

Salariul de care e nevoie pentru ca banca să acorde împrumut pentru un apartament cu două camere

Dacă ne uităm către București, creșterea este de 70%, iar acum metrul pătrat ajunge cam la 2.000 de euro. Creșteri importante sunt și în Constanța, Iași și în multe alte orașe.

„Vedem în orașele mari, în special în București, un număr foarte limitat de locuințe nou construite sau aflate în construcție datorită situației urbanistice, ceea ce permite totuși o creștere accelerată a prețului pentru locuințe noi în aceste zone centrale, în zonele bune”, a declarat Gabriel Blăniță, expert piață imobiliară.

Însă chiar dacă prețurile din piața imobiliară se apropie de cele din Vest, salariile rămân încă mici.

În august, salariul mediu net era de aproape 5.400 de lei, un venit cu care cineva se mai poate încadra acum la un credit de cel mult 62.000 de euro, cu avans de 15%. Asta înseamnă, în cele mai bune cazuri, o garsonieră, și aceea la periferia marilor orașe.

Pentru un apartament cu două camere, care costă în jur de 100.000 de euro, este nevoie deja de un salariu de peste 7.500 de lei pentru ca banca să acorde un credit.

„Cei care au în acest moment salariu minim ar trebui să cumuleze veniturile cu un partener pentru a putea face o astfel de achiziție.



Noi vedem clienți care fac eforturi sau încearcă să aducă tot felul de persoane lângă ei, codebitori care să-i ajute pentru a obține o sumă mult mai mare și să acopere acest diferență de preț”, a declarat Claudiu Trandafir, braker de credite.

Din vară, situația s-a înrăutățit și mai mult, odată cu creșterea TVA-ului pentru locuințe. O persoană cu un salariu de aproximativ 6.000 de lei putea până recent să își cumpere un apartament de puțin peste 100.000 de euro.

După majorarea taxei, același apartament s-a scumpit cu peste 10.000 de euro, iar venitul respectiv nu mai este suficient pentru un credit ipotecar.