Previziuni pentru finalul lui 2025: economie stabilă, dar scumpiri în toate sectoarele

Pentru octombrie-decembrie 2025, managerii români estimează scumpiri în masă. Sursa foto: Getty Images

Economia României se menține stabilă în ultimele luni din 2025, fără salturi majore nici în bine, nici în rău. Presiunea inflaționistă persistă însă, iar prețurile sunt așteptate să crească în toate sectoarele. Acestea sunt concluziile Institutului Național de Statistică (INS), după consultarea managerilor din principalele sectoare economice: industrie, construcții, comerț și servicii, potrivit Agerpres.

INS a publicat rezultatele anchetei de conjunctură, adică un sondaj lunar realizat printre managerii din diverse sectoare economice. Scopul este de a vedea ce așteptări au aceștia pentru următoarele trei luni (octombrie – decembrie 2025).

Astfel, pentru octombrie-decembrie 2025, managerii români estimează scumpiri în masă:

Industria prelucrătoare: se așteaptă stabilitate în activitate și în numărul de angajați, iar creșteri de prețuri la produsele industriale;

se așteaptă stabilitate în activitate și în numărul de angajați, iar creșteri de prețuri la produsele industriale; Construcțiile: vor avea o scădere a volumului lucrărilor și o ușoară reducere a locurilor de muncă, iar prețurile la lucrări vor crește semnificativ;

vor avea o scădere a volumului lucrărilor și o ușoară reducere a locurilor de muncă, iar prețurile la lucrări vor crește semnificativ; Comerțul cu amănuntul: managerii estimează o scădere moderată a vânzărilor, însă o creștere a numărului de angajați și o majorare consistentă a prețurilor;

managerii estimează o scădere moderată a vânzărilor, însă o creștere a numărului de angajați și o majorare consistentă a prețurilor; Serviciile: vor rămâne relativ stabile ca activitate și angajare, dar și aici se anticipează scumpiri;

Pe baza datelor din ancheta de conjunctură, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de -0,9%. Se estimează, de asemenea, o stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural -4,7%). Preţurile produselor industriale sunt aşteptate să crească, tendinţă indicată printr-un sold conjunctural de +25,3%.



Potrivit opiniilor exprimate de manageri în luna octombrie, volumul producţiei din sectorul construcţii va avea o tendinţă descendentă în următoarele trei luni (sold conjunctural -20,2%). De asemenea, se preconizează o tendinţă descendentă şi a numărului de salariaţi (sold conjunctural -11,4%). Se aşteaptă ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +37,6%.



În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni scăderea moderată a cifrei de afaceri (soldul conjunctural fiind -7,1 %). În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează un avans moderat al numărului de salariaţi (sold conjunctural +9,7%). Majorări de preţuri sunt estimate de 42,3% dintre respondenţi şi doar 4,6 % spun că preţurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de +37,7%.



Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendinţă de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -2,2%. În sectorul serviciilor, numărul salariaţilor este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -2,0%. Preţurile de vânzare sau de facturare se anticipează că vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +22,1%.



INS menţionează că rezultatele prezentate în acest comunicat au fost obţinute prin intermediul anchetelor statistice de conjunctură realizate în luna octombrie 2025, reflectând estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendinţele în evoluţia activităţii economice, numărului de salariaţi şi preţurilor.



Potrivit sursei citate, rezultatul final se obţine sub forma unui sold conjunctural procentual, calculat ca diferenţă între ponderea celor care au ales varianta pozitivă (va creşte) a fenomenului şi ponderea celor care au indicat varianta negativă (va scădea).

Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care nu trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic produs de INS.